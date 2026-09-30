„Tak o víkendu spal na Davis Cupu,“ obhajoval heslo na billboardu Scheinherr a zároveň odmítl tvrzení, že na tenisovém zápase byl ve svém volnu, takže má právo na to si zdřímnout. „Já si myslím, že na Davis Cup chodí jako primátor a reprezentuje naše město,“ uvedl.
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Vzápětí Scheinherr zvážněl a tvrdil, že si nevzpomíná „na jediný projekt, který by tento primátor připravil, rozjel a rozhodl o něm“. Zároveň ale bývalý náměstek pro dopravu v Superdebatě nezesměšňoval věk končícího primátora. „Je to hrozná škoda, protože se vší úctou k jeho věku, má zodpovědnost, za 1,4 milionu lidí,“ litoval Scheinherr, podle kterého je heslo na plakátu „naprosto v pořádku“.
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Nezapomněl přitom nepřímo osočit i Svobodovy koaliční partnery. „Dopustit to, že koalice si takového člověka zvolí, tak si myslím, že pak trpí celé město,“ dodal a odmítl i tezi, že by takováto prohlášení mohly připomínat ageismus, tedy diskriminaci lidí na základě věku. „Každý bychom měli vědět, kde jsou naše limity,“ argumentoval.
Co říci, k tomu měl i Svobodův spolustraník a kandidát uskupení SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09) Tomáš Portlík. Ten má totiž na svých plakátech heslo „Dám Praze tempo“. Podle něj heslem prezentuje svůj přístup k řízení města, který podle svých slov dobře zná, jelikož z pozice starosty městské části Praha 9 stojí za spoustou projektů. Podle Portlíka je „útočná“ rétorika Adama Scheinherra „zlozvyk Prahy sobě“.
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