Sázkovky mají před druhým kolem voleb jasno, někde se situace otočila

Padevět se dlouho držel nad padesáti procenty odevzdaných hlasů. Až pozdě v noci začal jeho zisk pomalu klesat a počitadla se zastavila na 49,64 procenta. Smoljak dostal 48,92 procenta hlasů. Na Smoljaka je u sázkové kanceláře Tipsport na druhé kolo vypsán směšný kurz 1,01, na Padevěta si proti Janu Čižinskému (Praha sobě) ani vsadit nejde. Tak velkým favoritem je. Oproti prvnímu kolu je ale situace překvapivá i pro samotné sázkové kanceláře.
Stejný kurz jako Smoljak má i bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka. Jeho vývoj kurzem je ale také zajímavý.