V Opavě rozhodly povodně, Rychlík Senátu dodá morálku, míní Pekarová

Premiér prohlásil výsledek druhého kola senátních voleb za jasné vítězství vládních stran, ačkoliv klub ODS, jehož jste v Senátu součástí, oslabil. Vidíte finální čísla stejně?

Ano, jde o úspěch vládních stran zcela jednoznačně. Fakta hovoří vždy nejlépe a je to z nich zřejmé.

Jde o úspěchu hovořit i v případě samotné TOP 09?

Získali jsme dva mandáty, což je od minula stoprocentní nárůst. Někomu může připadat, že dva jsou málo, ale já si pamatuju první volby, v nichž TOP 09 kandidovala vůbec poprvé. Tehdy jsme nezískali nic.

Nyní je to tak, že kdybychom měli zájem, mohli bychom vytvořit v rámci Senátu samostatný klub, který čítá vždy minimálně pět senátorů. My jich máme už osm. Výsledek čtu pro naši stranu tak, že se v senátních volbách pokaždé zlepšujeme a křesla násobíme.

V Brně za vaši stranu uspěl režisér Břetislav Rychlík proti náměstkyni primátorky Karin Podivinské z ANO. Podle některých možná ve srovnání s ní nemá takové politické zkušenosti. Může podle vás horní komoru obohatit ještě jinak než jako politik?

Břetislav Rychlík byl jednou z vůdčích osobností sametové revoluce a je to člověk úctyhodné kariéry. O jeho morálním kreditu i zkušenostech nemůže být pochyb. Je věrný havlovské tradici a politika mu bude slušet.

Senát je pro mě komorou osobností a lidí, kteří za svůj život prokázali, že mají zájem o veřejné dění a jsou vlastenci, vnímají význam demokracie, což Břetislav Rychlík prokazatelně vnímá.

Čekala jste po prvním kole jasné dominance Tomáše Navrátila z ANO v Opavě prohru obhájce Herberta Pavery?

Jeho výchozí pozice byla velmi složitá a ovlivněná povodněmi, které Opavsko zasáhly. Protikandidát, který kumuluje několik funkcí a je primátorem Opavy, měl obrovskou příležitost využít živelnou katastrofu ve svůj prospěch a přetavit ji ve volební zisk.

Byl velmi viditelný v řešení tohoto problému a určitě mu to hodně pomohlo. V průzkumech v tomto regionu, které se konaly ještě před povodněmi, byly šance vyrovnané.

Nevnímáte to tedy tak, že by voliči dosavadní práci Herberta Pavery ohodnotili jako nedobrou?

To opravdu nelze, v případě, že týden před volbami přijdou povodně, které takto výrazně poznamenají volby. Byly pro nás v podstatě „game changerem“, ale to je vyšší moc, nechceme se na to vymlouvat.

Za Herbertem Paverou zůstala po šesti letech v Senátu velmi dobrá práce. O svůj region se stará, je starostou Bolatic, kde ho voliči oceňují natolik, že úřaduje už několik dekád. Je tak evidentní, že je nejen zkušeným komunálním politikem, ale i srdcařem a slušným člověkem. I proto mě lidsky jeho prohra mrzí.

Volební účast byla pátá nejnižší v historii. Hovoříte nejen o nezájmu ze strany lidí, ale i politiků, v některých obvodech byli pouze tři kandidáti. Jak si to vysvětlujete?

Obecně vnímám, že se lidem nechce do politiky. Nechce se jim angažovat ve věcech veřejných. Možná za to může i stále vyhrocenější atmosféra ve společnosti. Ne každý chce pak toho být součástí, ale i to nakonec napomáhá vyhrocení, protože kandidují jen lidé, kteří tento způsob komunikace považují za svůj. Jde o začarovaný kruh.

Co s tím?

To je otázka. Asi mírnit emoce a dostávat do politiky obsah a věcnost. Nepřeceňovat věci, které jsou s ní přirozeně spojené, jako je marketing, ale vnímat, že tuto práci děláme pro zemi a pro občany. Na prvním místě je, abychom ji dělali dobře a ne útočili na nějaké funkce.

TOP 09 cílí i na mladé lidi, pomohlo by tedy konkrétně v případě Senátu, kdyby byla věková hranice 40 let posunuta?

To je na politologickou debatu, nicméně v této otázce jsem velmi konzervativní. Myslím, že jak to máme nyní, tak je to správné. Záměrem je, že Senát vyvažuje Sněmovnu, že v něm sedí zkušenější lidé. To se dle mého názoru daří.

U politologické debaty ještě zůstaňme. Prezident Petr Pavel v sobotu zopakoval, že by se senátní volby daly zvládnout během jednoho dne místo dvou. Co si o tom myslíte vy?

Já si dokonce myslím, že by se za jeden den daly zvládnout všechny volby. Připomněly to právě i povodně a související debaty, jestli se pořádání voleb zvládne, nebo ne a jak to bude s bezpečností už odevzdaných volebních lístků mezi pátkem a sobotou. Tyto obavy by padly, kdybychom volby měli, tak jako má drtivá většina evropských zemí, v jeden jediný den.

Sněmovní volby jsou za rok. Co vidíte jako úplně nejdůležitější věc, na které musí TOP 09 zapracovat?

Určitě dokončit priority, které si stanovila. Ministrovi pro vědu Marku Ženíškovi se podařilo na příští rok získat o bezmála tři miliardy víc. Ty je potřeba dobře investovat a také dotáhnout zákon o vědě a výzkumu.

Pro ministra Válka je podstatné pokračovat v implementaci digitalizace a vzdělávání mladých lékařů. Ve Sněmovně chceme dotáhnout schválení důchodové reformy a dál modernizovat Česko.

Vláda ve svém programovém prohlášení splní drtivou většinu. Podle předběžných analýz bychom se na konci období mohli chlubit splněním devadesáti procent našeho programu, ale je nám jasné, že volby nevyhrávají splněné sliby, ale to, co představíme voličům jako nabídku pro další rok. A je na nás, abychom na ní začali už teď pracovat.