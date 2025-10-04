Rozmrzelý Benda: Je to prohra. Jestli to koalice SPOLU přežije, uvidíme

Josef Kopecký
  23:15
Na politicích ODS byla vidět po zveřejnění volebních výsledků podrážděnost. „Souhlasím, že je to prohra. Spíš ale řekněte, že je to jeho vítězství,“ odsekl šéf poslanců ODS Marek Benda na otázku, kde vidí příčinu velké prohry s Andrejem Babišem. A na otázku, zda může koalice přežít, odvětil: „Určitě může, ale jestli to přežije, to uvidíme.“
Kde vidíte hlavní důvod, proč jste ve volbách propadli proti Andreji Babišovi? A bude to znamenat rozpad koalice SPOLU?
K té první části otázky. My jsme nijak dramaticky nepropadli. Vládní strany, jak říkal i pan premiér, měly přibližně podobný počet hlasů jako před čtyřmi lety. Ano, koalice SPOLU částečně ztratila. Důležitější je, že Andrej Babiš dokázal ty hlasy, které v minulých volbách propadly, koncentrovat, a dokázal zjevně přivést i nějaké nové voliče. Nelze mu k tomu nic jiného než poblahopřát.

SMS opět pomohly. Marek Benda i po pětatřiceti letech setrvá ve Sněmovně

Říkáte, že jste nepropadli. Nicméně ve srovnání s vítězem voleb je to velká prohra. To asi se nedá jinak nazvat.
Souhlasím, že je to prohra. Spíš ale řekněte, že je to jeho vítězství.

To, že Babiš koncentroval hlasy opozice, to je jedna věc. Co jste ale vy udělali špatně?
To si budeme vyhodnocovat, teď přece neřeknu, pět minut po volbách, co si myslím, že jsme udělali špatně.

Máte pro to vy sám nějakou teorii?
I kdybych měl, tak ji teď říkat nebudu.

Může to přežít koalice SPOLU?
Určitě může, ale jestli to přežije, to uvidíme.

Vy si myslíte, že by měla přežít, nebo ne?
Neříkám k tomu teď nic.

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Premiér a předseda vaší strany dostal poměrně dost přímočarou otázku ohledně možné rezignace na tiskové konferenci SPOLU a řekl, že se poradí se svými kolegy. Co mu budete radit?
Končíme s rozhovorem, to nemá cenu.

Fiala řekl, že nechce vzdát boj s extremismem a populismem. Dá mu ODS šanci, aby v tomto boji mohl pokračovat?
Nezlobte se na mě, ale chcete po mně jenom spekulace. To je přece v tuto chvíli úplně bezcenné. Já nebudu žádné spekulace dávat.

Volby 2025

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

