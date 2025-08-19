S Maláčovou kandiduje Semelová, která označila režim po roce 1989 za zločinný

Josef Kopecký
  17:58aktualizováno  18:36
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí a šéfka SOCDEM Jana Maláčová bude na jedné kandidátce s komunistkou Martou Semelovou, která u hrobu Klementa Gottwalda hájila komunistickou diktaturu po převratu v únoru 1948. Semelová zpochybnila, že přiznání popravené Milady Horákové bylo vynucené, a okupaci ČSSR v roce 1968 označila za internacionální pomoc.
Zleva: Jana Maláčová, Marta Semelová

Zleva: Jana Maláčová, Marta Semelová | foto: Koláž iDNES.cz

U desky připomínající výročí první oslavy 1. máje v roce 1890 dnes promluvila...
Šéfka SOCDEM Jana Maláčová při přesvědčování voličů v Praze na Rajské zahradě....
Na protest proti smlouvě o obranné spolupráci s USA dorazila také bývalá...
Šéfka SOCDEM Jana Maláčová a předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik na začátku...
25 fotografií

To, že se Maláčová ocitne v této společnosti, bylo jasné ve chvíli, kdy se dohodla s komunisty a vyjednala si pozici v čele kandidátky hnutí Stačilo!.

od tuto značku se skryli nereformovaní komunisté, kteří se spojili s účastníky protivládních a protirežimních demonstrací, a do čela hnutí byl instalovován blogger Daniel Sterzik.

Zatímco Maláčová vede SOCDEM a pražskou kandidátku Stačilo!, pětašedesátiletá Semelová je předsedkyně pražského krajského výboru KSČM.

„Režim nebyl zločinný, ten nastal až po roce 1989,“ upozornila na sebe Semelová, když před lety obhajovala komunistický režim po 25. únoru 1948.

Zločinný režim je až teď, hájila Semelová u hrobu Gottwalda únor 1948

V červenci 2006 byla Semelová odvolána z komise pro výchovu a vzdělávání městské části Praha 12 a městská část na ni současně podala trestní oznámení kvůli podezření, že svými veřejnými projevy a vyjádřeními ve sdělovacích prostředcích podporuje a propaguje hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, a to veřejným popíráním, zpochybňováním a ospravedlňováním komunistické genocidy a zločinů proti lidskosti ve smyslu paragrafu 261a trestního zákona. Policie ji předvolala k podání vysvětlení a poté případ odložila.

V Hyde Parku v České televize v roce 2014 zpochybnila vynucené přiznání političky Milady Horákové v zinscenovaném procesu, po němž byla popravena. Invazi vojsk SSSR a dalších zemí Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 označila za internacionální pomoc a spoluautora zvacího dopisu pro okupanty Vasila Biľaka nazvala významným politikem Československa, který pro ni představuje pozitivní postavu.

Se Semelovou se pražská jednička Stačilo! Maláčová takřka potkala letos na Střeleckém ostrově, když si tam nejprve sociální demokraté a pak komunisté připomínali 1. máj.

Komunisté posílali vládu k čertu, SOCDEM vytáhla fialovou krávu

Velký posun SOCDEM doleva byl patrný již tehdy. Sociální demokraté přitáhli na Střelecký ostrov fialovou kráva s nápisem „Nevěřte Fialovým kravinám!“ Pózoval u ní i místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek.

„Pravicová hrůzovláda nás zavlekla zpátky do 90. let. K čertu s touto vládou,“ řekla tehdy ještě jednička kandidátky Stačilo! v Praze Petra Prokšanová. A zpívala Internacionálu spolu se Semelovou.

Kandiduje i popíračka ruských válečných zločinů

Když si komunisté o necelé dva měsíce později plácli se současným vedením SOCDEM, posunula se Prokšanová na druhé místo za Maláčovou a Semelová je v Praze pětka hnutí Stačilo! Mezi ně se ještě na třetí místo kandidátky vklínila učitelka Martina Bednářová, která při výuce popírala ruské válečné zločiny za Ukrajině.

Učitelka tvrdila, že ukrajinští nacisté zabíjejí Rusy. U soudu dostala podmínku

Po začátku ruské agrese proti celé Ukrajině žákům Bednářová tvrdila, že v Kyjevě se nic neděje. Když žáci namítali, že ve zprávách České televize viděli hořící město, řekla jim, že veřejnoprávní televize je zaujatá. Někteří žáci učitelce oponovali a její výklad si nahráli.

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

19. srpna 2025  17:58,  aktualizováno  18:36

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.