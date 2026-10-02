Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dobré bydlo mě nepálí, říká kandidát na starostu Rudné. A slibuje vyřešit zápach

Matyáš Müller
  14:36

Karel Kopeček, kandidát na starostu Rudné u Prahy za hnutí Rudenský les | foto: Karel Kopeček

V současném zastupitelstvu má hnutí Rudenský les dva členy v opozici, přesto má jeho lídr Karel Kopeček ambici stát se po blížících se volbách rovnou starostou. „Pevně doufám, že se rudenské zastupitelstvo velmi výrazně promění,“ říká Kopeček, bývalý dlouholetý novinář, v rozhovoru pro iDNES.cz.

První den voleb 9. října vychází přesně na vaše 50. narozeniny. Není to pozdě na zapojení se do komunální politiky?
Dění v Rudné u Prahy sleduju pravidelně už mnoho let, chodil jsem na zastupitelstvo s připomínkami, jsem momentálně člen kontrolního výboru, ale moje kandidatura vyplývá z toho, že je to možné vlastně poprvé. Já jsem předtím 30 let strávil v médiích a to nejde dohromady. Když působíte ve zpravodajství a publicistice, tak to prostě s politikou slučitelné není, člověk si musí zachovat nějakou objektivitu. Takže tohle jsou první komunální volby, kdy kandidovat můžu, a proto jsem se rozhodl, že to udělám, protože mi v Rudné zkrátka spousta věcí nehraje.

Volby 2026: přehled kandidátů ve městech, termín a vše, co potřebujete vědět

Berete to tedy tak, že nyní, když už kandidujete, pro vás není cesty zpět do mediálního prostředí?
Já se pořád pohybuju v prostředí komunikace, pracuji pro velký bankovní ústav jako manažer komunikace. Já tvrdím jednu věc: když je člověk novinářem, tak to v něm zůstane celý život. Je to otázka hledání, doptávání se. Tohle v sobě mám. Ale momentálně nemám v plánu vrátit se do nějaké redakce. Byla to krásná doba, ale bude mi 50 let, tak mám pocit, že bych mohl dělat něco jiného. Tohle je pro mě cesta, kdy můžu reálně měnit věci.

Volby 2026

Ve vašem medailonku říkáte, že vám vadí, že na sebe lidé v rudenském zastupitelstvu křičí, jsou sprostí a hádají se. Vaše hnutí má v zastupitelstvu také své představitele, tak není to i jejich vizitka?
Není, jinak bych za ně nekandidoval. V Rudné je ta situace poměrně složitá v tom, že se tyto věci dějí na poměrně osobní rovině. A až na velké výjimky se zde politici nejsou schopni domluvit a dát dohromady konstruktivní řešení. Rudenský les je pro mě uskupení, které se o to snažilo, hledalo cestu smíru a řešení, ale zkrátka ti zastupitelé tam byli jenom dva, to je z patnácti příliš málo. Samozřejmě si nedovedu představit spolupráci na koaliční bázi s některými subjekty, ale i tak bychom je vyslechli. Komunální politika je specifická v tom, že lidé k sobě mají blíž a mohou se obrátit na konkrétní zastupitele a zeptat se jich, co teda ty čtyři roky dělali, když ty kanály pořád smrdí. Zpracovali plán rekonstrukce? Snažili se získat dotace, když vědí, že na to město nemá? To se neděje, a proto jsem do toho šel.

Podle toho, co říkáte to zní, že byste měli možná problém sestavit funkční koalici...
Já pevně doufám v jednu věc, a to sice, že se rudenské zastupitelstvo velmi výrazně promění. Já už se o místní dění zajímám poměrně dlouhou dobu a v době covidové mě skutečně zvedlo ze židle během online sledování zasedání zastupitelstva to vzájemné halekání lidí. Tak jsem tam přijel jako občan a tak jsem tam i vystoupil a veřejně jsem popřál Rudné u Prahy, aby měla úplně jiné zastupitele. Já tedy v první řadě doufám, že tam přijdou noví lidé, kteří se budou schopni domluvit.

Ve svém programu coby kandidát zmiňujete, že vás trápí, když místo travnatých ploch vidíte beton, trápí vás i hazard ve městě nebo smrdutá kanalizace. Jsou tohle témata, která vás vynesou do pozice starosty? Třeba dopravu nezmiňujete, což je v Rudné u Prahy určitě velké téma.
V Rudenském lese jsme tým a každý máme nějakou odbornost a nějaký zájem. Můj názor je takový, že starosta nemusí být úplný expert na danou problematiku, ale v první řadě by to měl být manažer, který dokáže najít odborníky, kteří vyhledají, zanalyzují a dají dohromady to správné řešení. Když se podíváte na naši kandidátku, je tam softwarový inženýr, IT expert, finanční odborník... Já jsem dlouhá léta působil v médiích, řekněme, na pozici manažera týmu.

