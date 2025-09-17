RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Současně předseda STAN a ministr vnitra obhajoval kroky svého hnutí v kauze Dozimetr: „Předvedli jsme, jak má vypadat politická kultura, dary jsme vrátili a chceme, aby soud všechny viníky potrestal.“
Korupční kauza
Rakušan odmítl, že by hnutí STAN cokoliv zametlo pod koberec. „Současné vedení STAN nemá s touto kauzou nic společného. Zavedli jsme ochranu oznamovatelů, nejpřísnější pravidla financování a nechali si udělat audit. Dobrovolně jsme se vzdali 3,5 milionu korun,“ řekl.
Zároveň konstatoval, že platí slogan „padni komu padni“: „Ať je kdokoli, kdo kradl, odsouzen – a je mi jedno, že soud začíná před volbami“.
Na dotaz, proč neprosadil v uplynulých čtyřech letech přísnější protikorupční opatření, Rakušan odpověděl, že kvůli koaličnímu střetu musel přistoupit na kompromis: „V rámci koalice PirSTAN jsme chtěli jít dál, koalice SPOLU na to ale měla konzervativnější pohled.“
Spolupráci s hnutím ANO po říjnových volbách kategoricky vyloučil: „ANO je centralistické hnutí řízené jedním manažerem. Vládnutí s nimi absolvovat nechceme. Stejně tak s SPD a Stačilo!.“
Stále chci být premiérem
U dalších stran byl zdrženlivý. O Motoristech řekl, že by spolupráce nebyla jednoduchá, když se jejich lídr Filip Turek ostře vyhraňuje vůči europoslankyni Danuši Nerudové.
U Přísahy pak dodal, že „…její program se v podstatě rovná Robert Šlachta, se kterým jsme už v minulosti nalezli například v Senátu společnou řeč.“
Na přímou otázku, zda má stále ambici stát se po volbách premiérem, zopakoval: „Každý lídr musí ambici na premiéra říct nahlas. Nebudeme voličům vzkazovat, ať nám dají pár procent, že budeme ‚béčko‘ vzadu.“
„Máme co nabídnout,“ pokračoval. „Pro nás jsou tři katastrofální varianty: vláda ANO; vláda populistů a extremistů; nebo pokračování současného stavu. Proto říkáme: STAN do čela.“
V rychlém bloku, ve kterém musel odpovědět systémem ANO/NE uvedl: „Podporuji rozšíření EU o Ukrajinu. Euro chceme do roku 2030.“
„Výdaje na obranu budeme směřovat ke třem procentům do roku 2030 a k pěti procentům do roku 2035. Souhlasím s vyšším zdaněním investičních bytů a prázdných nemovitostí. A odmítám školné na veřejných vysokých školách,“ doplnil ministr.
Bek na školství skončí
K rezortu školství, které uplynulé čtyři roky spravovalo hnutí STAN, byl Rakušan kritický: „Umělecký dojem, který jsme ve školství zanechali, není takový, jaký bych chtěl.“
Dodal sice, že „…ministr školství přinesl reálné výsledky – školský zákon, psychology a sociální pedagogy do škol, nový vysokoškolský zákon a lepší podmínky pro doktorandy. Přesto Mikuláš Bek nebude naším nominantem, kvůli špatné komunikaci. Favoritem STAN na tento post bude poslanec a akademik Jan Berki.“
K platům učitelů řekl, že se mu nelíbí stav, kdy dosahují 130 procent průměrné mzdy, ale dva roky zpětně. „Skutečná úroveň učitelských platů je na úrovni jen kolem 108 procent, to není správné.“
„Tu mezeru musíme uzavřít a promítnout to už do rozpočtu na příští rok,“ připustil. „Udělali jsme zásadní chybu, že jsme se drželi starého programového prohlášení i po nástupu energetické krize a války na Ukrajině. Měli jsme lidem říct: tohle splnit nejde, svět se změnil – přišla inflace, energetická krize, válka kousek od hranic i migrační vlna z Ukrajiny, kterou nikdo nečekal.“
Máme nejnižší migraci
Ekonomiku současné vlády hájil v Rozstřelu konsolidačními kroky: „Balíček reálně pomohl konsolidaci a hospodářství začíná růst, v rámci zemi V4 jsme na tom dobře.“
K migraci mluvil v číslech: „Máme nejnižší ilegální migraci za sedm let; na západobalkánské trase je pokles o 47 procent. Implementovali jsme přísnější azylový zákon a posilujeme návratovou politiku.“
Pomoc Ukrajině označil za správnou; argumentoval i pozitivním dopadem přílivu ukrajinských uprchlíků na daňový systém: „Třeba na zdravotním pojištění se Ukrajinci vyplácí – vyplaceno bylo 9 miliard, odvedli přitom téměř 20 mld.“
Vít Rakušan by po volbách rád fungoval jako most mezi znepřátelenými Piráty a ODS. „Vadil mi způsob, jakým Petr Fiala po letech spolupráce oznámil odvolání Ivanu Bartošovi.“
„My jsme si s Piráty sedli a říkali jim: uvědomujete si, že odchodem tří ministrů bude náš program ve vládě výrazně oslaben? Podle mě bylo pragmatičtější zůstat, protože liberální témata, která jsme prosazovali společně, tím oslabila,“ uzavřel Vít Rakušan.