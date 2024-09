Není to výsledek, ze kterého bychom mohli být nadšeni, říká Kupka

Pane místopředsedo, kde se stala ta chyba, že to pro ODS nedopadlo tak dobře v krajských volbách, že to nedopadlo lépe a že výrazně lépe uspělo opoziční hnutí ANO?

Krajské volby. V tomhle směru vždycky jsou o konkrétních kandidátkách, osobnostech těch lídrů v těch jednotlivých regionech, také tam, kde jsme měli úspěšné hejtmany, tak jsme posílili. Nejviditelnější je úspěch Martina Kuby, ale i pana hejtmana Grolicha. Za hnutí STAN velmi dobře uspěl Martin Půta v Libereckém kraji, ale posílili i naši hejtmani Víťa Schrek, Martin Červíček. Samozřejmě, že na výsledek voleb měla vliv i centrální kampaň, kterou vedlo hnutí ANO proti vládě, která prochází extrémně komplikovaným obdobím. Dokázala ale na spoustu věcí najít dobrý recept. Pro nás klíčová výzva do budoucna je co nejlépe ta řešení veřejnosti prezentovat, aby bylo jasné, co se opravdu daří a jaký význam to má pro životy lidí a pro jejich perspektivy.

Co přesně znamená pro pětikoalici nebo pro koalici SPOLU, že tam, kde jste výrazně uspěli, kandidovala ODS sama v čele s Martinem Kubou a dokonce pan Kuba řekl, že výsledek v jižních Čechách nelze vykládat jako úspěch republikové ODS?

Myslím, že nikdo si ten jeho výsledek nepřisvojuje. Na druhou stranu nepochybně i v tom výsledku hrálo roli to, co se v jižních Čechách dařilo a pro co vláda také vytvářela podmínky.

Měli jste tři hejtmany, to asi teď úplně nevypadá, že byste měli mít tři hejtmany.

Je potřeba zmínit, že při sledování počtu mandátů jsme posílili a zároveň říkám, že to není výsledek, ze kterého bychom mohli být nadšeni. Pro nás to musí znamenat jasnou výzvu k tomu mnohem lépe komunikovat s veřejností, ukázat, co se daří a ukázat na klíčové hodnoty, které ta vláda lidem reálně dodává.

Zesílí teď podle vás tlak uvnitř ODS na vedení strany nebo na pana předsedu, abyste přehodnotili ten koncept, který v tuhle chvíli máte, abyste příští rok nešli do voleb do Sněmovny v koalice?

Oba dva ty koncepty mohou uspět. Uspěl ten samostatný, v jižních Čechách uspěl i ten koaliční.

Vy osobně dáváte přednost pro volby v příštím roce kterému?

Já osobně dávám přednost koalici SPOLU.

Neoslabila legitimita působení Pirátů ve vládě poté, co utrpěli totální debakl?. Není na místě diskuse, jestli mají Piráti pokračovat dál ve vládě?

Přece nejpodstatnější je, co se teď bude odehrávat u samotných Pirátů, protože jestli jsem dobře zaznamenal, vedení Pirátů dalo k dispozici své funkce.

Když se o tom budete bavit ve vedení ODS, vy byste je tedy z koalice nevyhazoval, když i bez nich máte ve Sněmovně většinu.

Co je důležité říct, jsou koaličním partnerem, a oni sami v tuhle chvíli dali jasně najevo, že reflektují výsledek voleb jako velmi závažný. Dát k dispozici funkce je v tomto směru přímočaré vyvození odpovědnosti z volebního výsledku. Ivan Bartoš je místopředsedou vlády, tady především bude záležet na tom, jakým způsobem oni teď tu situaci vyhodnotí.

Jste také středočeský politik. V tuhle chvíli probíhají vyjednávání o tom, jaká vznikne koalice. Těsnou většinu má vaše strana spolu s hnutím STAN a můžou sestavit většinu bez vítěze voleb v tom kraji, což je hnutí ANO. Doporučil byste lídrovi v kraji Janu Skopečkovi, aby to udělal?

Já jsem svoje preference dal najevo i v té předchozí odpovědi, nicméně tady se teď opravdu vyjednavači pustili do jednání a pustili se do jednání. Podle mých informací nejprve s hnutím STAN, tedy s aktuálním koaličním partnerem a tady je na místě, aby opravdu vedli jednání i o konkrétních podmínkách té koalice, ale zasahovat do toho jakýmkoliv doporučením by prostě nebylo strategicky správně.

Myslíte si, že to, jakým způsobem dopadly krajské volby, je i vzkaz veřejnosti vládě a změní se nějak v posledním roce vládní politika v některých věcech, že byste se pokusili o některých věcech třeba víc vyjednávat s hnutím ANO?

My jsme přece u těch klíčových věcí ty pokusy učinili opakovaně. Někde jsou schůdnější, někde jsme opakovaně narazili na to, ne z důvodů naší neochoty jednat, ale z důvodu třeba okamžité změny postoje u důchodové reformy, kdy se Andrej Babiš vrátil z dovolené a to, co akceptovali Alena Schillerová a Karel Havlíček, bylo rázem jinak. Tady je potřeba říct, že to jednání opravdu komplikuje.

Musíme vyhodnotit náladu, kterou ty volby odrážejí. Jestli máme uspět, tak to znamená nepochybně zaměřit mnohem větší pozornost na prezentaci těch nejpodstatnějších věcí, nejenom kterých se podařilo dosáhnout. Je pro mě osobně naprosto zásadní a pro moje děti, že ve velmi složité geopolitické situaci jsme jasně ukotvenou zemí, která dokonce ostatním ukazuje směr, že konečně plníme závazek vůči NATO a že děláme zemi obranyschopnější, že jsme schopni snižovat deficit, že přitom zároveň investujeme do klíčových věcí, jako je energetika a dopravní infrastruktura, že také významně víc peněz plyne do vědy, to jsou opravdu stěžejní body. A také to, že děláme důchodovou reformu, ke které předchozí vlády neměly odvahu.