Ve veřejném prostoru v poslední době rezonovala superdebata na Primě, kde se to mezi vámi a politiky koalice pořádně vyhrotilo. Byl jste napomínán moderátorkou, ať ostatním neskáčete do řeči, což jste nerespektoval. Ministr Petr Macinka vás také nešetřil a explicitně vám nadával. Jak to reflektujete, neměli byste se jako politici chovat lépe?
Celé je to o tom, že bojuju proti lidem, kteří neeticky obírali smrtelně nemocné v kšeftu s kmenovými buňkami. To dělal pan Havlíček (ministr ANO Karel Havlíček, pozn. red.) s panem Rajchlem (poslanec za SPD Jindřich Rajchl, pozn. red.). Jejich příbuzní ještě teď splácejí dluhy, které kvůli nim mají. A další dluhy po panu Havlíčkovi museli splácet občané, když mu zkrachovaly dvě firmy.
Předvolební rozhovory
s předsedy stran a hnutí
Já bojuju za lidi, kterým vadí tyto
amorální aktivity pana Havlíčka. Problém je v tom, že teď tento člověk vede cugrunt celý stát.
Já se ptal na formu, kterou jste k tomu zvolil. Moderátorka Terezie Tománková později přiznala, že vás v jeden moment chtěla vyhodit. Překvapilo vás to?
Je zajímavé, že paní Tománkové utkvěl v paměti tento moment, protože vyhrocených chvil tam bylo mnohem více. Jediné, o co mi šlo, bylo říct lidem, že pan Havlíček není úspěšný manažer, ale šejdíř, který obíral smrtelně nemocné.
Není to poprvé, co jsme se v debatě potkali. On vždy začne skákat do řeči a urážet absurdními nadávkami do komsomolců. Přitom je sám ve vládě se svým šéfem, který donášel StB. Jediné, co se na Primě stalo, bylo, že jsem mu dal ochutnat jeho vlastní medicínku.
Takže do budoucna svůj přístup v debatách nehodláte měnit?
Pevně doufám, že se Karel Havlíček poučí, že mi přestane skákat do řeči a já na něj nebudu muset používat jeho metody. Mě to samozřejmě nijak netěší, že nebylo možné tady o tomhle tématu vést debatu.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Pojďme k rozpočtu. Vláda kosmeticky snížila odhad rozpočtu na příští rok na 386 miliard korun deficitu. Co na to říkáte?
Dopadlo to tak, jak se dalo očekávat. Je to ostuda a také důvod, proč budou mít lidé dražší hypotéky. Od nástupu Babišovy vlády se lidem, kteří mají hypotéku třeba na osm milionů se splatností na 30 let, splátka navýšila o tři tisíce měsíčně. To jsou konkrétní dopady toho, že si vláda nechala vypsat bianko šek na rozvolnění rozpočtových pravidel a chystá se nadělat dluhy, které ještě porostou. Když to porovnáte s tím, jak Andrej Babiš v kampani sliboval levnější hypotéky, tak vidíme, že voličům lhal.
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Piráti tvrdí, že by okamžitě dokázali deficit snížit o 100 miliard. Kde byste škrtali?
Tady neustále dokola špekulujeme, jak celkový koláč rozpočtu nakrájet jinak, aby se dostalo na potřebné. A to je jen neustálá debata, kde co škrtnout. Správně by debata měla být o tom, jak ten koláč upéct větší. Proto jsme zveřejnili hospodářskou strategii, která přináší recept, jak zajistit vyšší růst až o jeden procentní bod ročně.
Kdyby se to zrealizovalo, přineslo by to 90 miliard v rozpočtu navíc první rok, ale další rok už to bude 180, a třetí rok 270 miliard. Celkem by se hospodářství zvětšilo o jeden bilion korun. Průměrný Čech by si polepšil o 68 tisíc ročně do konce dekády.
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To by asi chtěli všichni. Tak mi řekněte hlavní body toho vašeho zázračného programu?
My se nezabýváme jen investicemi do betonu a strojů, ale i do lidí. Proto hned první pilíř je využití lidského potenciálu. Chceme, aby nebyl zašpuntovaný pracovní trh, aby lidé nebyli v šedé zóně po exekucích a aby se nebrala lidem podpora v prvních měsících nezaměstnanosti.
Potom máme druhý pilíř, to je trh a kapitál. Tam řešíme, že je třeba oslabit oligarchii, aby skutečně fungovala férová tržní ekonomika, aby dotace sloužily pro rozvoj venkova, ne pro navýšení zisků Andreje Babiše. Protože dvě třetiny zisků jeho Agrofertu jsou z dotací.
