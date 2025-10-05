Je možné, že se teď vydáme cestou Maďarska, Slovenska, říká lidovec Philipp

Josef Kopecký
  8:01
Lidovec Tom Philipp, který byl nejvýše postaveným zástupcem KDU-ČSL na kandidátce SPOLU v Praze a obhájil post poslance, se domnívá, že osud koalice bude jasný po sjezdu ODS. „Je možné, že se vydáme cestou Maďarska, Slovenska, ale my jako SPOLU i jako pětikoalice uděláme maximum pro to, aby se tohle nepodařilo,“ říká Philipp k tomu, co po volbách čeká Českou republiku.

Tom Philipp, znovuzvolený poslanec za koalici SPOLU a KDU-ČSL v Praze | foto: Profimedia.cz

Může tento volební výsledek ohrozit koalici SPOLU?
Bude hodně záležet na výsledku sjezdu ODS. Nedovolím si to anticipovat, myslím si, že ze strany KDU-ČSL a TOP 09 nebudou žádné trable a samozřejmě záleží na ODS, jak vyhodnotí další možnosti spolupráce.

Někomu z lidovců pomohlo do Sněmovny kroužkování. Stalo se to v Praze, kde takto znovu uspěl lidovec Hayato Okamura a přeskočil politiky ODS, nebo třeba v Moravskoslezském kraji, kde byli zvoleni dva lidovci, a naopak zcela vypadl lídr, ministr Zbyněk Stanjura z ODS. Nebudou vám to z ODS vyčítat?
To je potřeba se zeptat jich. Já si kladu otázku, jak je to možné, že celkově těch procent nemáme tolik, ale potom jako jednotlivci máme poměrně velké preference, což je zajímavé a já si to sám úplně neumím vysvětlit.

Proč vlastně ty volby dopadly tak drtivou výhrou ANO a že jste s tak velkým odstupem s Andrejem Babišem prohráli?
Mně to nepřijde jako drtivá prohra, protože já to nevnímám jako boj SPOLU a ANO, ale beru to jako boj těch, kteří jsou rozumní, pragmatičtí, chtějí prostě vést Českou republiku nějakým rozumným způsobem, který povede k mírnému pokroku, který bude pro občany přijatelný. Mě se třeba ptali, proč jsme konsolidační balíček udělali tak mírný? Já jsem říkal, že proto, že musí být sociálně udržitelný, a když se dělají věci, které jsou sociálně udržitelné, tak nejsou radikální.

Já jsem opakovaně ve svých výstupech říkal, že nesnáším a nechci tady komunisty, takže já jsem třeba z tohoto pohledu jsem extrémně spokojený, Stačilo! se nedostalo do Sněmovny a komunisti opět dostali to, co jim patří.

Odebrali se do historie.
Ano, a odebrali se do historie. A Jana Maláčová do toho vtáhla sociální demokracii, která byla stoletá strana, které jsme si vážili, i když jsme třeba s ní nesouhlasili. Samozřejmě, že bych byl rád, kdybychom vyhráli, ale nevyhráli jsme.

Takže něco jste dělali špatně. A váš hlavní soupeř, který ty volby ovládl, asi udělal něco hodně dobře, lépe než vy.
Přesně tak. Já myslím, že to je kombinace. My jsme bojovali o ten post ve chvíli, kdy jsme museli řešit konec covidu, válku. Já se na to nechci vymlouvat, ale fakt to nebylo optimální a do toho tady je mašinérie Andreje Babiše, který prostě má výborný PR, točí videa, která mně se třeba nelíbí, ale jejich voliči je oceňují.

My chceme dělat nějaké reformy, což nikdy není vnímané úplně pozitivně populací a do toho tady je proti nám profesionální skupina. Ten výsledek nemůžu považovat za takový, že jsme strašně prohráli. Prostě prohráli jsme, ale v rámci toho, jak to mohlo být ještě podstatně horší, tak to podle mě je ještě docela dobré.

Nespokojená s tím výsledkem teď bude hlavně ODS.
Nevím, ale je to možné.

A jaká tady asi teď nejspíš vznikne vláda?
Můj odhad je, že to bude menšinová vláda ANO s podporou SPD a Motoristů, která bude velmi těžce zaplacená různými pozicemi v parlamentu, v různých správních radách a podobně.

Lídr SPOLU Petr Fiala varoval před volbami před svým hlavním soupeřem, že se může Česká republika vydat na východ a ztratí se třeba podpora Ukrajiny, která se brání ruské agresi, ze strany České republiky.
Pokud bude vládnout Andrej Babiš spolu s SPD a Motoristy, tak je to dost dobře možné. Řekl, že muniční iniciativu, která je velmi dobře hodnocená ve světě, že jí vlastně zruší. Taky sliboval svým voličům, že zlevní energie, což nejde jinak, než že je začne odebírat z Ruska, čili je možné, že se teď vydáme cestou Maďarska, Slovenska, ale my jako SPOLU, my jako pětikoalice uděláme maximum pro to, aby se mu tohle nepodařilo.

Nebojíte se ale, že z koalice SPOLU uteče ODS, sesadí Fialu a pokusí se sama dohodnout s Andrejem Babišem a s jeho hnutím ANO?
Nebojím se, že tohle udělá KDU-ČSL.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

Je možné, že se teď vydáme cestou Maďarska, Slovenska, říká lidovec Philipp

5. října 2025  8:01

