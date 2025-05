Co mohu dělat, že mě podporují lidé s ruskými vlajkami, brání se Šichtařová

„Sledovali jsme upozornění na problémy České republiky a nejvíce řečníků tam mluvilo hlavně o zbrojení a o tom, zda zbrojení je, nebo není ve prospěch naší obranyschopnosti. A mnoho řečníků – včetně mě – se domnívalo, že to naši obranyschopnost ve skutečnosti moc nezvyšuje,“ popsala na CNN Prima News Šichtařová, která se bude na podzim ucházet o poslanecké křeslo na kandidátce spojenectví SPD, Svobodných, Trikolory a strany PRO.

Zmiňované akce se zúčastnilo několik stovek lidí. Demonstrace nesla název Česko proti válce. Moderátorka pořadu K Věci se proto zeptala, zda heslo adresovali směrem k Rusku, které válku na Ukrajině rozpoutalo.

„Na Staroměstském náměstí zazněla především výzva, abychom my jako Česká republika používali diplomacii. Já jsem například mluvila o tom, že není rozumné z pohledu malé země, která nechce válku, dělat si nepřátele po světě, ať už v Americe, v Rusku nebo na Slovensku,“ odpověděla Šichtařová. Česká diplomacie podle ní „zredukovala problém zahraniční politiky na problém jedné konkrétní země“.

„Na nás jako na České republice nezáleží, zda se podaří, nebo nepodaří válku ukončit. To je otázka velkých hráčů,“ dodala. Podle ní je konflikt na Ukrajině konfliktem mezi Spojenými státy a Ruskem a Ukrajina je „obětí, která se stala víceméně omylem bojištěm, kde si to mezi sebou vyřizují větší mocnosti“.

„Ta výzva zazněla směrem k nám a k naší vládě,“ řekla Šichtařová, když se moderátorka znovu zeptala, zda heslo Česko proti válce směřovali i k agresorovi, tedy Rusku. „Proč nezazněla výzva směrem k Rusku?“ odvětila na její slova moderátorka. „Protože my jsme Česká republika, my nejsme Rusko. My jako Česká republika můžeme něco dělat v naší vládě a starat se o to, aby válka nebyla u nás,“ odpověděla Šichtařová. Kritizovala přitom „nadměrné strašení“ z rozpoutání konfliktu na našem území.

Lidé, jež na akci na Staroměstském náměstí přišli s ruskými vlajkami, jsou podle Šichtařové „provokatéři“, kteří se „náramně hodí k tomu, aby zdiskreditovali opoziční stranu, která nesouhlasí s tím, aby probíhala válka“.

„Já v žádném případě nepodporuju ruský režim, nepodporuju ani ukrajinský režim, já podporuju Českou republiku. Nelíbí se mi, že na Staroměstském náměstí, stejně jako kdekoliv jinde, lidé mávají ruskými vlajkami,“ řekla na CNN Prima News. „Co mohu dělat s tím, že mě tito lidé podporují?“ doplnila Šichtařová.

Rusko napadlo Ukrajinu, ovšem ta se podle Šichtařové chovala „hloupě a dlouhou dobu provokovala“. „Ukrajina uvěřila, že se může stát součástí NATO nebo EU a dlouhou dobou porušovala různé dohody. Chovala se tak, že to nebylo rozumné a že ji to přibližovalo k válečnému konfliktu. Ukrajina to mohla a měla vědět. To byla její chyba. Zároveň nebyla chyba, že byla nakonec napadena, protože napadení je prostě válečný akt, ale chyby se staly na obou stranách,“ tvrdí Šichtařová.