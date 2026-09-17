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Partnerka „krále kasin“ chce do Senátu za ANO. Hazard pro mě není téma, říká

Matěj Svěrák
Kateřina Vaníčková
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  10:00

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Leon Tsoukernik a jeho partnerka Sandra v Karlových Varech na akci The Biggest Night by BigBoard (4. července 2026) | foto: Herminapress

Miliardář Leon Tsoukernik se proslavil jako jeden z nejvýraznějších tuzemských podnikatelů v hazardu. Jeho partnerka Sandra Tsoukernik se nyní pokouší dostat do Senátu za hnutí ANO. Sám podnikatel je v její volební kampani velmi aktivní. Sandra svého muže popisuje jako velkého podporovatele, zároveň se ale zdráhá bavit o tématech souvisejících s regulací hazardu, které ANO prosazuje.

„Jsem žena, která si přesně uvědomuje, co náš region a jeho občané potřebují. Rozhodnutí kandidovat do Senátu nebylo spontánní, ale zrálo ve mně poměrně dlouhou dobu. Žiji v tomto regionu, znám jeho problémy, jeho silné stránky i bolesti. A právě proto vím, že mu chci a mohu skutečně pomoci,“ sdělila pro iDNES.cz partnerka miliardáře.

Právě jeho podporu líčí Sandra Tsoukernik jako klíčovou. V rámci kontaktní kampaně se společně objevují takřka na každém setkání s lidmi Plzeňského kraje.

Německý lékař podle rozhodnutí tachovského soudu Tsoukernikovi nelegálně obstaral anestetikum, které mu následně neodborně vpíchla Otavová, jež na něm pak vykonávala domluvené sexuální praktiky.

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