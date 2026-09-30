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Scheinherr se v Superdebatě strefoval do „spícího primátora“. Zlozvyk, řekl Portlík

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  15:22
Jedním z témat Primátorské Superdebaty na iDNES.cz s kandidáty na pražského primátora byla i malá aktivita současného primátora Bohuslava Svobody (ODS). Kandidát hnutí Praha sobě Adam Scheinherr se do Svobody strefuje dokonce i na plakátech, kde hlásá, že si Praha zaslouží „manažera, ne spícího primátora“. Scheinherr připomněl třeba to, jak Svoboda dřímal v pražské O2 aréně na zápasech Davis Cupu.

„Tak o víkendu spal na Davis Cupu,“ obhajoval heslo na billboardu Scheinherr a zároveň odmítl tvrzení, že na tenisovém zápase byl ve svém volnu, takže má právo na to si zdřímnout. „Já si myslím, že na Davis Cup chodí jako primátor a reprezentuje naše město,“ uvedl.

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Vzápětí Scheinherr zvážněl a tvrdil, že si nevzpomíná „na jediný projekt, který by tento primátor připravil, rozjel a rozhodl o něm“. Zároveň ale bývalý náměstek pro dopravu v Superdebatě nezesměšňoval věk končícího primátora. „Je to hrozná škoda, protože se vší úctou k jeho věku, má zodpovědnost, za 1,4 milionu lidí,“ litoval Scheinherr, podle kterého je heslo na plakátu „naprosto v pořádku“.

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Nezapomněl přitom nepřímo osočit i Svobodovy koaliční partnery. „Dopustit to, že koalice si takového člověka zvolí, tak si myslím, že pak trpí celé město,“ dodal a odmítl i tezi, že by takováto prohlášení mohly připomínat ageismus, tedy diskriminaci lidí na základě věku. „Každý bychom měli vědět, kde jsou naše limity,“ argumentoval.

Co říci, k tomu měl i Svobodův spolustraník a kandidát uskupení SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09) Tomáš Portlík. Ten má totiž na svých plakátech heslo „Dám Praze tempo“. Podle něj heslem prezentuje svůj přístup k řízení města, který podle svých slov dobře zná, jelikož z pozice starosty městské části Praha 9 stojí za spoustou projektů. Podle Portlíka je „útočná“ rétorika Adama Scheinherra „zlozvyk Prahy sobě“.

Kandidáti do komunálních voleb 2026
Superdebata kandidátů na pražského primátora na iDNES.cz s moderátorem Vladimírem Vokálem. Na snímku Adam Scheinherr (Praha sobě) a Tomáš Portlík (SPOLU pro Prahu - ODS a TOP 09) (30. září 2026)
Superdebata kandidátů na pražského primátora na iDNES.cz s moderátorem Vladimírem Vokálem. Adam Scheinherr (Praha sobě), Tomáš Portlík (SPOLU pro Prahu - ODS a TOP 09) a Milan Urban (SPD pro Prahu s podporou Trikolory, PRO, Přísahy a nezávislých kandidátů). (30. září 2026)
Superdebata kandidátů na pražského primátora. Na snímku Adam Scheinherr (Praha sobě). (30. září 2026)
Superdebata kandidátů na pražského primátora. Na snímku Adam Scheinherr (Praha sobě), Tomáš Portlík (SPOLU pro Prahu - ODS a TOP 09) a moderátor Vladimír Vokál. (30. září 2026)
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