Kde vidíte hlavní důvod, proč jste ve volbách propadli proti Andreji Babišovi? A bude to znamenat rozpad koalice SPOLU?
K té první části otázky. My jsme nijak dramaticky nepropadli. Vládní strany, jak říkal i pan premiér, měly přibližně podobný počet hlasů jako před čtyřmi lety. Ano, koalice SPOLU částečně ztratila. Důležitější je, že Andrej Babiš dokázal ty hlasy, které v minulých volbách propadly, koncentrovat, a dokázal zjevně přivést i nějaké nové voliče. Nelze mu k tomu nic jiného než poblahopřát.
|
Říkáte, že jste nepropadli. Nicméně ve srovnání s vítězem voleb je to velká prohra. To asi se nedá jinak nazvat.
Souhlasím, že je to prohra. Spíš ale řekněte, že je to jeho vítězství.
To, že Babiš koncentroval hlasy opozice, to je jedna věc. Co jste ale vy udělali špatně?
To si budeme vyhodnocovat, teď přece neřeknu, pět minut po volbách, co si myslím, že jsme udělali špatně.
Máte pro to vy sám nějakou teorii?
I kdybych měl, tak ji teď říkat nebudu.
Může to přežít koalice SPOLU?
Určitě může, ale jestli to přežije, to uvidíme.
Vy si myslíte, že by měla přežít, nebo ne?
Neříkám k tomu teď nic.
|
Premiér a předseda vaší strany dostal poměrně dost přímočarou otázku ohledně možné rezignace na tiskové konferenci SPOLU a řekl, že se poradí se svými kolegy. Co mu budete radit?
Končíme s rozhovorem, to nemá cenu.
Fiala řekl, že nechce vzdát boj s extremismem a populismem. Dá mu ODS šanci, aby v tomto boji mohl pokračovat?
Nezlobte se na mě, ale chcete po mně jenom spekulace. To je přece v tuto chvíli úplně bezcenné. Já nebudu žádné spekulace dávat.