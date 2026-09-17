„Jsem žena, která si přesně uvědomuje, co náš region a jeho občané potřebují. Rozhodnutí kandidovat do Senátu nebylo spontánní, ale zrálo ve mně poměrně dlouhou dobu. Žiji v tomto regionu, znám jeho problémy, jeho silné stránky i bolesti. A právě proto vím, že mu chci a mohu skutečně pomoci,“ sdělila pro iDNES.cz partnerka miliardáře.
Právě jeho podporu líčí Sandra Tsoukernik jako klíčovou. V rámci kontaktní kampaně se společně objevují takřka na každém setkání s lidmi Plzeňského kraje.
Německý lékař podle rozhodnutí tachovského soudu Tsoukernikovi nelegálně obstaral anestetikum, které mu následně neodborně vpíchla Otavová, jež na něm pak vykonávala domluvené sexuální praktiky.