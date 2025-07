Byla jste potvrzena v čele kandidátky hnutí ANO pro podzimní volby do Sněmovny a povedete ANO v kraji, kde kandidoval před čtyřmi lety jako jednička Andrej Babiš. Nakonec tu dostal 35,61 procenta hlasů. Máte úkol získat taky tolik?

Samozřejmě já i mí kolegové, kteří kandidujeme v Ústeckým kraji, chceme dosáhnout co nejlepšího výsledku, ale nějaký úkol, kolik máme mít procent, jsem nedostala.

Jaká je tedy vaše osobní ambice?

Určitě chceme vyhrát a budu ráda, když to bude s víc než třetinou hlasů. Jestliže to bude více než celostátní průměr, budeme také rádi.

Jste druhé volební období starostkou Bíliny, v koalici jste s občanskými demokraty a uskupením Moje Bílina. Dá se z toho usuzovat, že byste to chtěla přenést i na celostátní úroveň? Jakého vidíte ideálního partnera, pokud by ANO vyhrálo a mělo šanci sestavovalo vládu? S kým by podle vás mělo vládnout?

Komunální a celostátní politika jsou z tohoto hlediska úplně jiné. Nebo aspoň komunální politika na úrovni Bíliny, která má zhruba 15 tisíc obyvatel. U nás komunální volby nejsou až tolik o stranách, spíše o jménech a důvěře mezi lidmi, zatímco v celostátní politice je to více o volebním programu jako takovém. Nedokážu soudit v tuto chvíli, kdo by byl ideálním partnerem. Samozřejmě nejlepším bude ten, se kterým bude největší programová shoda.

Vládní strany nyní s hnutím ANO nechtějí mít nic společného. Takže byste si nejspíš museli vybírat mezi hnutí SPD, které je ve Sněmovně stejně jako vy, anebo jinými uskupeními, pokud se tam dostanou. Před lety jste byla místostarostkou Oldřichu Bubeníčkovi z KSČM, takže komunisté vám asi nejsou úplně protivní. Snažím se zjistit, kterým směrem by se podle vás ANO mělo orientovat, zda hledat partnery mezi systémovými nebo antisystémovými stranami.

Já si myslím, že tento dotaz by neměl směřovat na mě, protože určitě nejsem tím hlavním v rámci hnutí ANO, kdo tvoří celostátní politiku. KSČM v Bílině vyhrávala volby od devadesátých let, vlastně až v roce 2018 poprvé neuspěla. V celostátní politice jsem nováčkem.

Ale budete s velkou pravděpodobností poslankyně, která bude hlasovat o tom, zda vláda dostane důvěru nebo ne. Zeptám se vás jinak. Dovedete si představit, že by ve vládě byl někdo, kdo by požadoval referendum o odchodu z Evropské unie nebo z NATO?

Na to odpovím po volbách, až se bude medvěd krájet. Opravdu po mně chcete vědět něco, co je v tuto chvíli pouhá fikce. Já se k tomu teď nebudu vyjadřovat.

Je podle vás výhodou pro hnutí ANO, že budete mít jako jedničky kandidátky polovinu žen, byť hnutí nezdůrazňovalo v minulosti, že by téma genderové rovnosti mělo hrát nějakou větší roli? Podle vás voliči požadují, aby bylo v parlamentu větší zastoupení žen, anebo to lidi neřeší?

Já si myslím, že obecně to lidi neřeší, ani já nerozlišuju politiky na ženy a muže, ale primárně na osobnosti, které dělají pro občany to nejlepší. Mluví za nás primárně práce. Ženy v politice by ale měly být. Přinášejí jiný pohled, než který mají muži.

V čem je podle vás pohled žen v politice jiný?

My ženy musíme být více logističtější, musíme zvládat více funkcí, než musí muži. To beru celoživotně, takže i v politice si myslím, že dokážeme mít větší nadhled a koordinovat více věcí najednou.

V minulosti jste usilovala o místo v Senátu po zesnulém Jaroslavu Kuberovi. Tehdy jste se vyjadřovala, že je vám blízká sociální problematika. Je tohle téma, na které byste se třeba chtěla ve vysoké politice soustředit?

Určitě je to jedna z věcí, které nás tady primárně, nejenom v Ústeckém kraji, ale i v dalších strukturálně postižených krajích, trápí. Je to obchod s chudobou a bezpečnost. Je to i transformace těchto regionů. Za hnutí ANO jsem regionálním expertem a pro oblast sociální. Sbírám od kolegů podněty v této oblasti a předávám je dál stínovému ministrovi Aleši Juchelkovi, se kterým o nich mluvíme. A jsou pak podkladem pro volební program.

Jaký je podle vás recept na řešení sociálně vyloučených lokalit? Takto se politicky korektně říká oblastem, kde žijí lidé s nižšími výdělky, jejichž situaci zneužívají obchodníci, kterým musí platit například přemrštěné nájmy. Na druhou stranu mezi nimi je i dost těch, kteří třeba nejeví moc velkou vůli pracovat a posílat své děti do školy. Jak se ta věc dá podle vás řešit?

Určitě to není o jednom zákonu, o kouzelném kroku, který by celou situaci změnil. Je to o provázaných x krocích z oblasti sociální, bezpečností, přestupkové, z oblasti školství. Musí být provázána sociální práce se sociálními dávkami. A s tím jsem třeba šla už i do senátních voleb. Je to o určité společenské odpovědnosti. Pokud někdo po společnosti něco chce, měl by jí něco vracet. Je pak samozřejmě otázka, jakými nástroji toho dosáhnout, ale myslím si, že to je krok k tomu, aby se situace zlepšila.

Kdybyste měla být třeba ve Sněmovně jenom jedno volební období a měla prosadit jednu věc, která by to byla?

Za mě by to bylo určitě zavedení této společenské odpovědnosti, aby všichni měli práva i povinnosti a ne, že někdo má pouze práva a povinnosti nemá v podstatě žádné. A pak je to určitě prosazení patnáctera v boji proti chudobě nebo proti obchodu s chudobou, protože nástroje už na stole byly a bohužel se nedotáhly. A já věřím, že řada z nich by mohla zlepšit situaci měst nejen v Ústeckém, ale také v Karlovarském i v Moravskoslezském kraji anebo ve Znojmě.

Máte ambice usilovat o nějaké vyšší funkce v ANO?

Nebudu na to teď odpovídat. Nedokážu vám na to dát odpověď. Zatím jsem stále ještě překvapená z toho, že jsem lídrem kandidátky a udělám v tuto chvíli maximum pro to, aby hnutí ANO mělo v Ústeckém kraji co nejlepší výsledek. To je teď můj úkol. A co bude po volbách, se uvidí.

Ještě poslední věc. Napsala jste na své facebookové stránce, že nehodláte kumulovat funkce. Skončíte tedy jako starostka. Je to tak?

Ano. S kolegy, to řešíme. Máme nějaké varianty a včas se to občané dozvědí.