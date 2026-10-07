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Jak pracovali končící senátoři? Do práce chodili poctivě, s návrhy zákonů je to horší

Josef Dyntr
  8:00

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V následujících dvou týdnech se rozhodne, kdo z končících senátorů obhájí své místo a kdo v horní komoře Parlamentu skončí. | foto: ČTK

Následující dva týdny budou voliči rozhodovat, kdo zaujme místo třetiny senátorů. Své místo obhajuje 23 z 27 členů horní komory, s volbami jim skončí jejich šestiletý mandát. Redakce iDNES.cz proto přináší přehled docházky odcházejících senátorů a také toho, jakou práci za sebou od roku 2020 zanechali.

Od voleb v roce 2020 se uskutečnilo 89 schůzí Senátu, na kterých došlo k 2 852 jednotlivým hlasováním. Pro porovnání: Poslanecká sněmovna se za stejnou dobu sešla v přibližně 250 případech, tedy téměř třikrát častěji. Možná i proto je účast odcházejících senátorů velmi vysoká a průměr se drží vysoko nad 90 procenty.

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