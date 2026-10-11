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Tsoukernik chce znovu mezi voliče, záleží na počasí. Michal David už u toho nebude

Tereza Krocová
  15:06
Sandra Tsoukernik věří, že se jí příští týden ve druhém kole senátních voleb...

Sandra Tsoukernik věří, že se jí příští týden ve druhém kole senátních voleb může podařit výsledek zvrátit. (4. června 2026) | foto: ČTK

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Kandidátka ANO Sandra Tsoukernik získala v prvním kole senátních voleb v obvodu Cheb 27 procent hlasů a postoupila tak do druhého kola. Před rozhodujícím hlasováním chce znovu vyrazit mezi voliče, další koncerty Michala Davida už ale neplánuje. Kontaktní kampaň však podle ní může zkomplikovat počasí. „Pan premiér mi volal a vyptával se, jaký mám pocit,“ popsala v rozhovoru pro iDNES.cz.

Výsledky voleb 2026

V prvním kole senátních voleb jste získala přes 27 procent hlasů a postoupila do druhého kola. Jste s výsledkem spokojená?
Jsem moc spokojená. Vezměte si, že jsem úplný nováček v politice, opravdu jsem začala, jak se říká, z nuly, a snažila jsem se jet na sto procent. Myslím si, že je to ohromný úspěch, když jsem nikdy nebyla aktivní ani v komunální, ani v jiné politice. Jako člověk z regionu z toho mám obrovskou radost. A samozřejmě to nevzdávám.

Sandra Tsoukernik

  • Kandiduje do Senátu jako nestranička za hnutí ANO.
  • Jejím manželem je podnikatel, pokerový hráč a filantrop Leon Tsoukernik, který v minulosti vlastnil luxusní kasino v Rozvadově
  • Ve volební kampani, do níž se zapojil také zpěvák Michal David, zdůrazňovala zejména bezpečnost, zdravotnictví, vzdělávání a rostoucí počet cizinců v regionu.

Z prvního místa však postoupil dosavadní senátor za Chebsko a Tachovsko Miroslav Plevný (bezpartijní za STAN), který obdržel o 13 procent více. Jak bude tedy vypadat vaše kampaň před druhým kolem?
Moc ráda bych pokračovala v kontaktní kampani, samozřejmě bude záležet i na počasí. Určitě se do toho chci znovu opřít naplno. Kontaktní kampaň je pro mě strašně důležitá a mám ji hrozně ráda. Právě při komunikaci s lidmi v regionu se dozvíte nejvíc. Když je posloucháte a vyslechnete si jejich životní příběhy a to, co je skutečně trápí, narazíte na věci, které vás překvapí. Posbírala jsem spoustu konkrétních podnětů, kterými je potřeba se zabývat.

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Podle některých expertů vám k úspěchu pomohly i koncerty vašeho kamaráda Michala Davida. Plánujete další?
Ne. To mělo být zakončení kontaktní kampaně. Jsem hrdá na to, že jsem projela každou vesnici a také mnoho osad, které jsem ani nezmiňovala. Na některých místech jsem byla opakovaně. Koncerty měly být završením, při kterém se všichni společně potkáme. Chtěla jsem, aby mě lidé už jednou viděli a abych nebyla jen prázdná tvář z plakátu nebo jméno, které si spojují třeba i s negativní konotací. Chtěla jsem, aby poznali, že jsem holka z regionu, která vyrostla v malé obci a které jsou zdejší lidé blízcí.

Budete usilovat o podporu kandidátů, kteří do druhého kola nepostoupili?
Je to v jednání, takže nechci předbíhat. Něco bychom zkusili, ale všichni jsou to komunální politici, samozřejmě především z Chebu. Já jsem jediná za Tachovsko, takže moje vyjednávací pozice není snadná.

S kým jednáte?
To si zatím nechám pro sebe.

Vedení ANO včetně Andreje Babiše včera avizovalo, že chce podpořit kandidáty, kteří postoupili do druhého kola. Jste s premiérem v kontaktu?
Ano, pan premiér mi dnes ráno volal. Sám se mě vyptával, jaký mám pocit z kampaně a z voleb. Probírali jsme také otázky, které lidi trápí a které se týkají celostátní politiky. Premiér je připraven mě podpořit, což mě velmi potěšilo.

Je ve hře, že by přijel přímo do regionu a zapojil se do kontaktní kampaně?
To si myslím, že ne, protože je velmi vytížený a ve středu odlétá do Bruselu. Možná by šlo natočit nějaké video nebo něco podobného. Každopádně jsme v kontaktu. Jsem hrdá, že Tachovsko a Chebsko získaly takový věhlas a že se o senátních volbách letos tolik mluvilo. I to považuji za velký úspěch.

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Co na váš výsledek říká rodina? Věří, že se skutečně stanete senátorkou?
Mám velkou podporu rodiny a do druhého kola jdu znovu s celým zápalem. Mnohokrát se karty v životě obracejí, takže to rozhodně nevzdávám a uděláme maximum. Samozřejmě ale záleží na voličích. Všem strašně moc děkuji, že mi dali tolik hlasů, a doufám, že mě podpoří i ve druhém kole.

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