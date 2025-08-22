„Konfliktní debata nemá smysl.“ Rakušan zrušil schůzku se SPOLU a Piráty proti ANO

Schůzka, na které chtěl předseda STAN Vít Rakušan spolu s lídrem koalice SPOLU Petrem Fialou a předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem deklarovat odmítavý postoj stran k povolební spolupráci s hnutí ANO, se neuskuteční. Podle Rakušana by neměla smysl potom, co by se na základě požadavků Pirátů změnila ze symbolu naděje na konfliktní debatu.
Poslanci vládní koalice na tiskové konferenci poté, co prosadili korespondenční...

Poslanci vládní koalice na tiskové konferenci poté, co prosadili korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí. Zleva Aleš Dufek, Markéta Pekarová Adamová, Vít Rakušan, Marek Benda a Jakub Michálek. (21. června 2024) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Lídři pěti parlamentních stran se shodli, že je třeba posilovat evropská piliř...
Premiér Petr Fiala a šéf Pirátů Zdeněk Hřib před jednáním stran o obraně
První zasedání kabinetu po vládních prázdninách. (20. srpna 2025)
Ivan Bartoš a Zdeněk Hřib na zahájení pirátské kampaně v Konětopech (26....
Rakušan ro uvedl v pátek v podvečer na síti X poté, co Hřib trval na veřejném formátu setkání a vyzval bývalé vládní koaliční partnery, aby podobně jako Piráti uspořádali vnitrostranická hlasování o závazku nespolupracovat s ANO. Už ve čtvrtek Piráti oznámili, že by chtěli jednat i o programových bodech.

„Zdeněk Hřib nakonec pozvání na předsednické pivo opět odmítl, protože předem ohlášené setkání v hospodě s jasně deklarovaným účelem považuje za ‚tajné‘. Věřím, že to neznamená odmítnutí spolupráce po volbách, protože k vládě Andreje Babiše s extrémisty, kterou shodně vylučujeme, neexistuje jiná alternativa než právě spojenectví Starostů se SPOLU a Piráty,“ uvedl Rakušan.

Měnit účel setkání na konfliktní debatu v předvolební době, kdy jsou takových setkání naplánované desítky, podle něj nedává smysl. „Mým cílem bylo setkáním tří lídrů ukázat, že spolu umíme normálně lidsky mluvit. Pan Hřib se možná bál, že by to nějak oslabilo pirátskou bojovnou rétoriku. Já osobně se nepřestanu snažit ani během ostré kampaně dávat lidem naději, že dobrý povolební scénář je možný a realistický,“ uzavřel Rakušan.

Spolčení proti Babišovi ukáže svaly, moc moudré to ale od stran není, říká politolog

Hřib následně reagoval opáčením, že nic neodmítl, pouze trval na tom, aby bylo setkání veřejné. „Nejde o konfrontaci, ale o transparentnost směrem k voličům,“ uvedl na síti X. Před tím napsal, že odmítnout koalici s ANO je jistě potřeba a Piráti už tak ostatně dávno učinili ve své veřejné povolební strategii.

„Shodneme se i na tom, že je nezbytné prezentovat lidem jasnou alternativu, ale určitě ne formou uzavřeného a tajného jednání, jak navrhuje ODS. Protože my teď musíme přesvědčit mnohem více lidí o tom, jak vláda bez Babiše zlepší jejich životy,“ uvedl v prvním dnešním příspěvku do debaty na síti.

Kalkulačka k volbám

Piráti koaliční vládu SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a STAN opustili loni na podzim po odvolání tehdejšího předsedy strany Ivana Bartoše z kabinetu kvůli chybám v digitalizaci stavebního řízení. Hřib ve čtvrtek uvedl, že za Piráty chce na schůzku svolanou Rakušanem přinést mino odmítnutí ANO i programové závazky.

Rakušan ve středu po prezentaci volebního programu Spolu uvedl, že k naději na vznik kabinetu bez ANO se musí demokratické strany veřejně shodnout, že vládu s tímto hnutím nepodpoří, ani do ní nevstoupí, a to za žádných okolností. „Říkáme jasně, že jedinou alternativou k vládě ANO je vláda na stejném půdorysu, jako byla ta předchozí, a to je něco, co musíme říct společně všichni tři,“ popsal ve středu důvody svolání schůzky. Fiala na setkání u piva či vína kývl.

Volby se uskuteční za šest týdnů. Průzkumy veřejného mínění dávají nejvyšší šance na vítězství hnutí ANO, a to s velkým náskokem před SPOLU. Strany na půdorysu původní vládní koalice by podle průzkumů nyní potřebných 101 mandátů pro podporu vlády nezískaly. Všechny prohlašují, že s Babišovým hnutím spolupracovat nebudou.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