Nebyli jste tři roky ve vládě, která slibovala deagrofertizaci, ale moc toho reálně nepředvedla?
Jediný, kdo deagrofertizoval, byl Ivan Bartoš, který dotáhl do úspěšného soudního rozhodnutí spory o dotacích. Ale máte pravdu, že ministerstvo pro místní rozvoj nebylo úplně primárním zdrojem dotací Andreje Babiše. Ale to, co jsme mohli udělat s našimi čtyřmi poslanci, které Fialova vláda nepotřebovala, tak jsme tu cestu prošlápli.
Problém byl, že na ministerstvu zemědělství stejný proces neproběhl a dlouho se nic nedělo. A pak se na to vzpomnělo až před volbami.
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Zpět k hospodářské strategii. Počítá i s nějakou daňovou reformou a zvyšováním daní?
Počítá. Zveřejníme to na podzim, ale pro představu. Jednotky miliard leží v nedaněném tichém víně. Máme také nedostatečně daněné konopí, protože není regulovaný trh. Sice se umožnilo pěstovat pro vlastní potřebu, ale to není ono.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) i šéf rozpočtového výboru Vladimír Pikora (Motoristé) říkají, že začnou šetřit a od příštích let budou sekat deficity o desítky miliard. Věříte jim?
Nedávno jsem četl rozhovor s panem Pikorou, který bych shrnul takto: Nikdy nebudu zvyšovat daně, ale pokud to navrhne Babiš, tak to podpořím. To je zajímavý přístup od Motoristy. Neslibovali, že ho pohlídají a bude vyrovnaný rozpočet? Teď se ukazuje, že Babiš hlídá je.
Kandidáti na primátora
statutární města
Motoristé na to ale říkají to samé, co vy o Pirátech v minulém období. Že zkrátka nedostali ve volbách dost hlasů a s 13 poslanci dělají maximum.
Počkejte, to je ale velký rozdíl. My měli čtyři poslance, které vláda nepotřebovala pro 101 hlasů. Oni mají poslance, které vláda potřebuje, a dokonce kdyby chtěli, tak zrovna Motoristé mohou klidně jít vyjednávat s ostatními demokratickými stranami o tom, že se vláda změní.
Vy byste o tom s nimi jednali?
Oni hned po volbách jasně řekli, že žádné jednání nebude. Takže to padlo pod stůl. Ale to je zrovna věc, kde Motoristé mají možnosti, jsou jazýčkem na vahách a mají sílu, aby to bylo podle nich. Pokud to nevyužívají, tak jen podvedli voliče.
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Vladimír Pikora se zaklíná tím, že chce mít kumulovaný deficit za celé volební období nižší, než měla Fialova vláda, která za čtyři roky vytvořila 1 200 miliard dluhu. Babišova vláda má zatím po dvou letech zhruba 700 miliard, takže mají ještě rezervu. Není to i chyba předchozí vlády, která nastavila tuto trajektorii?
To je zjevná snaha to okecat. Není to reálné, protože by už museli nastoupit na sestupnou trajektorii, a k tomu není vůbec vůle. Vždyť jsou ve vleku Babiše, který slibuje populistické dárečky, kudy chodí.
Počkejte, ale i Alena Schillerová říká, že budou muset v budoucnu snižovat deficit, protože je k tomu nutí i Evropská komise…
...vždyť si kvůli tomu schválili bianko šek na neomezené utrácení, který vrátil Senát, vetoval prezident a my to dáváme k Ústavnímu soudu. Udělali si kreditku na utrácení bez limitu. A ještě se tváří, že to věřitelé nevidí. To je nesmysl a podle výšky dluhu nám porostou úroky.
Komunální volby v Praze
kandidáti v městských částech
Nejen kvůli rozpočtu svolává opozice na přelom měsíce schůzi k vyslovení nedůvěry vládě. Nebude to pár dní před volbami jen divadlo pro voliče, když stejně víte, že koalice má 108 hlasů?
Uvidíme, jak se k tomu postaví Motoristé. Jestli se nerozhodnou, že přece jen je načase začít plnit, co slibovali voličům. To je otázka na ně, kdy budou chtít přestat okecávat všechno ve prospěch Babiše, který jim tady hází jen ohlodané kosti. Třeba se chytí za nos.
Tomu sám nevěříte.
Mě zajímá, jak se k tomu postaví. Ve Sněmovně je prostor pro diskusi. Kde jinde byste se o tom chtěl bavit? Ať to laskavě vysvětlí i svým voličům. A potom chceme řešit dotace pro Agrofert a skutečnost, že vláda objektivně zhoršuje lidem život.
