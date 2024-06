Nagyová: Množství preferenčních hlasů je pro mě satisfakce za Čapí hnízdo

Soud však už dvakrát dospěl k závěru, že skutek, jehož se Jana Nagyová měla dopustit a z něhož byla společně s Andrejem Babišem obviněna, nebyl trestným činem. „Říká se, že co člověka nezabije, to ho posílí,“ připouští Nagyová, dříve Mayerová. „Dvojnásobný osvobozující rozsudek mi dodal obrovskou vnitřní sílu - a taky přesvědčení, že když člověk věří, tak se prostě nesmí dát.“

V neděli byla z pátého místa kandidátky hnutí ANO zvolena do Evropského parlamentu. „Z praktických důvodů jsem se stáhla z kampaně, protože jsem byla lehký cíl. Úplně zbytečně by se diskuse namísto odborných věcí mohla stočit někam úplně jinam, na vnitrostátní řízení. A to nikdo z nás nechtěl,“ vysvětluje Nagyová, proč před volbami nebyla tolik vidět. „Chtěli jsme vést hlavně pozitivní kampaň, praktickou.“

Přesto získala 14 448 přednostních hlasů - třetí nejvyšší počet na kandidátce ANO. „Na to, že jsem mimo náš kraj nebyla nikde vidět a slyšet, to byl fantastický výsledek,“ pochvaluje si Nagyová. „Množství preferenčních hlasů je pro mě po kauze Čapí hnízdo satisfakce.“

Jak jste prožívala dlouhou dobu mezi sobotním uzavřením volebních místností a nedělním vyhlášením výsledků?

Tam už člověku nezbývalo, než se modlit. (usmívá se) Samozřejmě to čekání bylo dlouhé. Ke konci nervozita opravdu stoupala. Už jsme si ve volebním štábu dělali legraci, že je to pomalu jako na Silvestra. Stále se čekalo a čekalo. Přitom z našeho pohledu šlo o hodně.

A hodně jste také získali. Jak jste spokojení s konečnými výsledky, z vašeho pohledu to asi nemohlo dopadnout o moc lépe?

Já jsem spokojená velice. Čistě za sebe musím říct, že velkou radost mi udělalo 26 procent pro ANO. Jsem opravdu vděčná každému člověku, který přišel a volební lístek vhodil. Protože, jak říkal pan předseda: „To jsme nečekali“. Ale doufali jsme.

V Evropském parlamentu jste získali sedm křesel, jedno z nich pro vás. Vy jste už ale předem avizovala, že zároveň budete chtít zůstat v komunální politice a v jihlavském zastupitelstvu. To platí?

K evropské politice mám blízko už 27 let. Takže mám pocit, že do Bruselu a k této politice mám blíž, než k národní či komunální. Myslím, že konečně budu na svém místě. Ale v každém případě bych to ráda zkusila kombinovat. Minimálně nějakou dobu bych vše nechala běžet, protože vracet se sem určitě budu. Počítám, že minimálně třetinu času, ne-li polovinu (myšleno veškerý čas, nikoliv pracovní dny), budu trávit v Čechách, potažmo v Jihlavě a na Vysočině. Záleží tedy pouze na tom, jak se termíny zastupitelstva budou krýt s termíny plenárek a výboru Evropského parlamentu. To je něco, co momentálně neumím odhadnout.

Jak vnímáte výsledky ostatních stran v Evropských volbách. Překvapilo vás něco?

Celkem nás překvapilo stále ještě relativně vysoké množství lidí hlasujících pro Spolu. S ohledem, jak je v poslední době vláda kritizována. A navíc i s ohledem na to, že v Evropských volbách jejich nominanti okamžitě po zvolení půjdou do minimálně dvou (až tří) různých frakcí. Myslím, že to si lidé ani neuvědomují. Že ono je sice šest hlasů pro Spolu, ale je to 3 - 2 - 1. Každý někde jinde. A tím pádem vyjednávací síla uskupení Spolu následně ve frakcích je v podstatě stejná, jako vyjednávací síla Stačilo!. To si myslím, že si málokdo uvědomil. A překvapil nás také výsledek Pirátů. Jejich pád ze tří na jeden mandát, to je asi něco, co by koalice asi měla řešit.

Já osobně jsem nečekal ani takový výsledek Přísahy a Motoristů. Mysleli jste si, že by právě mohli skončit na třetím místě?

Motoristé to samozřejmě mají postavené na osobě pana Turka, který je mimořádně populární. Je to zejména influencer a jeho síla byla vysoká, to jsme v průběhu kampaně mezi mladými lidmi vnímali. Takže jejich výsledek až takovým překvapením není. I když, že dosáhnou deseti procent, jsme asi nikdo netipovali.

Prozradíte, co vás v nejbližší době čeká?

Včera, když jsme zjistili, kolik máme mandátů, jsme se domlouvali na nějakých konkrétních akcích napříč nejbližšími týdny. V těch příštích dnech to bude zejména na prvních čtyřech lidech naší původní kandidátky. Tento týden hlavně na paní Dostálové, panu Bžochovi a našich stávajících poslancích. Postupně se začneme zapojovat i my ostatní a v posledním týdnu se určitě sejdeme všichni. Jde o to, abychom měli chviličku čas na to si vše uspořádat a připravit.

Najde se tedy čas na nějakou rodinnou oslavu úspěšného výsledku?

V průběhu pracovního týdne asi ne. (usmívá se) Ale nějaký dort by se určitě našel. Myslím, že bych to hlavně ráda oslavila, to se přiznám, s naším krajským ANO. Protože jednak právě oni to celé spískali, moji nominaci. A taky jsem neskutečně vděčná za obrovskou podporu. Já to totiž až přímo nečekala. A to teď neříkám jako frázi. Ale opravdu tady na kraji ta podpora byla obrovská.

Na co konkrétně byste se chtěla v Evropském parlamentu zaměřit? Jsou některá témata, která jsou vám osobně bližší, vnímáte je jako svou prioritu?

Rozhodně blízká je mi situace týkající se Green Dealu a jeho dopadu na průmysl a energetiku, obchodní politika EU, obnovitelné zdroje a oblast dopravy - zejména dopravních sítí a ekologizace dopravy. Jelikož potřeba revize Green Dealu rezonuje napříč celou Evropou, věřím že tam bude jedna z prvních oblastí, kde bude možné aktivně prosazovat české zájmy.

Jak vnímá rodina a vaši nejbližší, že vás tak často neuvidí? Dá se práce v Evropském parlamentu skloubit s rodinným životem?

Určitě se to v této fázi života a věku dětí již dá. Ostatně, zvládli to i jiní, tak snad nejsem o tolik horší. (usmívá se) Navíc, tím že děti mám s bývalým manželem ve střídavé péči a oba si vycházíme vstříc co to jen jde, věřím, že to všichni spolu zvládneme relativně v pohodě.