Komunální volby 2026: jak se volí starosta a kolik za to bere

A ta témata?
Začnu u kanalizace. Když se projdete po Rudné a je zrovna ten správný „tlak“, tak je to na roušku. Máme tady celkem čerstvý případ, kdy prasklá kanalizace zamořila studny lidem. Jeden obyvatel se sprchoval doma vodou ze studny a najednou zjistil, že tam něco strašně smrdí. Jeden z kanálů protekl a kontaminoval vodu v jeho studně. To jsou věci, které se v Rudné dlouhodobě neřeší, takže si myslím, že to je nosné téma.

Ale samozřejmě máte pravdu, že i doprava je v Rudné téma. Když se stane nějaký průšvih na blízké D5, tak se z Rudné stane špunt, protože každý jede tudy. Navíc tu jsou závory u přejezdu, takže když jede vlak, tak to platí o to víc. A co se týče zeleně, všechno je beton a dlažba. Z ulice, kde bydlím, zmizely travnaté plochy. Měla tam být parkovací místa, pod tím průsak, aby tam byla i tráva. Nakonec tam je jen dlažba. Pak se po té ulici projdete a v létě se najednou pohybujete v 50 stupních. To nejde, všichni víme, že to musí být v nějaké symbióze. Chápu, že lidi musí mít kde parkovat svoje auta, musí se bezpečně projít po ulici, ale není možné to všechno vybetonovat.

Kdo může za tyhle problémy?
Tak na to je z mé strany velmi jednoduchá odpověď. Máme tady vedení radnice a konkrétně starostu, který je v této funkci 16 let, 20 let celkově je zastupitelem a nic se neděje. On mě vyrobil. Kdybychom měli dobrého starostu, tak já kandidovat rozhodně nikdy nebudu.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Chtěl byste mít z Rudné spíše živější komunitní město, nebo je lepší zaměřit se na její uklidnění například v dopravě, protože z Rudné spousta lidí dojíždí za prací do hlavního města?
Komunitní život je mimořádně důležitá záležitost, bez toho to nejde. Dovedu si představit, že by v Rudné bylo daleko víc akcí pro občany. Na druhou stranu nedávno se stalo, že několik měsíců tu nebylo nic a pak jsme během jednoho víkendu měli tři velké akce a lidi nevěděli, kam dřív skočit. To je taky špatně a myslím, že by v tomto ohledu byla na místě lepší koordinace od města. Takže já určitě nechci, aby Rudná byla jen místo na přespání. Cílem je, aby se město vyvíjelo jako místo pro život, kde se lidi budou potkávat.

Před komunálními volbami se jednotliví kandidáti často předhánějí v tom, co všechno se dá stihnout za čtyři roky v daném místě. Co je řešitelné v Rudné u Prahy v takto krátkém časovém horizontu?
A to je přesně ten problém. Je tu tolik problémů, které se neřešily dlouhá léta, že se to nakupilo. Znovu to ukážu na té kanalizaci. To prostě není věc, kterou vyřešíte za čtyři roky. Pokud dostaneme tu příležitost, tak musíme nejprve zpracovat studii a postupný plán rekonstrukce té kanalizace. Ale to se za čtyři roky nestihne. A momentálně to není možné ani finančně, protože to stojí minimálně 1,5 miliardy korun.

Já do toho jdu s tím, že nechci prvoplánové řešení ve smyslu, že slíbím postavit čtyři hřiště, udělám obrovské koupaliště a postavím bazén. Ne. Správná politika se podle mě dělá tak, že dobře připravíte projekt a budete na něm pracovat bez ohledu na to, jestli budete vypadat hezky a lidi vás za čtyři roky zvolí znovu. Já mám dobrou práci a dobré bydlo mě nepálí. Já hledám řešení, které bude mít dlouhodobý vliv.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Hrad Křivoklát znovu otevřel své brány soutěžícím, kteří pod vedením moderátora Vojtěcha Kotka bojují o hradní zlato. Z 25 hráčů vybral dva zrádce, třetího si zvolili sami. Nové díly reality show...

