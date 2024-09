Volby za rok budou lepší, musíme být alternativou Babiše, ví Šlachta

Když jste přicházel do volebního štábu, říkal jste, že každý jeden zastupitel bude pro hnutí dobrý. Nakonec nemá Přísaha ani jednoho...

Začínali jsme na nule, jsme na nule. Nejde mluvit o úspěchu, nevím, jak bychom to udělali. Ale my teď nekončíme, my začínáme. Je opravdu potřeba, aby lidé přišli volit do druhého kola senátních voleb.

Čím si ten neúspěch v krajských volbách vysvětlujete?

Jsme míň slyšet. Proto je hrozně důležité, aby se nám povedlo prolomit ten strop. Podmínky České televize v superdebatě byly naprosto zvěrské. Nemohl jsem se zúčastnit, protože kandiduji. Proto jsem tam nominoval pana Soukupa, aby to bylo vidět. Byl jsem jediný předseda, který to schytal. Pokud budeme ve sněmovně, první, co udělám, bude, že navrhnu zákon, že 30 dní před volbami se nesmí zveřejňovat průzkumy. Jsou to manipulace, manipulace, manipulace.

Kromě lídra jihomoravské kandidátky Petra Vokřála jste měli ještě známého lídra té olomoucké, exministra kultury Antonína Staňka. Proč byli ostatní kandidáti méně výrazní? Nevyčítáte jim to?

Nejsou to známí politici. Ostatní strany využívají toho, že na kandidátku dají politika známého, z parlamentu. Havlíček byl na kandidátce ANO středních Čech, Hrnčíř na kandidátce SPD. Babiš se Schillerovou vedli na jižní Moravě kampaň místo tamní lídryně ANO Solařové. My jdeme spíš cestou těch, kteří nejsou známí. Je to strašné, když nemáte prachy.

Proč jste neměli více kandidátů o post v Senátu?

Měli jsme jako hnutí podmínku, že si senátní kampaň musí každý platit sám. Hnutí by bylo pouze značka. Začínáte na půl milionu. Navíc chce to mít fakt jméno, osobnost. Je to hodně o té tváři. A tak si to asi těch pět lidí, kteří do Senátu chtěli jít, rozmysleli.

Nehodnotíte to zpětně jako chybné rozhodnutí? Že Přísaha podpořila krajské kandidáty, ale ne ty senátní?

Ne, to určitě ne. Člověk musí být už nějak známý. Není to vůbec jednoduchá kampaň, zvlášť, když tu známost nemáte. A musím říct, že takové kandidáty jsme prostě nedokázali postavit. Senát beru, že je to jiná disciplína, jiný druh volby. Myslím, že jsme se rozhodli dobře. Jasně, kdybychom měli třeba Jaromíra Jágra, šli bychom do toho.

Proti sobě máte v druhém kole kandidáta ANO Miloslava Janulíka. Věříte si?

Lidé musí přijít k volbám. Ale pan Janulík je poslanec, už jedenáct let reprezentuje naši krásnou jižní Moravu, Břeclavsko. Když jsme jezdili po stáncích a debatovali jsme s voliči a ukazoval jsem jim fotku pana Janulíka, tak lidé říkali „Ježišmarja kdo to je?“. Toto je můj soupeř do druhého kola, který se veze ve velmi nablýskaném voze hnutí ANO. Slibuji voličům, kteří příští týden přijdou, že šest let za ně budu bojovat a budu bojovat jinak než pan Janulík těch jedenáct let.

Vám teď s kampaní před druhým kolem pomůže i europoslanec Filip Turek, který byl zvolen za Přísahu a Motoristy. S nimi jste měli raketový úspěch právě v evropských volbách. Přísaha sama pohořela. Zajistili vám tedy hlasy v eurovolbách Motoristé?

Určitě ne Motoristé, ale ano, bylo to o Filipu Turkovi. Ten udělal velký díl práce, budoval si komunitu. Ale Přísaha to dala dohromady. Bylo to o nás dvou, Fízl – Diesel. Ale eurovolby jsou úplně jiné. Je to jedna kandidátka, dvě hlavní témata. Teď jsme měli deset kandidátek, deset krajů s různými tématy a 570 kandidátů. A ano, my v krajích tak výrazné kandidáty nemáme. Nicméně i jiné strany padají, třeba Piráti, SPD.

Co za tím podle vás je?

Výsledky určitě budeme ještě analyzovat. Ale každá samostatná strana nemá velké úspěchy. Možná se lidem víc líbí koalice, nevím, to budeme muset z těch čísel vyčíst. My se od toho musíme odrazit.

Chcete jít dál, kandidovat ve sněmovních volbách za rok. Mluvil jste o tom, že byste byl rád ministrem vnitra. Nebojíte se po aktuálním neúspěchu, že to taky nedopadne?

To bude lepší. Krajské volby mají tu nevýhodu, že každý kraj má jiné téma, nikdy se nesejdete v Ostravě s tématy v Plzni. Když jdete do voleb do Poslanecké sněmovny, tak tam už opravdu můžete něco měnit. A přestože ta aktuální volební účast není nic moc, i tyto volby ukázaly, že protestní nóta je mezi lidmi vnímaná. Jenom je hnutí ANO mnohem více slyšet než my. Babiš umí křičet, je v médiích. A tak jeho hnutí občané více věří.

Je tedy vaším největším soupeřem hnutí ANO?

Musíme být v protestní nótě alternativou vedle Babišova ANO. Naším úkolem je dostat se vedle nich, musíme být odolnější než oni. Když stoupá ANO, my klesáme, máme podobný elektorát. Ale zase musíme najít nějakou vhodnou cestu. Když je budeme kritizovat, budeme na tom jenom hůř. Musíme to stavět na tom, že jsme odbornější než oni, mladší a nejsme tak unavení.

Stihl jste se už podívat na výsledky ve vašich domovských Pohořelicích na jižní Moravě?

Tady jsem vyhrál (v senátních volbách), byť jsem opoziční politik a jako takový jsem bitý po hlavě. Za ten výsledek jsem hrozně rád, bál jsem se, měl jsem z toho největší strach. Každý mě tu zná.