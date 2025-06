Ve středu SOCDEM oznámila, že chce do voleb nakonec jít s uskupením Stačilo!. Hodnotíte to jako překvapivé rozhodnutí, když ještě před několika týdny podobnou spolupráci vyloučili?

Je to překvapivé. Byla to sociální demokracie a její vedení, které si jednomyslně odhlasovalo, že se Stačilo! nebude nikdy spolupracovat, neboť je dělí zásadní problémy. Pokud vím, identifikovali dva, a to neshodu na politice vůči Evropské unii a NATO.

Najednou došlo k několika jednáním s jinými subjekty, například s Přísahou a hnutím ANO. Nikde SOCDEM neuspěla. Pak ohlásila, že bude kandidovat samostatně a ve středu udělali veletoč, že nakonec jdou se Stačilo! Možná vidí, že se sami nemají šanci do Sněmovny dostat nebo je to vnitřní pnutí.

Rozumné řešení, ale přišlo pozdě

Poté, co SOCDEM spolupráci oznámila, stranu opustilo několik výrazných tváří. Dá se očekávat, že budou odcházet i další?

Mohou. Ale jsou to lidé, kteří svou politikou přispěli k tomu, kde SOCDEM v současné době je. Tedy, že se pohybuje okolo dvou až tří procent ve volebních preferencích.

Spojení by bylo tedy logické, ale nevím, proč se to stalo až nyní. Obě strany jsou levicové, mají velmi podobnou základnu voličů a jde jim v podstatě o totéž. To, že někteří lidé odjedou, je možná pro SOCDEM dobře.

Obecně je tohle pro sociální demokracii jediná šance, jak se do Poslanecké sněmovny dostat a uplatňovat svůj program. I z čistě pragmatické politiky je to rozumné řešení, které ale podle mě přišlo pozdě.

Takže hlavní důvod spojení s komunisty je, že je to jediná šance pro SOCDEM, jak se dostat do Sněmovny?

Je to asi jediné logické vysvětlení. Pro mě jsou tyhle veletoče nepochopitelné. Třeba už v rámci Stačilo! mohli mít daleko lepší podmínky. Protože i Stačilo! už má téměř sestavené kandidátky. Oni to tedy svádí na nedávný summit v Haagu, kde se NATO rozhodlo zvýšit zbrojení na pět procent. Já si ale myslím, že zatím bude něco jiného. To se ale musíme zeptat Jany Maláčové.

Může spojení s komunisty SOCDEM poškodit nebo naopak vzhledem k současným volebním preferencím může straně pomoci?

Obecně u spojování stran, kdy navíc nebudou kandidovat sami za sebe, ale na kandidátkách Stačilo!, bude vždy část voličů nespokojená. Diskutuje se o minimálně deseti procentech lidí, kteří by normálně danou stranu volili, ale jelikož nesouhlasí s druhou stranou, tak ji volit nebudou.

Předpokládejme, že SOCDEM dodá dvě procenta. To by byl dostatek k tomu, aby Stačilo! opustilo nebezpečné vody kolem pěti procent a mělo nějakou jistotu. Něco jiného je, když se točíte kolem pěti procent nebo máte sedm. Voliči si už pak řeknou: Ano, můj hlas nepropadne. To je to klíčové, proč to spojení má logiku.

Pravděpodobně posílí

Jak na tom vydělá uskupení Stačilo!?

Možná i v rámci Stačilo! se budou ozývat kritické hlasy. Na druhou stranu pro Stačilo! je to také dobře, protože je rozdíl, když máte devět poslanců nebo patnáct. Oni díky SOCDEM pravděpodobně posílí.

Tím se případně zvýší i jejich vyjednávací síla o případné koalici a dalších věcech. Když se vytvoří jednotný levicový subjekt, přinese to pro obě strany výrazné benefity.

Byl by to za vás ideální partner do koalice s hnutím ANO?

To je velmi předčasné. Hnutí ANO se několikrát nechalo slyšet, že koaliční partnery nechce. Důležitější je, že Andrej Babiš řekl, že do koalice nechtějí, ale že umožní odborníkům z jiných stran, aby byli ve vládě. Tady si dokážu docela dobře představit, že může být zajímavé i pro Stačilo! nebýt ve vládě a nenést vládní zodpovědnost, ale mít možnost ovlivňovat dění.

Nabízí se několik osobností, které podporuje třeba i SPD. Například Petr Drulák na post ministra zahraničí. O něm se již otevřeně hovoří, že by mohl být tím expertem. ANO ještě kandidáta na ministra zahraničí nemá, byť v rámci hnutí by o něj mělo zájem několik lidí.

Na jakých procentech se podle vás nyní Stačilo! společně se SOCDEM ustálí?

To se zatím těžko odhaduje, protože nevíme, kolik skalních voličů se spojením nebude souhlasit. Můj odhad je kolem sedmi procent. Jsou to primárně voliči, kteří již dneska volí Stačilo! a sociální demokracii.