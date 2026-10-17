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Překvapilo mě, jak se mi ulevilo. Patákovi nabídnu pomoc, říká Šípová

Lucie Procházková
Sledujeme online   18:28
Adéla Sucharda Šípová, která obhajuje křeslo v Senátu na Kladensku, na tiskové...

Adéla Sucharda Šípová, která obhajuje křeslo v Senátu na Kladensku, na tiskové konferenci Liberálně ekologické strany (LES) (27. srpna 2026) | foto: ČTK

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Adéla Sucharda Šípová
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Nejtěsnější souboj senátních voleb se odehrál na Kladensku, kde se mapa obvodu při sčítání hlasů neustále přebarvovala. Nakonec dosavadní senátorku Adélu Šípovou předstihl Petr Paták (ODS), který získal 51,66 procenta hlasů. Piráti tak v Senátu ztratili zastoupení. „Překvapilo mě, jak se mi ulevilo. Těším se na nový kolektiv,“ říká Šípová v rozhovoru pro iDNES.cz. Uvedla také, že by novému senátorovi ráda nabídla pomoc a poradila mu s některými tématy.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Na Kladensku se nakonec odehrál nejtěsnější souboj celých voleb. Jak se vám jako obhajující senátorce sledoval?
Mě to nepřekvapilo, protože už první kolo naznačovalo, že souboj bude velmi těsný. Výsledek zřejmě napovídá, že můj protikandidát měl disciplinovanější voliče než já. Chci mu poblahopřát, protože kampaň byla férová, i když ji měl skutečně velmi intenzivní. Nabídnu mu také spolupráci na tématech, o kterých vím, že jsou na Kladně klíčová.

Pan Paták na zastupitelstva nechodil tak často jako já, takže bych ho ráda zasvětila do problematiky sociální politiky, která je tu poměrně složitá. Je zastupitelem města, takže bude mít možnost tyto věci ovlivňovat. Dlouhodobě se také zabývám otázkou hazardu. S jeho situací není spokojeno 11 tisíc obyvatel Kladna. Ráda mu nabídnu spolupráci v oblastech, o kterých toho hodně vím a v nichž jsem už mnoho vykonala.

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Čím si výsledek vysvětlujete? Máte pocit, že voliči nedocenili vaši práci v Senátu?
Nevím, to je těžké říct, nemám žádnou analýzu. Možná tolik neocenili, že jsem práci věnovala veškerý čas. Vidím, že našim voličům nevadí kumulace funkcí, což by třeba ve Skandinávii nebylo možné. Zřejmě to považují za výhodu.

Jsem typ političky, která tvrdí, že to výhoda není a že je lepší, když se politici věnují práci opravdu naplno, protože jen tak mohou prosadit spoustu věcí. Jsem vděčná za to, že mně se to povedlo.

Musím upřímně říct, že jsem velmi vděčná i za těch šest let, které mám za sebou. Pro ženu, jako jsem já, je to velký sen – prosadit tolik věcí. Necítím se zhrzená, dokonce do určité míry můžu říct, že je to i trochu úlevné, protože političky čelí mnohem většímu tlaku a zesměšňování. A to je něco, bez čeho se skutečně ráda obejdu.

Udělala byste něco jinak, ať už teď v kampani, nebo předtím v Senátu?
Myslím, že ne. Za kampaní si stojím. Mám velkou radost, že se zapojilo tolik dobrovolníků. V tomhle jsme byli velmi silní. Dobrovolníkům z různých politických stran i nestraníkům chci poděkovat. Pro mě to byla krásná jízda. Takhle vypadá aktivizace občanské společnosti a za to jsem skutečně velmi ráda, protože to v dnešní době potřebujeme.

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Občanská společnost je jedním z pilířů odolné společnosti. Utvořila se kolem mě až téměř odbojová skupina a jsem z toho opravdu dojatá. Částečně se i raduji z toho, že se nám takhle podařilo vzájemně propojit. Je to hezké.

