Bartoš: Myslel jsem, že nejlepší kampaň je dobrá práce. Evidentně to nestačí

Před volbami jste asi sám nečekal, že obhájíte všech 99 krajských mandátů. Jak velký šok ale je, že jsou nakonec jen tři? Dá se to srovnat s tím, když vás Starostové překroužkovali ve sněmovních volbách?

Ty pocity jsou teď velmi podobné. Jak jsem měl během posledních let možnost seznámit se s prací našich zastupitelů, tak mi přišlo, že plnili náš program a dodávali voličům to, co jsme jim slíbili. A teď neobhájíme mandáty v žádném kraji kromě Plzeňského. Jsme vlastně v podobné situaci jako před osmi lety, kdy jsme získali první zastupitele v Karlovarském kraji.

Je to ohromné zklamání. Dali jsme funkce k dispozici, a pokud se ukáže, že předsednictvo důvěru nemá, rezignujeme a dojde k volbě nového předsednictva, které povede stranu za rok ve sněmovních volbách, protože tuhle trajektorii musíme zvrátit.

Jsou to už třetí volby v řadě, ve kterých Piráti propadli. Co děláte špatně?

Já jsem idealista. Myslel jsem si, že když odvádíte dobrou práci, kterou jste navíc lidem slíbili, tak je to ten nejlepší možný marketing. A že to lidé uvidí a bude to stačit. Ale evidentně to nestačí. Přitom na ta krajská témata, která rozhodují volby, ať už je to energetika nebo ekonomika, máme skvělé odborníky. V několika krajích jsme měli na starosti investice. Myslím, že dobře pracujeme, ale prostě to neumíme prodat.

V posledních letech ale volbám bez ohledu na to, kam se volí, dominují celostátní témata. Nemohl ve vašem fiasku v krajích hrát roli i nepovedený start digitalizace stavebního řízení?

Kdy byly evropské volby?

V červnu.

Tak vidíte, evropské volby proběhly ještě před jejím startem a taky dopadly špatně. Ale je pravda, že už tehdy se rozjížděla kampaň, aby se to nepovedlo. Vzpomínám třeba na boj u antimonopolního úřadu a celý ten clash firem proti tomu. Podívejte, je to nejtěžší digitální projekt za posledních dvacet let. Ty systémy běží, z výsledků je vidět, že už se daří odbavovat žádosti. Byť to zatím není pro úředníky komfortní, je to něco, co už dotáhnu. A asi to na výsledek voleb vliv také mělo, protože během léta vlastně jiná politická událost v médiích nedominovala.

Berete to tedy jako signál, že je potřeba vaši práci na ministerstvu zlepšit?

Já se snažím ty věci dělat poctivě v rámci možností a prostoru, který mám. Někdy jste limitováni financemi, někdy časem. Ale vždy se se svým týmem snažím odvést nejlepší možnou práci. Teď musíme pokračovat. Máme naplánovaný další rozvoj systému do konce roku. Zejména co se týká uživatelské přívětivosti. Ještě je přede mnou spousta práce, kterou budu dělat, dokud budu moct.

Před chvílí jste oznámil, že spolu s celým předsednictvem dáváte funkce k dispozici. Je teď správný čas na „přepřahávání“ v čele strany? Sněmovní volby jsou už za rok…

Já si myslím, že je to správný krok. Jsme demokratická strana, kde to nefunguje tak, že někdo zapíská, a ty věci se stanou. Členové rozhodují o tom, kdo stranu povede, stejně tak před třemi lety rozhodovali o tom, zda máme jít do vlády, nebo ne. Teď je to na nich.

Vy osobně máte chuť pokračovat, pokud vám dají spolustraníci důvěru? Před volbami jste v našem rozhovoru říkal, že energie máte ještě dost.

Tak já jsem zvyklý pracovat. A jestli to straně více dává, nebo bere, to musí vyhodnotit její členové.

Jaký vliv by měl váš konec v čele Pirátů na jejich vládní angažmá? Zůstal byste vicepremiérem a ministrem?

To je v tuto chvíli hypotetická otázka, byť se to může rozhodnutím členů stát. Ale jedna strana pětikoalice (TOP 09) také nemá předsedkyni ve vládě. Nikde není nezbytně napsáno, že předseda musí být zároveň ministr. Já bych to v tuto chvíli s tím nespojoval. Ostatně jsem ještě ani neměl možnost řešit výsledky krajských voleb s koaličními partnery.

V případě, že by vás republikové fórum odvolalo, mají Piráti kde brát? Přeci jen, ve Sněmovně máte kromě vás tři poslance, v krajích nyní už jen tři zastupitele…

Znám spoustu kvalitních pirátských politiků, kteří často právě vedli kandidátky v krajích, nebo byli na pozicích náměstků v krajských radách. Takže deficit kvalitních lidí rozhodně nemáme a uvidíme, jak se bude situace vyvíjet po hlasování celostátního fóra.

Při poslední volbě předsedy Pirátů vás vyzvala europoslankyně Markéta Gregorová, která je také členkou onoho „neúspěšného“ předsednictva, předtím byl váš soupeř senátor Lukáš Wagenknecht, který dnes také ztratil šanci na obhajobu mandátu. V minulosti se o předsednických ambicích spekulovalo u náměstka pražského primátora Zdeňka Hřiba. Toho si v čele strany představit umíte?

Nechci se pouštět do nějakých spekulací a hodnocení konkrétních jmen. Vaše původní otázka byla, zda Piráti mají schopné lidi, a já myslím, že jsou u nás velmi šikovní, chytří a kompetentní lidé. A Pirátská strana není jen Ivan Bartoš, byť se to tak často navenek někdo snaží vykreslit.