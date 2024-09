Prolomí ANO prokletí druhého kola? Co nabídne finále senátních voleb

Kdy a kde se volí Druhé kolo senátních voleb se koná v pátek od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Obměňuje se třetina Senátu, volí se tedy ve 27 obvodech. V pěti obvodech se nicméně kandidáti letos dostali z prvního kola, svého nového senátora tak už znají na Vsetínsku, Sokolovsku, Karvinsku, v Ostravě a v Praze 12. V těchto obvodech druhé kolo už není.

V ostatních 22 obvodech voliči vybírají pouze mezi dvěma kandidáty. To znamená jen mezi dvěma hlasovacími lístky.

Lístky na rozdíl od prvního kola nepřicházejí do schránky, voliči je dostanou ve volebních místnostech.

Hlavní činností senátorů je (ne)schvalovat zákony z Poslanecké sněmovny, navrhovat zákony nebo (ne)schvalovat prezidentovy nominanty na ústavní soudce.