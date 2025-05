Nebojím se ruských raket, ale toho, že nebude čím svítit, říká Bobošíková

Uvolnilo se místo generálního ředitele České televize. Nechtěla jste to aspoň zkusit? Nehlodalo vám to v hlavě?

Ani na vteřinu ne. Musím říct, že mně ne, ale volala mi spousta přátel a říkali: „Prosím tě, jdi do toho! Víš, jaká to bude legrace? Víš, jak by se všichni zbláznili? Vždyť ten projekt napíšeš levou zadní.“ Já jsem ale řekla ne.

Tentokrát by to opravdu nebylo seriózní. U příležitosti svých šedesátých narozenin v srpnu minulého roku jsem řekla, že mám politické nabídky, že se chci vrátit do politiky, a je to cesta, na kterou jsem vykročila. Já považuji za mnohem důležitější místo v Poslanecké sněmovně než místo generálního ředitele České televize.

Dlouhá léta jste byla vnímána jako pravicová ekonomka, novinářka i politička. Říkala jste: minimální stát, méně Bruselu, rozpočtová odpovědnost. Dokonce jste vedla stranu s pravicovým programem. Co vás vedlo k tomu, že jste dnes v čele projektu, který je spojován s krajní levicí a komunistickou stranou?

Za prvé si nejsem vědoma toho, že by hnutí Stačilo! bylo krajní levice v čele s komunistickou stranou – tak to vidíte vy. Já vám to nebudu rozporovat, ale jsem přesvědčená, že to tak není. A za druhé – já jsem se dokonce písemně omluvila občanům za to, že jsem je kdysi žádala, aby volili ODS.

Když jsem v devadesátých letech s velkou vervou podporovala tehdejší politiku, tak jsem podporovala parlamentní pluralitní demokracii. Podporovala jsem stranu, která byla vlastenecká – což už dnes ti, kdo si říkají pravice, rozhodně nejsou.

Podporovala jsem strany, které si vážily lidské práce – to tam dnes také nevidím. Podporovala jsem prorodinné strany, které měly zakotveno, že součástí rodiny je muž, žena a děti. Tyto strany podporovaly i živnostníky. A když se podívám na dnešní vládu, která si říká pravicová, tak tam nic z těchto hodnot, které považuji ve svém životě za podstatné, opravdu nevidím. A jestli vy tomu říkáte krajní levice pod vedením KSČM…

Minimálně paní Konečná je předsedkyní KSČM. A to je radikální levice.

Autentická. Já jsem od ní slyšela, že se hlásí k autentické levici, nikoliv k radikální. Ale možná jsme každý slyšeli něco jiného.

A když mluvíte o devadesátých letech takto pozitivně, vy považujete ODS devadesátých let za stranu, která tuto zemi řídila dobře?

Považuji ODS za stranu, jež tehdy zastávala hodnoty, o kterých jsem mluvila. Je pravda, že už v roce 1996 začaly rozpočtové schodky – to byl první rok, kdy jsme si začali hrát s tím, že i budoucnost může být zadlužená. Ale pokud jde o ty čtyři hodnoty, které jsem zmínila – úcta k práci, vlastenectví, úcta k rodině a podpora drobných živnostníků – tak za dob ODS se tyto hodnoty naplňovaly.

A na tom se s paní Konečnou opravdu shodujete? Vaše lídryně o devadesátých letech mluví často negativně. Souhlasila by s tím, že ODS byla taková, jak ji popisujete?

Říkám, že v době, kdy jsem volila ODS, pro mě naplňovala hodnoty, které jsem popsala. Dnešní pravice pro mě tyto hodnoty absolutně nesplňuje. Domnívám se, že je úplně jinde. Myslím si, že bez práce, bez podpory drobného podnikání – bez toho, aby se živnostníkům neházely klacky pod nohy – a bez určitého hodnotového ukotvení ve vlastenectví a v rodinných vztazích se stát a společnost prostě udržet nedá. Nebo jen velmi obtížně.

A to tedy jde dohromady s tím, že kandidujete po boku předsedkyně komunistů paní Konečné?

My si v těch čtyřech hodnotách, o kterých jsem mluvila, rozumíme.

Ale KSČM se přece zastává lidí práce, ne živnostníků.

Ale i živnostníků, pane redaktore. Podívejte, neposouvejte hnutí Stačilo! do role radikálně levicového subjektu, kde hraje hlavní úlohu KSČM. Tak to není. Hnutí Stačilo! má svůj vlastní program.

Ano, kandidují za něj i lidé z KSČM a Kateřina Konečná je aktuálně předsedkyní KSČM, nikoliv předsedkyní hnutí Stačilo!. Kateřina Konečná je celostátní lídr. A to, co nás spojuje, je program hnutí Stačilo!, nikoliv ideály, které zosobňuje například Česká strana národně sociální nebo KSČM.

Jen se snažím pochopit, jak vy dvě vedle sebe vlastně koexistujete.

