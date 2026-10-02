Dobré bydlo mě nepálí, říká kandidát na starostu Rudné. A slibuje vyřešit zápach

První den voleb 9. října vychází přesně na vaše 50. narozeniny. Není to pozdě na zapojení se do komunální politiky?
Dění v Rudné u Prahy sleduju pravidelně už mnoho let, chodil jsem na zastupitelstvo s připomínkami, jsem momentálně člen kontrolního výboru, ale moje kandidatura vyplývá z toho, že je to možné vlastně poprvé. Já jsem předtím 30 let strávil v médiích a to nejde dohromady. Když působíte ve zpravodajství a publicistice, tak to prostě s politikou slučitelné není, člověk si musí zachovat nějakou objektivitu. Takže tohle jsou první komunální volby, kdy kandidovat můžu, a proto jsem se rozhodl, že to udělám, protože mi v Rudné zkrátka spousta věcí nehraje.
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Berete to tedy tak, že nyní, když už kandidujete, pro vás není cesty zpět do mediálního prostředí?
Já se pořád pohybuju v prostředí komunikace, pracuji pro velký bankovní ústav jako manažer komunikace. Já tvrdím jednu věc: když je člověk novinářem, tak to v něm zůstane celý život. Je to otázka hledání, doptávání se. Tohle v sobě mám. Ale momentálně nemám v plánu vrátit se do nějaké redakce. Byla to krásná doba, ale bude mi 50 let, tak mám pocit, že bych mohl dělat něco jiného. Tohle je pro mě cesta, kdy můžu reálně měnit věci.
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Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
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Ve vašem medailonku říkáte, že vám vadí, že na sebe lidé v rudenském zastupitelstvu křičí, jsou sprostí a hádají se. Vaše hnutí má v zastupitelstvu také své představitele, tak není to i jejich vizitka?
Není, jinak bych za ně nekandidoval. V Rudné je ta situace poměrně složitá v tom, že se tyto věci dějí na poměrně osobní rovině. A až na velké výjimky se zde politici nejsou schopni domluvit a dát dohromady konstruktivní řešení. Rudenský les je pro mě uskupení, které se o to snažilo, hledalo cestu smíru a řešení, ale zkrátka ti zastupitelé tam byli jenom dva, to je z patnácti příliš málo. Samozřejmě si nedovedu představit spolupráci na koaliční bázi s některými subjekty, ale i tak bychom je vyslechli. Komunální politika je specifická v tom, že lidé k sobě mají blíž a mohou se obrátit na konkrétní zastupitele a zeptat se jich, co teda ty čtyři roky dělali, když ty kanály pořád smrdí. Zpracovali plán rekonstrukce? Snažili se získat dotace, když vědí, že na to město nemá? To se neděje, a proto jsem do toho šel.
Podle toho, co říkáte to zní, že byste měli možná problém sestavit funkční koalici...
Já pevně doufám v jednu věc, a to sice, že se rudenské zastupitelstvo velmi výrazně promění. Já už se o místní dění zajímám poměrně dlouhou dobu a v době covidové mě skutečně zvedlo ze židle během online sledování zasedání zastupitelstva to vzájemné halekání lidí. Tak jsem tam přijel jako občan a tak jsem tam i vystoupil a veřejně jsem popřál Rudné u Prahy, aby měla úplně jiné zastupitele. Já tedy v první řadě doufám, že tam přijdou noví lidé, kteří se budou schopni domluvit.
Ve svém programu coby kandidát zmiňujete, že vás trápí, když místo travnatých ploch vidíte beton, trápí vás i hazard ve městě nebo smrdutá kanalizace. Jsou tohle témata, která vás vynesou do pozice starosty? Třeba dopravu nezmiňujete, což je v Rudné u Prahy určitě velké téma.
