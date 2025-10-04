Vstoupím do klubu ODS, říká Lipavský, nejúspěšnější politik SPOLU ve volbách

Josef Kopecký
  21:36
Jan Lipavský byl nejúspěšnějším politikem koalice SPOLU ve volbách, které ale skončily její prohrou s ANO. Dostal přes 62 tisíc preferenčních hlasů, nejvíc z celé koalice SPOLU, a po Andreji Babišovi je to druhý nejlepší výsledek. „Děkuji všem voličům za tento výsledek,“ říká Lipavský, který po volbách vstoupí do poslaneckého klubu ODS.

Volební štáb strany SPOLU. Jan Lipavský. (4. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Je ten výsledek pro vás překvapení?
Asi by bylo naivní říkat, že jsem nečekal preferenční hlasy v Praze. Na druhou stranu jsem opravdu neočekával takto velký výsledek a beru to jako ocenění dosavadní práce, třeba v roli ministra zahraničních věcí, zahraniční politiky, kterou jsem dělal pro tuto zemi, a koneckonců to je politika, kterou teď mohu dělat dál, byť jako poslanec, s největší pravděpodobností z opoziční role.

Nezlobí se na vás někteří kolegové z koalice?
Ne, určitě ne. S Janou jsme před chvilkou byli na pivku a řekněme, že jsme v rámci té situace pozitivně hodnotili devět pražských mandátů.

Jste nestraník? Zůstane to tak?
Uvidíme, uvidíme. Teď vstoupím do klubu ODS.

Budete chtít být předseda zahraničního výboru sněmovny?
Já myslím, že teď je opravdu příliš předčasné si rozdělovat jakékoliv funkce. Sněmovna se ani neustavila, ani se neustavily kluby. Vlastně není jasné vůbec nic.

Když se podíváte na ty hlavní výsledky, vypadá to, že ANO bude vyjednávat o tvorbě sněmovní většiny s SPD a Motoristy sobě. Změní se zahraniční politika České republiky, pokud Andrej Babiš vytvoří vládu, která se bude nějakým způsobem opírat o SPD?
Bezpochyby ano, protože naše zahraniční politika je velmi, řekněme, svědomitá a odpovědná v tom, abychom plnili veškeré alianční závazky, abychom stavěli hráz proti ruské rozpínavosti, ať už třeba podporou Ukrajiny nebo vytvářením našich pozic s dalšími zeměmi, jako je třeba Polsko, baltské země, ale posilování vlastní odolnosti nebo budování obrany. A já bych chtěl jen upozornit, že jaksi politické instinkty Andreje Babiše během minulých let opravdu nebyly jasně se vymezit. Slyšeli jsme celou řadu prapodivných výroků, také jsem o něm řekl, že je bezpečnostní riziko. No, řekl jsem to z velmi dobrých důvodů, takže mě to moc neuklidňuje, že by měl být podporován hlasy Tomia Okamury nebo motoristů, kde jsme taky viděli, že hlasovali v Evropském parlamentu pro některé rezoluce naprosto jinak, než já bych považoval za správné. A ještě bych k tomu chtěl doplnit to, že Andrej Babiš je součástí Patriotů pro Evropu. Vidíme, jakou politiku má Orbán, tak se pak nedivme, až tyhle věci začne nahlas říkat a realizovat, pokud se opravdu stane premiérem. V bezpečnosti totiž nejde dělat kompromisy.

Je podle vás s českou muniční iniciativu na pomoc Ukrajině v tuhle chvíli amen, když hnutí ANO říká, že ta muniční iniciativa je netransparentní a Andrej Babiš říká, že by tu věc mělo řešit NATO a nikoliv Česká republika?
Tak to se těším, jakým způsobem s tím naloží, pokud se k tomu skutečně dostane, protože za prvé zjistí, že je naprosto transparentní, že to je za peníze solidních západoevropských zemí, jako Německo, Dánsko, Norsko, Nizozemí. A těmihle výroky on je maximálně odradí.

Severoatlantická aliance se nevěnuje dodávkám letálního nebo smrtícího materiálu na Ukrajinu. Na to neexistuje mandát ani shoda. A je to zdrojem velké prestiže pro Českou republiku, tak možná se té prestiže bude chtít zbavit a možná tím pádem to bude velký dárek pro Vladimira Putina, aby se Ukrajinci asi mohli méně bránit, když ty dodávky se nějakým způsobem zkomplikují. Tohle samozřejmě je velký problém, ale co jsem chtěl říct té spolupráci ANO, SPD. Motoristé. Motoristé tvrdí, jací jsou velcí pravicoví politici a když se podíváte na sliby ANO i SPD, tak to jsou samé sociální dávky a dotace. Já nechápu, jak tyhle ty politiky půjdou dohromady.