Říkáte, že jste částečně dojatá a necítíte se zhrzená. Mrzí vás vůbec, že jste se do Senátu nedostala?
Upřímně musím říct, že mě až překvapilo, jak se mi ulevilo. Těším se na nové příležitosti. Šest let jsem pracovala v kolektivu složeném téměř výhradně ze starších mužských kolegů. Já si jich samozřejmě velmi vážím, ale zase se těším, že možná budu pracovat v týmu, který mi bude přirozenější.

Minulý rok jste vystoupila z Pirátů. Nyní vás jako kandidátku navrhli Piráti a podpořily vás také Zelení, hnutí STAN, TOP 09 a SEN 21. Nemyslíte, že i to mohlo u voličů vyvolat nepochopení?
Nevím. U senátorů je velmi časté, že nejsou členy stran a mají širokou podporu. Není to nic neobvyklého, když se podíváte na ostatní kandidáty. Možná lze některé moje kroky považovat za strategickou chybu, ale já jsem vždy postupovala tak, jak jsem si myslela, že je v danou chvíli nejlepší. Ničeho nelituji, všechny kroky si sama před sebou dokážu obhájit.

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Tématům, která jste otevírala v Senátu, se chcete dál věnovat. Jak to uděláte?
Pro mě je důležitá agenda lidských práv. Jsem advokátka, takže na to bych ráda navázala. Vždy jsem se za ně zasazovala. Chci být nějakým způsobem užitečná pro celek, považuji svoji práci za veřejnou službu ostatním. Chtěla bych zkušenosti z politiky a kontakty s mnoha institucemi a neziskovými organizacemi, které jsem navázala, využít ve prospěch něčeho dobrého. Pro mě není zásadní, jak prestižní funkce je nebo jak je ohodnocená. Důležité je, jaký má efekt pro společnost.

S Petrem Patákem chcete mluvit a „radit“ mu. Co si od toho slibujete?
Ráda bych s ním probrala otázky a názory týkající se Kladna. Pan Paták, jak se zdá, získal podporu primátora Milana Volfa. Pravděpodobně s ním bude spolupracovat, což je možná překvapivé, ale asi se to stane. Kladno potřebuje řešit některé otázky, kterými se dosavadní primátor nezabýval.

To se týká sociální politiky, dostupnosti bydlení a hospodaření, protože Kladno patří k nejzadluženějším městům v České republice. Prostředky se někde utopí a třeba z gymnázia padají kameny. Je to velmi zanedbaná budova. V minulosti byl také zrušen azylový dům pro matky s dětmi. Ráda bych tyto věci s panem Patákem probrala, aby mohl využít to, co jsem za šest let zjistila, a použít to ve prospěch voličů, kteří mu dali větší důvěru než mně.

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Už jste s ním mluvila? Máte nějaké indicie, zda bude ochoten naslouchat?
Ještě ne. Nemám na něj ani telefon, což mě teď mrzí, ale jakmile se k němu dostanu, určitě mu spolupráci nabídnu.

To, že jste mandát neobhájila, mimo jiné znamená, že senátorský klub SEN 21 a Pirátů nebude mít dost členů. S kým se podle vás může spojit?
To je otázka na Václava Lásku, který v Praze 5 obhájil mandát. Nechci hovořit za něj, ale myslím si, že už se to řeší. Moc bych si přála, aby liberální klub v Senátu zůstal, protože náš klub skutečně stál za mnoha věcmi, které se prosadily. Například za otázkou veřejného ochránce práv nebo za řešením situace kolem veřejnoprávních médií.

Existence klubu má své opodstatnění. Je zapotřebí, protože jinak je Senát velmi konzervativní. Je tam velmi silný klub ODS a já si myslím, že liberální protiváha je v současné době potřeba. Například se Starosty velmi ráda a dobře spolupracuji. Mám ale třeba jiný názor na kumulaci funkcí než jejich klub. Vidím však, že společnost to tolik nevyžaduje. Tato moje priorita zřejmě není pro lidi v České republice tak důležitá.

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