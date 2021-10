Schwarzenberg je proti sesazování Zemana z funkce ze zdravotních důvodů

Volby 2021 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Ano, samozřejmě,“ prohlásil bývalý šéf TOP 09. Babiš tak podle něj může zůstat díky Zemanovi až do března 2023, kdy mu končí mandát. „Vy to správně počítáte,“ řekl Schwarzenberg.



„Pověří jistě pana Babiše a bude se to snažit táhnout až do konce svého prezidentování, aby žádný jiný neměl šanci se stát premiérem,“ řekl iDNES.cz Schwarzenberg.



Schwarzenberg je proti sesazení Zemana ze zdravotních důvodů, i kdyby proto měly Spolu a Piráti se STAN potřebnou většinu. „Musíte ale dokázat, že je opravdu zdravotně neschopný. Byl bych velice proti tomu. Sesazení z politických důvodů a říci, že ze zdravotních jako záminku, to by byla nejhorší věc, co bychom mohli udělat,“ odvětil Schwarzenberg na dotaz iDNES.cz



Letos už do Sněmovny nekandidoval. „Budu se více vnímat s vnoučaty, na to se těším nejvíc,“ řekl třiaosmdesátiletý spoluzakladatel TOP 09.