Velmi dobře. Znám Kateřinu Konečnou jako člověka, který si pevně stojí za tím, že je předsedkyní KSČM – ano. Ale v době, kdy se její předchůdkyně omlouvala za to, co KSČ způsobila do roku 1989, bylo Kateřině Konečné osm let. Tudíž ji opravdu nevnímám jako pokračovatelku padesátých let nebo někoho, kdo psal zvací dopisy v roce 1968.

Jak Zeman požil alkohol

Vystupujete jako odpůrkyně politické korektnosti. Uvažovala jste někdy o tom, že vám v očích médií a části veřejnosti škodí, že jste žena? Nemyslíte si, že kdybyste byla muž, váš politický vývoj by byl vnímán jinak?

To je otázka, na kterou – z hlediska vnímání – možná část veřejnosti nahlíží jinak. Ale já jsem ženou strašně ráda. To, že jsem žena, mi přineslo možnost být matkou, a to je pro mě ta nejkrásnější životní role. Jsem ráda ženou se vším všudy.

Nemáte ale pocit, že vám to ztěžuje situaci? Narážím třeba na známé video, kde s vámi zacloumal Miloš Zeman. Pamatujete si na to?

Ano, jak jsem tehdy řekla – pan Zeman požil.

Požil alkohol. Ano. Ale bylo vidět, že vám to je velmi nepříjemné.

Ano, protože požil. Když na vás někdo dýchá a požil, je vám úplně jedno, jestli s vámi třese muž nebo žena.

Ale to přece není omluva, že požil alkohol. Není omluva, že to dělá vysoce postavený politik. Konvenuje vám třeba to, jak se o ženách vyjadřuje Donald Trump?

Co přesně máte na mysli?

Celé to jeho hnutí tvrdí, že ženy jsou důležité – máme si jich vážit a cenit – ale jejich role je především uvnitř rodiny. A vy jste přece ambiciózní politička. (Donald Trump například řekl: „Když jste hvězda, můžete ženám dělat cokoliv.“)

Ale podívejte se, kolik má Trump kolem sebe žen. Jeho tisková mluvčí je žena, šéfka tajných služeb – žena. A pokud se nemýlím, jedna jeho poradkyně porodila a hned šla zpět do práce. Kdyby to myslel vážně, řekl by jí: „Budeš doma kojit a nikam nepůjdeš.“

Takže vám konvenuje politika Donalda Trumpa?

Ano, chcete vědět, v čem konkrétně? Je to jeho otevřenost. Nemusím souhlasit se všemi jeho kroky, ale je to člověk, který dělá to, co slíbil, a poměrně otevřeně o tom mluví. To mi v české i evropské politice velmi chybí.

Když už jsme u Donalda Trumpa – vaše dcery žijí v Americe, je to tak?

Jedna žije ve Spojených státech a druhá v Kanadě.

Jsou to úspěšné ženy. Co říkají na Donalda Trumpa, když se s nimi o tom bavíte?

Politikou se nezabývají. V jejich komunitách je to víceméně vedlejší téma. Neřekla bych, že ho přímo podporují. Ale řekla bych, že vítají, že se něco děje. Ne ve smyslu „jsem pravice, jsem levice“, ale ve smyslu, že se pohnuly stojaté vody. Nevidí to jako „chci Trumpovu čepici“, ale jako změnu, která rozhýbala zkostnatělý systém. Alespoň tak to vnímám já.

Donald Trump minimálně pohnul s jedním důležitým tématem – po třech letech dostal Ukrajinu s Ruskem k jednacímu stolu. Vy jste několikrát prohlásila, že jste proti válce. Ale jaký je váš program – a program celého hnutí Stačilo! – pokud jde o podporu Ukrajiny? Protože asi nejste na straně Ruska?

Já jsem na straně České republiky.

Ale není v zájmu České republiky podporovat Ukrajinu právě teď?

Pane redaktore, jsem hluboce přesvědčená – a nová americká administrativa to řekla naplno – že jde o proxy válku Spojených států vůči Rusku. To není válka České republiky. Jsem pro humanitární pomoc, ale každý náboj vyvezený na Ukrajinu za peníze českých daňových poplatníků považuji za zbytečnost. Je to poškozování české ekonomiky. Soukromé subjekty si samozřejmě se svými penězi mohou dělat, co chtějí – ale stát ne.

Zelenskyj není bez viny

Ale to, že Rusko vstoupilo na území Ukrajiny – to považujete za agresi?

Donald Trump jasně řekl, že ani Volodymyr Zelenskyj není v této situaci bez viny. A já si myslím, že každá země by měla být schopna udržovat dobré vztahy se svými sousedy.

Ještě před půl rokem bylo prakticky tabu říkat, že konflikt začal už v roce 2014. Dnes to slyšíme i z veřejnoprávních médií – a kupodivu za to nikdo nejde do vězení. Ten konflikt prostě není černobílý a nemá jediného viníka.

A co říkáte na válečné zločiny, které tam byly zdokumentovány? Například Buča – to jsou přece jasné zločiny ruského agresora.

