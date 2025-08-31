Financujete Ukrajinu, vyčetla Maříková vládě. Hloupá rétorika, reagoval Skopeček

  12:58
Do konce srpna musí dát ministerstvo financí vládě návrh na státní rozpočet na příští rok a mluví se o schodku ve výši 280 miliard korun. Jeho výši kritizuje například poslankyně Karla Maříková z SPD, která koaličním politikům v debatě na CNN Prima News vyčítala, že státní peníze dávají na podporu Ukrajiny. Poslanec ODS Jan Skopeček označil takovou rétoriku za hloupou.

Karla Maříková prohlásila, že současná vláda hází dluhy na další generace. „Kdyby se takto zadlužoval běžný občan, skončil by v exekuci. Každá vláda by se měla snažit o vyrovnaný rozpočet. Je to další slib, který Fialova vláda nedodržela,“ kritizovala v pořadu Partie Terezie Tománkové. Zároveň ale neupřesnila, kde přesně by ušetřila 280 miliard, které budou zřejmě představovat schodek v rozpočtu na další rok.

Podnikům i domácnostem se daří, tvrdí Stanjura. Schodek je nejníže od pandemie

„Financujete Ukrajinu místo toho, abyste pomáhali českým občanům,“ vykřikovala. „Tahle rétorika je tak hloupá, že vám ji nemůžou věřit už ani vaši voliči,“ opřel se do Maříkové Jan Skopeček z ODS. „Přestaňte s ní,“ dodal. Sám ale přiznal, že s výší schodku není spokojen.

„My jsme taky zdědili rozpočet, který se nám nelíbil, ale dokázali jsme ho snížit,“ tvrdil Skopeček. „Deficit je velký, já bych chtěl menší, ale jsou tam výdaje na obranu i na dostavbu Dukovan,“ obhajoval plán rozpočtu na příští rok. Podle Aleše Juchelky z hnutí ANO se ale výdaje na dostavbu Dukovan do schodku 280 miliard korun nezapočítávají. „Pan Juchelka je zmatený. V tom schodku samozřejmě budou zavedeny,“ oponoval Skopeček.

Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, řekl Stanjura

Ministr obchodu a průmyslu Lukáš Vlček (STAN) v debatě zmínil, že české ekonomice by pomohlo přijetí eura. Do opozice se opřel kvůli prázdné kritice. „Slyšíme tady kritiku výdajů, ale neslyšíme plány na úspory,“ řekl.

Šmírování telefonů nedopustíme, shodli se politici

Politici řešili také v posledních dnech propíranou „chat control“. „Je to věc, která za nás neprojde, plošné sledování lidí nepřipustíme. Ale je třeba, aby Evropská unie měla nástroje proti digitální kriminalitě,“ řekl Vlček.

Návrh, který v EU podporuje několik členských zemí, má bojovat proti šíření dětské pornografie. Poskytovatelé online služeb včetně chatovacích aplikací, sociálních sítí a datových úložišť by podle návrhu měli zákonnou povinnost prohledávat s pomocí algoritmů obsah zpráv a uložených souborů. „Zavírat oči před šířením dětské pornografie by byla chyba. Ale takový nástroj by mohl být snadno zneužitelný,“ míní Skopeček. Podle něj je nepřijatelné, aby se stát dostal do soukromé konverzace uživatelů.

Brusel chce lidem šmírovat mobily. Obsah zpráv by museli operátoři sledovat a hlásit

Poprvé se o chat control na půdě Evropského parlamentu hlasovalo už před čtyřmi lety a většina tehdejších českých europoslanců byla pro. „V roce 2021 to bylo dočasné opatření. Nabralo to jiné konotace. Nechápu, kdo takové nápady vymýšlí. Nerozumím, kdo chce číst soukromé zprávy uživatelů,“ uvedl Juchelka. Nyní je podle něj problém v tom, že by se z dočasného opatření mělo stát trvalé.

Radek Vondráček z ANO kritizoval současnou vládu, která podle něj ještě před několika měsíci směrnici podporovala. „Musel zde být tlak občanské společnosti na politiky a vládu, aby to otočili. Ještě v březnu pracovní skupina psala do Bruselu, že se všechno vyvíjí správným směrem,“ tvrdil poslanec v debatě.

Babiš dělá, co mu řekne PR tým, zaútočil v duelu Jurečka. Zlepšil Česko, míní Juchelka

Toto tvrzení mírnil ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.). „To je neporovnatelné, protože to byla jedna pracovní skupina. Není to slovo ministerstva, ani vlády jako takové. Premiér byl jako největší instance proti. To téma se zvedlo a je v pořádku, že převážil názor, který stojí za listovním tajemství. Uvidíme, zda se nám podaří přesvědčit Německo nebo další státy, abychom sestavili blokační menšinu,“ upřesnil. Právě vytvoření tzv. blokační menšiny v Radě EU už předeslal premiér Petr Fiala (ODS). K té je potřeba účast alespoň čtyř zemí zastupující více než 35 procent obyvatel Unie.

Europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti), která je v Bruselu stínovou zpravodajkou směrnice chat control, se snažila odhadnout, jakým způsobem by se mohla debata o návrhu vyvíjet. „Pesimista jsem na úrovni Rady EU, s volbami v jednotlivých státech se mění názory a myslím, že se dostáváme spíš k neustálému utahování. Optimistická jsem v Evropském parlamentu. Tam to v trialogu minimálně další čtyři roky neprojde,“ myslí si.

Kabát v záři ohňů i Wanastovky s novou Lucií. Hrady CZ se loučily pod Bezdězem

Putovní festival Hrady CZ se s letošním létem rozloučil pod Bezdězem. Ze dvou pódií se fanouškům představily kapely Kabát, Divokej Bill nebo Wanastowi Vjecy s Lucií, která letos oslaví 40 let na...

31. srpna 2025  9:29

Na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Svodidla vymrštila auto do vzduchu

Při noční nehodě u Neplachova na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Ve vozidle Škoda ji u mostu přes dálnici D3 nalezli v neděli ráno. Pravděpodobně jela v autě sama. Okolnosti nehody policie...

31. srpna 2025  9:19

