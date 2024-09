Když Piráti odejdou, vládu to posílí, říká Hraba, který obhájil post v Senátu

Výsledek vašeho souboje v senátních volbách s Helenou Válkovou z hnutí ANO je poměrně hladký. V druhém kole byly zhruba dvě třetiny hlasů pro vás, třetina pro paní Válkovou. Co podle vás rozhodlo ten souboj?

Vazba na region, to si myslím, že je určitě první věc. Druhá věc je těch šest let. Bylo vidět, že jsem nezahálel v Senátu, že jsem se snažil aktivně působit ve výborech, v ústavně-právním nebo v komisi pro ústavu, také jsem se snažil pomáhat i lidem v regionu, firmám i obcím, snažil jsem se být s nimi v kontaktu.

Nebyl klíčový moment vlastně už v prvním kole, kdy se vám podařilo vyautovat hokejového olympijského vítěze Dominika Haška, což sice není politik, ale má jiné renomé a je známý člověk. Bál jste se jeho kandidatury?

Nebál, samozřejmě jsem respektoval jeho velkou známost, ale přece jenom jsem si říkal, že jsem pro region něco udělal a že moje názory voliči znají.

Nakonec zůstává ODS a TOP 09 s přehledem nejsilnějším senátním klubem. Počítáte s tím, že jako klub budete navrhovat Miloše Vystrčila znovu na předsedu Senátu a že ho budete podporovat vy sám?

Myslím, že Miloš Vystrčil už oznámil, že by rád pokračoval v čele Senátu a myslím si, že ho klub ODS a TOP 09 podpoří. Včetně mě.

Když pan Vystrčil přicházel do sídla ODS, říkal, že bude důležité zastavit tsunami ANO. Ukázalo se v krajských volbách, před tím ANO uspělo v eurovolbách. Berete to jako vyjádření nespokojenosti s vládou, nebo jak to vnímáte?

Většinou krajské volby jsou brány jako určité referendum o vládě. Co já si pamatuju, tak x voleb zpátky, ať už to byla jakákoliv vláda, dopadala spíše hůř. A samozřejmě rozhodovala volební účast a jak ve volbách do krajů, tam přišlo, tuším, kolem 40 procent lidí, to znamená méně než k volbám do Poslanecké sněmovny, takže nemyslím si, že to úplně odráží názory obyvatel. Na druhou stranu samozřejmě hospodářská situace a i třeba argumentace hnutí ANO aktivizovala voliče, kteří nejsou spokojeni.

Senátoři nejsou sice ti, kteří hlasují o důvěře nebo nedůvěře vládě, ale nemohu se nezeptat. Jak vnímáte současnou situaci ve vládní koalici, kde to evidentně vypadá, že z pětikoalice se stane už čtyřkoalice?

Já už jsem od začátku roku 2021 a po volbách do Sněmovny říkal, že Piráti v té vládě nejsou potřeba a podle mého názoru by tam ani být neměli. Myslím si, že když odejdou, tak to vládu posílí. Přece jenom ve vyjednávání kompromisu mezi pěti subjekty a čtyřmi je velký rozdíl a myslím si, že to může výkonu vlády spíš pomoci.

Co očekáváte, že se do voleb do Sněmovny bude odehrávat, až k vám dorazí vládní návrh důchodové reformy?

Možností, jak řešit problém s důchodovou reformou, s penzemi, není mnoho. Teoreticky přicházejí do úvahy pouze vyšší daně, vyšší věk odchodu do důchodu, vyšší porodnost, vyšší migrace, nebo snížení penzí a je potřeba zvolit kompromisní variantu mezi těmito řešeními. Myslím si, že v Senátu bude o tom velká debata.

Může se stát, že i když má koalice obrovskou převahu v Senátu, že by tam mohla mít vláda problémy s tou základní představou, že se má mírně zvyšovat věk odchodu důchodu?

Nevím, jestli bude nakonec tohle řešení, je to zvýšení podstatně mírnější oproti původně představenému návrhu. Je potřeba uvažovat daleko do budoucnosti, protože skutečně je potřeba „plnit sýpky“ obrazně řečeno na to, až bude kolem roku 2050 velký problém s tím, aby byly vypláceny penze. Protože pak nebude zbývat nic jiného, než zvýšit daně, anebo se brutálně zadlužit. Je potřeba zapracovat na tom, aby k tomu nemuselo dojít.