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Přejdu ke komunálním volbám. V Praze se střídají různé průzkumy, někde vede ODS, jinde STAN, v jednom dokonce i ANO. Ale Piráti na čele nikde. Nemáte žádný svůj interní průzkum, ve kterém byste vedli?
My máme nějaké průzkumy, ale je potřeba jim věřit jen odsaď podsaď. Máme lídryni Terezu Nislerovou, která má zkušenosti jak z veřejné správy, tak i z nadnárodního byznysu. Myslím, že Piráti budou černým koněm těchto voleb, protože jsme stejně jako v roce 2022 velice podceňovaní. Navíc vítězem je hlavně ten, kdo nakonec složí vládní koalici, protože jen tak doručí co nejvíc výsledků, které voličům slíbil.
Jak vidíte šanci na pražskou koalici? V kampani se například s ODS, se kterou v hlavním městě vládnete, vůbec nešetříte.
Mě ty spory nějak zvlášť netěší. Realita je ale taková, že Tomáš Portlík (pražský lídr ODS, pozn. red.) a ODS něco slíbili, podepsali to v koaliční smlouvě, a pak se to rozhodli neplnit. Za mě je ale důležité, co se podařilo prosadit. Nastartovala se další etapa výstavby metra D, postavil se Dvorecký most, otevřela se Štvanická lávka, dochází k tramvajovému boomu, rozšiřují se trati. Celkově, když jdete po ulici, vidíte rozvoj města, třeba ty nové skleněné přístřešky nebo odjezdové panely na zastávkách.
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Zrovna na nové přístřešky spousta lidí nadává, protože jejich prostor není ohrazen ze stran a když trochu zafouká, tak lidé i pod střechou moknou.
Tak to by bylo dobré, aby poslali výhrady hnutí ANO, protože designová soutěž se uskutečnila na začátku roku 2018 ještě za jejich vlády.
V senátních volbách máte tři vlastní kandidáty a řadu dalších podporujete v koalicích s dalšími opozičními stranami. Kolik z nich podle vás uspěje?
Z těch tří ideálně všichni. Když se to nepovede, tak alespoň dva. V Karviné kandiduje tamní zubařka Mariam Szyja, která zachránila zubní pohotovost. Na Kladně zase obhajuje senátorka Adéla Šípová.
Tu v souboji právníků vyzve expert na ústavní právo Aleš Gerloch za ANO. Porazí ho?
Jsem přesvědčený, že ano. Má za sebou konkrétní výsledky. Od ní pochází návrh, že se domácím násilníkům zabavují legálně držené zbraně. To je věc, která už tu měla být dávno, ale v legislativě to nebylo. Díky Adéle Šípové to tam je. A to je vizitka, že se v Senátu pere za lidi.
|Číslo
|Název strany/hnutí/koalice
|Lídr
|Počet kandidátů
|1.
|Lepší život pro lidi
|Pavel Opl
|10
|2.
|ANO lepší Česko s Mimozemšťany
|Jiří Dubský
|3
|3.
|Libertariánská strana Voluntia
|Tadeáš Janků
|15
|4.
|Urza.cz
|Martin Urza
|1
|5.
|Praha sobě
|Adam Scheinherr
|65
|6.
|Sousedé pro Prahu
|Hugo Štolba
|4
|7.
|Česká pirátská strana
|Tereza Nislerová
|65
|8.
|Česká strana asociálů
|Lia Nova
|3
|9.
|Starostové a nezívislí
|Petr Hlaváček
|65
|10.
|SPD s podporou Trikolory, PRO, Přísahy a nezávislých
|Milan Urban
|65
|11.
|GEN s podporou veřejnosti
|Roman Mejstřík
|65
|12.
|SPOLU pro Prahu (ODS a TOP09)
|Tomáš Portlík
|65
|13.
|Levice
|Pavel Čižinský
|50
|14.
|Motoristé sobě
|Klára Sovová
|65
|15.
|Svobodní
|Bedřich Laube
|65
|16.
|Jsme Praha
|Jana Komrsková
|65
|17.
|Demokratická strana zelených (DSZ a NK)
|Hana Janišová
|9
|18.
|Patrioti pro Prahu
|Jiří Vítek
|65
|19.
|Rezidenti – Rebelové pro změnu Prahy
|Martin Motl
|65
|20.
|Spojená levice pro Prahu (KSČM, ČSSD a KSČ)
|Petr Vlček
|65
|21.
|Pravý blok
|Petr Cibulka
|14
|22.
|ANO
|Jan Hušbauer
|65
|23.
|Naše Praha SNK ED
|Jiří Benýšek
|41
|24.
|SEN pro Prahu
|Václav Láska
|65