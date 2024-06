Duo Diesel a Fízl? Potkaly se dva světy, ale nesmíme se hádat, říká Šlachta

Výsledek, jaký jste udělali, je v těchto volbách třetí nejlepší. Uvažujete, jak jej ale zopakovat v dalších volbách?

Už jsme se s kolegy z hnutí Motoristé domluvili na tom, že si sedneme a domluvíme další spolupráci, protože evidentně to mezi námi funguje. A proč rozbíjet něco, co funguje? To by bylo špatně. Ačkoliv Motoristé nejsou celorepublikovým hnutím, tak v krajích, kde dokážou navrhnout lidi na kandidátku, budeme kandidovat společně. Třeba v Jihomoravském kraji.

Neuvažujete třeba o sjednocení názvu? Dneska si z vás na sítích dělají legraci a mluví o vás, že jste duo Diesel a Fízl...

... ale to je hrozně vtipný. Já se ale vůbec na lidi nezlobím, že tohle používají. Prostě se potkaly dva světy. Robert Šlachta je třicet let policajt a Filip Turek milovník automobilů. Filip je prostě úplně jiný. Má sledující na facebooku, oslovuje úplně jinou sortu lidí. My se soustředíme na bezpečnost a migraci, on na Green Deal a zákaz spalovacích motorů automobilů. Zatím ale tak daleko, abychom slučovali název, nejsme. Přísaha je v tuto chvíli zavedenou značkou, ale samozřejmě se o tom můžeme bavit, protože naším cílem jsou parlamentní volby v roce 2025.

Neobáváte se toho, co se stalo už mnoho stranám, že se rozhádaly či neuměly vysvětlit své financování? To může být problém i u vás, protože Motoristé mají peníze z členských příspěvků, ale kdo je členem, není veřejné.

Máme koaliční smlouvu, kde řešíme i financování, tedy kdo a co bude platit a kdo a co bude inkasovat. Zjednodušeně řečeno máme nastaveno vše 50 na 50.

Víte ale, kdo jsou dárci Motoristů?

Vždycky jsme věděli, jak to je. Tedy kdo peníze poslal, od koho jsou a podobně. Nastavili jsme si to tak, že samozřejmě všechny tisícikorunové dary neřeším, ale od padesáti tisíc výše jsem vždy věděl, kdo to poslal, a znal jsem ta jména.

Žádné kontroverzní jméno mezi dárci nikdy nebylo?

Ne. Není mezi nimi žádné kontroverzní jméno. Podle mě vážně ve financích není nic, co by vzbuzovalo podezření. Ale samozřejmě já jsem si vše lustroval z veřejně dostupných zdrojů, jsem občan a už ne policista, který by mohl vycházet z nějakých databází.

Za Filipem Turkem stojí i Richard Chlad, miliardář a člověk, který byl blízký v minulosti Radovanu Krejčířovi. Není třeba právě on pro vás červeným hadrem?

Richard Chlad do politiky nechce. A vůbec to není o tom, že by někam vstupoval.

Může to být ale vlivný zákulisní hráč.

Oni jsou s Filipem jen přátelé, podporoval jej a to je vše.

Upřímně, překvapilo mě u vás, že jste strana, kde jsou bývalí policisté, a neodhalili jste, že může být problém to, co sdílel Filip Turek v minulosti na sociálních sítích.

My jsme se na začátku s Filipem bavili o tom, co může být problém, bavili jsme se o jeho podnikání a o tom, jestli tam může být něco eticky či trestně problematické. Já rozhodně jsem člověk, který nechce svoje jméno spojovat s kýmkoliv problematickým. S Filipem jsme seděli dlouho, dlouho se bavili a žádný problém nebyl. Říkal jsem mu: Podívej, budeš jednička a tam nahoře strašně fouká, bude se hledat a vytahovat účelově cokoliv, co by ti mohlo uškodit. A ani jeho nenapadlo, že někde jsou nějaké fotky z jeho mládí. Jsem přesvědčen, že by mi to řekl.

Nebylo to naivní?

Já nevím. Strávil jsem vedle něj teď poslední tři měsíce od rána do večera a musím říct, že jsme nezaznamenal jakýkoliv náznak, že by inklinoval k extremismu.

Jakože by před vámi něco vykřikoval nebo hajloval?

Já jsem na toto citlivý. Jako policista jsem se podílel na rozpuštění Dělnické strany a podobně a musím říct, že u něj jsem prostě žádné takové názory opravdu nezaznamenal. To spíš já jsem v některých názorech tvrdší než on. Ale znovu říkám, upozorňovali jsme i na to, aby prošel své sociální sítě. Jakým způsobem to udělal, nevím. Ale bylo to pro nás jedno velké ponaučení.

V neděli večer se u vás ve štábu objevil exprezident Václav Klaus. Nestanete se jeho dalším novým uskupením, které on bude nějakým způsobem „dirigovat“?

Ne, takto vás můžu naprosto ubezpečit, že sice pan Macinka je jeho spolupracovník a mají k sobě blízko, ale nehrozí nic podobného. Já jsem se s panem Klausem viděl podruhé v životě. Na druhou stranu bych byl hloupý, kdybych nenaslouchal zkušenostem jednoho z největších politických matadorů.

A na druhou stranu, neobáváte se toho, že vy jste vyhráli s poměrně jednoduchými hesly jako „jsme proti Green Dealu“ nebo „zastavíme Green Deal a nedopustíme zákaz spalovacích motorů“. Ale upřímně - Česko má 21 europoslanců ze 720, to není příliš šance něco změnit.

To je samozřejmě velká obava, co si budeme povídat. Na druhou stranu já si myslím, že když jsme viděli výsledky v celé Evropě, tak dochází k překreslení a uvidíme, jak to teď bude fungovat. Samozřejmě máte pravdu, že máme 21 europoslanců tady v Česku, kteří se neshodnou ani mezi sebou, ale musí hledat v jednotlivých frakcích podporu.

Ještě se vrátím zpátky k Filipu Turkovi. Když jsme spolu mluvili před pár měsíci, tak jste si zoufal, že těžce hledáte lídra. Jak jste se dostal až právě k němu?

Petr Macinka za mnou přišel s tím, že Filip Turek vyjednává se Svobodnými, ale nakonec z toho sešlo a že se mu líbí naše názory a jestli bychom nemohli uvažovat o spolupráci. Po pár setkání bylo jasné, že názorově máme k sobě blízko. A nakonec se to ukázalo jako skvělá volba. Uměl oslovit své sledující na sociálních sítích a říkat témata srozumitelně.