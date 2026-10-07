Jak pracovali končící senátoři? Do práce chodili poctivě, s návrhy zákonů je to horší

Od voleb v roce 2020 se uskutečnilo 89 schůzí Senátu, na kterých došlo k 2 852 jednotlivým hlasováním. Pro porovnání: Poslanecká sněmovna se za stejnou dobu sešla v přibližně 250 případech, tedy téměř třikrát častěji. Možná i proto je účast odcházejících senátorů velmi vysoká a průměr se drží vysoko nad 90 procenty.
Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží
Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...
Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain
Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...
OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty
Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...
Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela
Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...
Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí
Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...
Volby 2026 v Ústí nad Labem: kdo kandiduje na primátora
Komunální volby 2026 v Ústí nad Labem se konají 9. a 10. října a Ústečané v nich rozhodnou o obsazení 37 křesel v zastupitelstvu města. O post zastupitele se uchází kandidáti z 9 volebních subjektů....
U metra Háje přejel autobus muže, ten na místě zemřel. Policie nevylučuje sebevraždu
Tragická nehoda se odehrála brzy ráno u metra Háje. Kolem 6. hodiny tu podle policie vpadl pod kola autobusu MHD muž, který následně zemřel. Policie prověřuje, zda se nejednalo o sebevraždu nebo jen...
Jak pracovali končící senátoři? Do práce chodili poctivě, s návrhy zákonů je to horší
Následující dva týdny budou voliči rozhodovat, kdo zaujme místo třetiny senátorů. Své místo obhajuje 23 z 27 členů horní komory, s volbami jim skončí jejich šestiletý mandát. Redakce iDNES.cz proto...
Volby 2026 v Ostravě: kdo kandiduje na primátora a do Senátu
Komunální volby 2026 v Ostravě se konají 9. a 10. října a Ostravané v nich rozhodnou o obsazení 55 křesel v Zastupitelstvu města Ostravy. Voliči vyberou z kandidátů ve 13 stranách a hnutích....
Drogový byznys nezná hranice. V Praze debatují špičky Interpolu
V Praze v úterý začala mezinárodní konference Interpolu k drogové problematice. Česko až do čtvrtka hostí 250 delegátů ze 106 států světa, devíti organizací, včetně Europolu (Evropský policejní úřad)...
Putin má narozeniny, Kyjev hoří. Rusko podniklo masivní noční útok
Kyjevem v noci na středu opět otřásly výbuchy poté, co Moskva zahájila další masivní raketový a dronový útok. Zásahy hlásí i města Dnipro, Záporoží či Kremenčuk. Svědci mluví o desítce explozí a...
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Bývalý vysoký úředník americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) se v úterý ve státě Virginie přiznal k obvinění, že zneužil své postavení a státní prostředky k vlastnímu obohacení tím, že nakoupil...
Policie pátrá po vězni, který utekl z pracoviště v Poděbradech
Policisté pátrají po vězni, který utekl z nestřeženého pracoviště v Poděbradech na Nymbursku. Rodinné vazby má hledaný sedmadvacetiletý Filip Flanier na Pardubice, takže by mohl být tam. Policie to...
Stupidní rozhodnutí, říká Macinka k zákazu účasti v debatě ČT. Vrátil úder
Česká televize (ČT) v poslední předvolební Superdebatě neumožní vystoupení předsedům čtyř opozičních stran ODS, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 i koaličních Motoristů. Kandidují totiž v komunálních či...
Vzdor králi. Vůdce hnutí za nezávislost Quebecu na inauguraci přísahu nesloží
Nový vůdce hnutí za nezávislost kanadské frankofonní provincie Quebec v úterý řekl, že při své inauguraci nesloží přísahu věrnosti britskému králi Karlu III. a že se pokusí zabránit zástupkyni...
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Američanka, která přežila popravu, je při vědomí a komunikuje
Američanka Christa Pikeová, která minulý týden po nezdařené popravě smrticí injekcí ve státě Tennessee skončila v nemocnici, je při vědomí a komunikuje. V úterý to podle agentury AP uvedli její...
To už stačilo, stáhněte se! Na Okinawě po vraždě ženy propukly protesty proti USA
Zatčení amerického vojáka podezřelého z vraždy a oloupení místní ženy na japonském ostrově Okinawa vyvolalo ostrou reakci japonských představitelů. Případ zároveň podnítil nové protesty proti...
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