Tělo nalezené u skládky patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

2. října 2026  10:48,  aktualizováno  14:46

Situace je neudržitelná. Chci v ulicích Ústí i psovody, říká jednička SPOLU

Radim Bzura (ODS).

Radim Bzura je zkušený politik. A výsledek SPOLU (ODS a lidovci), které jako lídr do komunálních voleb v Ústí nad Labem vede, bude důležitý pro možné sestavení koalice ve vedení města. V rozhovoru má...

2. října 2026  14:43

Dobré bydlo mě nepálí, říká kandidát na starostu Rudné. A slibuje vyřešit zápach

Karel Kopeček, kandidát na starostu Rudné u Prahy za hnutí Rudenský les

V současném zastupitelstvu má hnutí Rudenský les dva členy v opozici, přesto má jeho lídr Karel Kopeček ambici stát se po blížících se volbách rovnou starostou. „Pevně doufám, že se rudenské...

2. října 2026  14:36

Supí fondy a drahé pronájmy. Vyhnání seniorky z bytu otřásá španělskou politikou

Dav protestujících před španělským parlamentem, který bude v hlasování...

Tisíce lidí protestují v Madridu před parlamentem, který má v pátek hlasovat o dvou vládních návrzích na lepší ochranu nájemníků. Očekává se, že tyto právní normy, které si vynutilo občanské sdružení...

2. října 2026  14:32

Trump konzultoval únos Madura z Venezuely s Muskovým chatbotem Grok

Ilustrační snímek

Americký prezident Donald Trump se ptal chatbota Grok na rady před lednovým útokem na Venezuelu, píše časopis Time s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele. Na otázku, jak by Venezuelané...

2. října 2026  14:17

Když na lodi panuje naprosté ticho. Kapitán tankeru popisuje, jak proplouvá Hormuzem

Lodě v Hormuzském průlivu u íránského pobřeží na snímku z 28. září 2026

Proplouvat Hormuzským průlivem stále znamená pro posádky tankerů značné riziko. Lodě vypínají své lokalizační systémy, plují bez navigačních světel a někdy i bez rádiového spojení. Přesto jich...

2. října 2026  14:10

VIDEO: Takhle žhář na Smíchově zapálil luxusní rolls-royce. A pak utekl

Rolls Royce Ghost v plamenech

Policie zveřejnila záběry z kamer, které ukazují, jak neznámý žhář v září zapálil luxusní vůz značky Rolls-Royce na pražském Smíchově. Když se auto ocitlo v plamenech, utekl.

2. října 2026  14:08

V sibiřském městě zemřela žena nakažená morem, píší v Rusku. Úřady mlží

Bakterie moru Yersinia pestis

Okresní nemocnice ve městě Šelechov v ruské Irkutské oblasti je v karanténě poté, co tam zemřela pacientka, která pracovala v ústavu pro boj s morem. Podle ruských telegramových kanálů žena před...

2. října 2026  14:06

Útok nožem na zahrádce restaurace. Agresor zasadil muži několik ran

Na zahrádce restaurace pobodal muže a utekl

Sváteční rodinné posezení na zahrádce restaurace ve Chvaleticích na Pardubicku narušil nečekaný útok. Pětačtyřicetiletý muž tam podle policie bezdůvodně napadl o třináct let staršího muže. Z místa...

2. října 2026  14:03

Turek se omluvil Hnutí Duha za výrok o parazitech. Satisfakce, reagoval spolek

Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii...

Poslanec za Motoristy sobě Filip Turek se omluvil neziskové organizaci Hnutí Duha za to, že je označil za parazity. Turek v omluvě zmínil, že jeho tehdejší výrok se nezakládal na pravdě a byl...

2. října 2026  11:06,  aktualizováno  13:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Část europoslanců chce Sacharovovu cenu pro „cool diktátora“ s megavězením

V El Salvadoru mají největší věznici na světě pro více jak 40 tisíc vězňů,...

Politické frakce Evropského parlamentu (EP) ve čtvrtek zveřejnily své nominace na letošní Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Vedle účastnic íránských protivládních demonstrací či vězněného...

2. října 2026  13:53

Nadlimitní olovo je pryč, voda z Odoleny Vody je opět pitná

V obci Řež stojí dvě cisterny s pitnou vodou kvůli nálezu olova ve vodovodu v...

Voda v lokalitách zásobovaných z vodojemu Odolena Voda je od pátku opět prohlášena za pitnou. Rozhodl tak krizový štáb Středočeských vodáren. Vycházel z řady vyhovujících výsledků laboratorních...

2. října 2026  13:27,  aktualizováno  13:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.