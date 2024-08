Salfický se v duelu s Netolickým přeli o populismus a rozpočtovou odpovědnost

ANO vyhrálo předchozí dvoje volby do krajského zastupitelstva. Přesto pokaždé skončilo v opozici. Oproti tomu sociální demokrat Martin Netolický už tři volební období za sebou zastává hejtmanský úřad a dvakrát se mu podařilo ANO vyšachovat ze hry o post hejtmana i o členství v krajské radě.

Už žádné nesmyslné příspěvky

„Jsme připraveni spolupracovat s těmi partnery, kteří budou rozumní a budou to myslet dobře ve vztahu k rozpočtu kraje,“ říká Netolický. Hnutí ANO v Pardubickém kraji však podle něj v minulosti rozpočtově odpovědné návrhy nepodávalo.

„V předchozím volebním programu byly jednou z vlajkových lodí ANO příspěvky na dovolenou,“ vzpomíná Netolický. „Bylo to v době covidu a zadlužení. Není ale správné slibovat v době krize takové dávky či jiné příspěvky. Navíc to přece není primárním úkolem krajů. Ty mají zajišťovat veřejné služby.“

„Totéž platilo o navrhovaném příspěvku na nákup elektrokol. Ale my jsme nechtěli utrácet,“ vymezil se vůči ANO současný hejtman.

„To je názor pana hejtmana a jeho koalice,“ odpověděl Netolickému Dušan Salfický. „Padají k tomu slova jako populismus, ale my jsme tehdy skutečně chtěli pomoci lidem. Nicméně v našem současném programu tyto věci už nenajdete.“

Kroužky a sportovní pomůcky

„Na druhou stranu současná vláda nedělá lidem život jednoduchý,“ navazuje Salfický, který momentálně působí jako manažer hokejového Dynama Pardubice.

„Proto bychom jim chtěli přispět například při nákupu sportovních pomůcek nebo bychom rádi zavedli příspěvky na různé zájmové kroužky. To vše tvoří velkou položku v rozpočtu rodin, které si to často nemůžou dovolit,“ myslí si Salfický.

Netolický to ale v duelu okamžitě smetl ze stolu a navrhl jiné řešení: „Od toho tu nejsou kraje. Tohle má dělat vláda. Sport je podfinancovaný, to je pravda, ale domnívám se, že mnohem víc než sportovní pomůcky a zájmové kroužky potřebujeme, aby měl kluby a kroužky kdo vést. Dnes je to hlavně dobrovolnická aktivita. Tady má stát obrovský deficit z hlediska financování trenérů.“

V dalších klíčových tématech se oba krajští rivalové většinou shodli. Salfický zmínil jako prioritu hnutí ANO dostupné zdravotnictví a dostavbu dálnice D35. S tím souhlasí i Netolický, který ale vidí zásadní problém v podfinancování Pardubického kraje. Současný zákon o rozpočtovém určení daní považuje za neférový, kraj kvůli němu přichází až o miliardu korun ročně a je nutné tuto nespravedlnost co nejdříve napravit.

Celou debatu si můžete pustit v úvodním videu.