Byť se během covidu dostával do sporů s tehdejším premiérem Andrejem Babišem, který uvažoval i o jeho odvolání, vše si prý vyjasnili. „Vyříkali jsme si to a nastavili nový způsob komunikace. Mám příslib, že školství bude priorita,“ doplnil Plaga.

Není tajemstvím, že během vašeho angažmá v první a druhé vládě Andreje Babiše jste měli řadu sporů. Dokonce byly i chvíle, kdy vás chtěl odvolat. Proč se vracíte podruhé do stejné řeky?

Musím přiznat, že jsem si myslel, že se do politiky už nevrátím. Ale ve chvíli, kdy Mikuláš Bek začal svoje neúspěchy omlouvat tím, že vlastně napravuje něco, co Plaga pokazil, tak to byl ten stimul. Ať už se to týká způsobu financování školství, zrušení projektu Dějepis+ o moderních dějinách, ale i dalších věcí, kdy objížděl republiku a na různých akcích, kde jsem nebyl, vykládal, jak po mně musí vše napravovat. To byly všechno věci, které mě chlapsky naštvaly.