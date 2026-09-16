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Superdebata iDNES.cz: Kandidáti na primátora Ostravy odkryli své bydlení

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  15:51
Zatímco někteří splácejí hypotéku, jiní žijí v městském nájmu nebo vlastní několik domů. Své bydlení popsala v exkluzivní superdebatě, kterou přinesla redakce iDNES.cz, šestice kandidátů na ostravského primátora. Moderátor Vladimír Vokál se lídrů kandidátek tázal také na to, jak nemovitosti získali. Řeč přišla také na privatizaci městských bytů či na více než milionovou rekonstrukci.

Kdo povede třetí největší město v Česku? Kandidáti na ostravského primátora v exkluzivní superdebatě iDNES.cz představili své plány pro město. Moderátor Vladimír Vokál se jich mimo jiné zeptal i na to, kde bydlí, kolik nemovitostní vlastní a jak je získali.

Superdebata iDNES.cz, Ostrava. Hosté zleva: Lukáš Semerák (Ostravak), Matěj Gregor (Motoristé sobě), Rostislav Řeha (Česká pirátská strana), Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu), Richard Vereš (ANO), Jan Dohnal (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).
Superdebata iDNES.cz, Ostrava. Hosté zleva: Lukáš Semerák (Ostravak), Matěj Gregor (Motoristé sobě), Rostislav Řeha (Česká pirátská strana), Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu)
Superdebata iDNES.cz, Ostrava. Hosté zleva: Lukáš Semerák (Ostravak), Matěj Gregor (Motoristé sobě), Rostislav Řeha (Česká pirátská strana), Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu), Richard Vereš (ANO), Jan Dohnal (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).
Superdebata iDNES.cz, Ostrava. Hosté zleva: Lukáš Semerák (Ostravak), Matěj Gregor (Motoristé sobě), Rostislav Řeha (Česká pirátská strana), Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu), Richard Vereš (ANO), Jan Dohnal (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).
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„Bydlím v bytě, ale ten byt je ve vlastním domě,“ sdělil Lukáš Semerák z hnutí Ostavak. „Vlastním celé domy, ale je to dáno tím, čím se zabývám,“ doplnil s tím, že s nemovitostmi podle svých slov podniká, a vlastní proto několik bytů i nebytových domů.

Zároveň v odpovědi odmítl, že by některou z nemovitostí získal při privatizaci městského majetku. „Měl jsem to štěstí, řeknu to trochu s úsměvem, že v době, kdy se divoce privatizovalo, jsem studoval,“ uvedl Semerák.

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Matěj Gregor z Motoristů sobě uvedl, že splácí hypotéku na dvoupokojový byt. Do vlastního bydlení chtěl podle svých slov investovat co nejdříve. „To byla nějaká možnost, kdy jsem si řekl, že čím dřív do toho bude člověk investovat, tím je větší šance, že vlastní bydlení získá,“ uvedl kandidát. Nemovitost podle jeho slov koupil od staršího páru.

Kandidát za Piráty Rostislav Řeha vlastní polovinu jednoho bytu, který získali společně s manželkou v aukci. „A pak mám tedy garáž ve Frýdku Místku a pole ve Václavovicích, ale to je tak všechno,“ doplnil.

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kandidáti v okresních městech

Kandidát Starostů pro Ostravu Aleš Boháč bydlí s manželkou v rodinném domě v Radvanicích. Ten podle svých slov přibližně v roce 2014 koupil na hypotéku. „To je jediné, co momentálně vlastním,“ doplnil. „Jeden rodinný dům, který jsem vytipovával, abych byl v doběhové vzdálenosti do hasičárny, což je můj koníček, a stihl do pěti minut vyjet,“ uvedl.

Vereš: Byt jsem zrekonstruoval sám

Moderátor Vladimír Vokál následně položil Richardu Verešovi z hnutí ANO dotaz jednoho ze sledujících. Ten se kandidáta na ostravského primátora tázal, zda si pronajal městský byt po nákladné rekonstrukci placené městem. Vereš to ale odmítl.

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„Jsem nájemcem městského obecního bytu, ale zrekonstruoval jsem ho sám. Požádal jsem o přidělení takzvaně na vlastní náklad,“ vysvětlil. Byty v Ostravě byly podle něj ještě donedávna často ve špatném stavu. „A toto byl běžný způsob přidělování bytů. Já jsem ten byt dostal přidělen a následně jsem ho z vlastních prostředků musel za více než milion korun zrekonstruovat. To byl vlastně můj závazek v rámci toho výběrové řízení. Vše proběhlo podle pravidel,“ doplnil.

To je podle něj také jedna z věcí, na kterou by se budoucí vedení města mělo zaměřit. Dodal totiž, že by si vlastní byt rád pořídil, ale na Slezské Ostravě podle něj ještě donedávna nevznikaly developerské projekty. Město by tak podle Vereše mělo výstavbu podporovat více.

Současný primátor města Jan Dohnal z koalice srdcOVA, kterou tvoří ODS, lidovci, TOP 09 i nestraníci, následně na jeho slova zareagoval: „Myslím si, že by město mělo poskytovat bytový fond zejména potřebným lidem.“

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Sám Dohnal podle svých slov bydlí s manželkou v rodinném domě a vlastní také další byty, které podle něj pochází z dřívějších podnikatelských projektů. „Veškerý majetek jsem nabyl předtím, než jsem se stal politikem. S městem to nemělo nic společného,“ sdělil.

Ostravu nyní veden široká koalice ANO, SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), hnutí Ostravak, Starostů pro Ostravu a Pirátů. „Pokračování současné koalice je něco, co si dokážu představit,“ sdělil současný primátor Jan Dohnal, který do úřadu nastoupil na jaře roku 2023 po rozpadu tehdejšího vedení v čele s Tomášem Macurou.

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