V Rudenském lese jsme tým a každý máme nějakou odbornost a nějaký zájem. Můj názor je takový, že starosta nemusí být úplný expert na danou problematiku, ale v první řadě by to měl být manažer, který dokáže najít odborníky, kteří vyhledají, zanalyzují a dají dohromady to správné řešení. Když se podíváte na naši kandidátku, je tam softwarový inženýr, IT expert, finanční odborník... Já jsem dlouhá léta působil v médiích, řekněme, na pozici manažera týmu.
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A ta témata?
Začnu u kanalizace. Když se projdete po Rudné a je zrovna ten správný „tlak“, tak je to na roušku. Máme tady celkem čerstvý případ, kdy prasklá kanalizace zamořila studny lidem. Jeden obyvatel se sprchoval doma vodou ze studny a najednou zjistil, že tam něco strašně smrdí. Jeden z kanálů protekl a kontaminoval vodu v jeho studně. To jsou věci, které se v Rudné dlouhodobě neřeší, takže si myslím, že to je nosné téma.
Ale samozřejmě máte pravdu, že i doprava je v Rudné téma. Když se stane nějaký průšvih na blízké D5, tak se z Rudné stane špunt, protože každý jede tudy. Navíc tu jsou závory u přejezdu, takže když jede vlak, tak to platí o to víc. A co se týče zeleně, všechno je beton a dlažba. Z ulice, kde bydlím, zmizely travnaté plochy. Měla tam být parkovací místa, pod tím průsak, aby tam byla i tráva. Nakonec tam je jen dlažba. Pak se po té ulici projdete a v létě se najednou pohybujete v 50 stupních. To nejde, všichni víme, že to musí být v nějaké symbióze. Chápu, že lidi musí mít kde parkovat svoje auta, musí se bezpečně projít po ulici, ale není možné to všechno vybetonovat.
Kdo může za tyhle problémy?
Tak na to je z mé strany velmi jednoduchá odpověď. Máme tady vedení radnice a konkrétně starostu, který je v této funkci 16 let, 20 let celkově je zastupitelem a nic se neděje. On mě vyrobil. Kdybychom měli dobrého starostu, tak já kandidovat rozhodně nikdy nebudu.
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Chtěl byste mít z Rudné spíše živější komunitní město, nebo je lepší zaměřit se na její uklidnění například v dopravě, protože z Rudné spousta lidí dojíždí za prací do hlavního města?
Komunitní život je mimořádně důležitá záležitost, bez toho to nejde. Dovedu si představit, že by v Rudné bylo daleko víc akcí pro občany. Na druhou stranu nedávno se stalo, že několik měsíců tu nebylo nic a pak jsme během jednoho víkendu měli tři velké akce a lidi nevěděli, kam dřív skočit. To je taky špatně a myslím, že by v tomto ohledu byla na místě lepší koordinace od města. Takže já určitě nechci, aby Rudná byla jen místo na přespání. Cílem je, aby se město vyvíjelo jako místo pro život, kde se lidi budou potkávat.
Před komunálními volbami se jednotliví kandidáti často předhánějí v tom, co všechno se dá stihnout za čtyři roky v daném místě. Co je řešitelné v Rudné u Prahy v takto krátkém časovém horizontu?
A to je přesně ten problém. Je tu tolik problémů, které se neřešily dlouhá léta, že se to nakupilo. Znovu to ukážu na té kanalizaci. To prostě není věc, kterou vyřešíte za čtyři roky. Pokud dostaneme tu příležitost, tak musíme nejprve zpracovat studii a postupný plán rekonstrukce té kanalizace. Ale to se za čtyři roky nestihne. A momentálně to není možné ani finančně, protože to stojí minimálně 1,5 miliardy korun.
Já do toho jdu s tím, že nechci prvoplánové řešení ve smyslu, že slíbím postavit čtyři hřiště, udělám obrovské koupaliště a postavím bazén. Ne. Správná politika se podle mě dělá tak, že dobře připravíte projekt a budete na něm pracovat bez ohledu na to, jestli budete vypadat hezky a lidi vás za čtyři roky zvolí znovu. Já mám dobrou práci a dobré bydlo mě nepálí. Já hledám řešení, které bude mít dlouhodobý vliv.