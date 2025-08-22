O víkendu se mají sejít předsedové ODS, STAN i Pirátů a vyloučit, že by po volbách složili vládu s Andrejem Babišem. Co podle vás schůzkou sledují?
Chtějí se vymezit, s kým budou spolupracovat po sněmovních volbách a naopak. Tento trend ale pozorujeme až v kontextu letošních sněmovních voleb. Nemyslím si, že se v minulosti strany předem dohadovaly, s kým budou a nebudou spolupracovat.
Z hlediska politického pragmatismu to ale není moc moudré. Může to ve výsledku odradit voliče.
Tyto strany reagují na to, že politická scéna je dlouhodobě podle průzkumů rozdělena na dva bloky a nedochází k výrazným přesunům. Vnímal bych to i jako předvolební signál dovnitř voličských základen. Slyší na to třeba koalice SPOLU, která má postavenou kampaň na tom, že jsou proti Babišovi. Do jisté míry to smysl dává.
Zajímavější, než vysvětlovat bitcoinovou kauzu
Může to být ze strany Fialy, Rakušana a Hřiba pokus o PR?
Určitě. Před volbami děláte cokoliv, abyste se nějak zviditelnili. Je pro ně zajímavější diskutovat o tom, s kým půjdou nebo nepůjdou do vlády, než vysvětlovat bitcoinovou kauzu.
Hřib požaduje schůzku za účasti veřejnosti
Zatímco premiér Petr Fiala navrhuje, aby se schůzka uskutečnila za zavřenými dveřmi bez účasti veřejnosti, šéfovi Pirátů Zdeňku Hřibovi takový formát podle jeho slov nedává smysl.
„Odmítnout koalici s ANO je jistě potřeba a Piráti už tak ostatně dávno učinili ve své veřejné povolební strategii. Shodneme se i na tom, že je nezbytné prezentovat lidem jasnou alternativu, ale určitě ne formou uzavřeného a tajného jednání, jak navrhuje ODS. Protože my teď musíme přesvědčit mnohem více lidí o tom, jak vláda bez Babiše zlepší jejich životy,“ uvedl Hřib.
Schůzky na pivu někde ve sklepě podle něj k takovému cíli ale nevedou. Fiala a předseda STAN Vít Rakušan podle něj návrh veřejného jednání odmítli.
Důvodem schůzky je vyloučit povolební spolupráci s hnutím ANO. Může se to ale ještě změnit, že by nakonec ODS či Starostové šli s Andrejem Babišem?
Netušíme, jak volby dopadnou. A to nejen z hlediska výsledku pro strany, ale i z hlediska vnitřního nastavení koalic.
Narážím na koalici SPOLU, kde se může třeba stát, že ODS bude vykroužkována na úkor TOP 09 a lidovců. Pak bude muset ODS řešit, co dál, jak zareaguje Petr Fiala a další. Nebo nebude výsledek takový, jaký si představovali a budou muset řešit existenci koalice. V ten moment už máme tři samostatné strany. Tam by se prostor pro jednání s jinými otevíral.
Schůzku si politici domlouvají na sociální síti X. Premiér Fiala navrhl jednání v neděli v Brně, a to bez veřejnosti. Šéf Pirátů zase chce, aby se jí lidé účastnili. Proč si podle vás normálně nezavolají?
Možná bych se jich tady trochu zastal, protože dneska je v online prostoru úplně všechno. Takže mě nepřekvapí ani taková komunikace. Je v ní patrné i jisté špičkování, že každý chce ukázat sílu, že není v podřízené roli. Například že někdo schůzku svolá a všichni se za ním seběhnou. Je to spíše ve stylu, že si vymezí pole a domluví se na nějakém kompromisu kde a jak.
Je to špičkování tedy i jakási taktika?
Určitě. Nezapomínejme, že vládní strany se mohou prát o stejné voliče. Všichni chtějí nyní ukázat, kdo má největší sílu oslovit voliče. Na druhé straně břehu má dominantní postavení hnutí ANO, ostatní se za ním vezou. Mezi vládními stranami a Piráty to není až tak úplně jasné. SPOLU je mezi nimi první, ale ne o tolik. STAN a Piráti se v průzkumech dělí o podobné hodnoty... Před volbami prostě musíte voličům ukázat, že stojí za to vám dát hlas.
