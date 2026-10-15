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Sázkovky mají před druhým kolem voleb jasno, někde se situace otočila

Matyáš Müller
  8:00

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Druhé kolo senát volby Jiří Padevět, Karel Řehka, Martin Půta a Sandra Tsoukernik. | foto: koláž iDNES David Votruba

V prvním kole senátních voleb minulý týden postoupilo hned pět kandidátů přímo do horní komory parlamentu, což je vyrovnaný rekord. Nechybělo moc a rekord mohl být překonán, protože jak Jiří Padevět, tak David Smoljak (oba STAN) získali v hlavním městě přes 48 procent odevzdaných hlasů. Ve druhém kole ale nervózní být nemusí. Alespoň podle sázkových kanceláří, které předpovídají i výsledek dalších soubojů.

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Padevět se dlouho držel nad padesáti procenty odevzdaných hlasů. Až pozdě v noci začal jeho zisk pomalu klesat a počitadla se zastavila na 49,64 procenta. Smoljak dostal 48,92 procenta hlasů. Na Smoljaka je u sázkové kanceláře Tipsport na druhé kolo vypsán směšný kurz 1,01, na Padevěta si proti Janu Čižinskému (Praha sobě) ani vsadit nejde. Tak velkým favoritem je. Oproti prvnímu kolu je ale situace překvapivá i pro samotné sázkové kanceláře.

Stejný kurz jako Smoljak má i bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka. Jeho vývoj kurzem je ale také zajímavý.

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