Jednoznačně – jsou to zaznamenané zločiny ruského agresora. Ale, pane redaktore, doporučuji pustit si reportáž České televize o Oděse z roku 2014. To zase byly zločiny jiného agresora.

Evropský soudní dvůr navíc uvedl, že Ukrajina neudělala všechno pro to, aby k těm zločinům nedocházelo. To, co se stalo v Buče, je otřesné, naprosto šílené. Já s tím nesouhlasím. Ale nesouhlasím s tím na žádné straně.

Ptám se proto, že je to jedno z hlavních témat těchto voleb. Jak vnímáte vy osobně Vladimira Putina.

Je to lídr jedné z největších jaderných mocností.

Považujete Vladimira Putina za zločince? Vtrhl přece na území suverénního státu.

Pokud budeme měřit „vtrhnutí“ na území samostatného státu touto optikou, tak vedle něj musíme postavit i George Bushe, Joea Bidena, možná i Baracka Obamu.

Jak tedy máme podle vás dnes vnímat Rusko? Co říkáte občanům na setkáních? Máme ho vnímat jako nepřítele? Nebo jako obchodního partnera?

Rusko bychom měli vnímat jako každou jinou zemi, se kterou – v našem zájmu – máme usilovat o dobré vztahy, zejména ekonomické. Jsme středoevropská země střední velikosti a musíme být pragmatičtí. To platí nejen pro Rusko, ale pro všechny země světa.

Velmi často mluvíte o suverenitě. Myslíte, že Česká republika dnes není suverénní stát?

Zatím jsme suverénní z hlediska hranic – ty zatím nikdo nezpochybňuje. Otázkou ale je, nakolik jsme suverénní v přijímání zákonů, v tom, co jsme si sami schválili – třeba Schengenský prostor. Stačí zajet na německou hranici a uvidíte, že to „mávání bez pasu“ už moc nefunguje. A další příklad? Dukovany. Jestli jsme suverénní stát, jak je možné, že se nám do tendru vměšují Francouzi – přes firmy, lobbing i eurokomisaře? To je zásah do naší suverenity. A může to vést k tomu, že se z vývozce elektřiny staneme jejím dovozcem.

Mimochodem myslím, že i váš list přinesl nedávno rozhovor s panem Bartůškem, zmocněncem pro energetickou bezpečnost, a ten řekl, že naše energetická bezpečnost je ohrožená, že politici občanům v tomto směru lhali. I on to spojoval s Evropskou unií. Takže i vysoký vládní úředník dnes říká, že už nejsme suverénní. A já s tím souhlasím.

Zatím to vypadá, že hnutí Stačilo! přelézá pětiprocentní hranici. S kým byste si dokázala představit politickou spolupráci po volbách?

Pane redaktore, odpovím vám tak, jak vám možná odpovídají i ostatní: jsem přesvědčená, že koalice se dělají až po volbách.

To říkají všichni.

Ale když se podíváte zpět do historie, ono to tak opravdu je. Kdo by třeba v roce 1998 řekl, že vznikne opoziční smlouva? Nevíme, jestli se hnutí Stačilo! do Sněmovny skutečně dostane – doufám v to, pracujeme na tom velmi pokorně. Do voleb zbývá ještě několik měsíců a nikdo nemůže tušit, jaká bude situace v říjnu 2025. Neznáme vývoj na rusko-ukrajinském bojišti, nevíme, jak to bude s energetikou, nevíme ani, co se bude dít v západní Evropě – tam vznikají a zanikají spojenectví velmi rychle.

Například nyní se nepohodla italská premiérka Meloniová s francouzským prezidentem Macronem. Myslím si, že úkolem každého politika, který dostane důvěru občanů, bude především zajistit této zemi bezpečnost – a já tím myslím hlavně bezpečnost energetickou. Nebojím se toho, že na nás Rusko zamíří rakety, jak často slýcháme. Obávám se ale, že za pár let nebudeme mít čím topit a svítit. A to považuji za mnohem větší hrozbu než to, co nám dnes podsouvá současná politická reprezentace.

Lidé si přirozeně promítají, jak by to po volbách mohlo dopadnout. Dokážete si představit spolupráci s touto vládní koalicí?

Nechtěla bych to. Ale kdyby nastala mimořádná situace – například by bylo potřeba dohodnout se napříč stranami na dostavbě Temelína – tak možná by mohlo dojít i k takovému spojenectví. Ale prosím, neberte to tak, že Bobošíková chce spolupracovat s ODS. V žádném případě. Jsem ale realistka.

Snažím se mít otevřenou mysl i oči a připouštím, že opravdu nevíme, jaká bude situace po volbách. Předem hloubit příkopy a říkat „s tímhle nikdy“ a „s tímhle v žádném případě“ – to považuji za nepřijatelné. Nevíme, jestli občané nevykroužkují Petra Fialu – kterého já osobně považuji za velmi neschopného premiéra. Nevíme, jací lidé se do Sněmovny v říjnu 2025 dostanou.