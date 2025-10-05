Mohlo to dopadnout lépe, ale i hůře, hodnotí miliardář Chlad výsledek Motoristů

Tereza Krocová
  9:31
„Je to za dvě“. Podnikatel Richard Chlad je s výsledkem Motoristů spokojený, přestože očekával dvouciferné číslo. Za úspěchem stojí podle něj i jeho netradiční kampaň Volby a káry, která mobilizovala voliče. Rád by viděl Motoristy ve vládě. „Byl by to skutečný úspěch celého snažení,“ říká miliardář v rozhovoru pro iDNES.cz.
Podnikatel Richard Chlad je s výsledkem Motoristů spokojený, přestože očekával...

Podnikatel Richard Chlad je s výsledkem Motoristů spokojený, přestože očekával dvouciferné číslo. (4. října 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Do volebního štábu Motoristů dorazil podnikatel Richard Chlad. (4. října 2025)
Martinický palác. Volební štáb strany Motoristé sobě. Boris Šťastný a Filip...
Na finále kampaně Motoristů sobě na Náměstí Republiky dorazili i sponzor...
Na finále kampaně Motoristů sobě na Náměstí Republiky dorazili i sponzor...
20 fotografií

Motoristé uspěli. Stanou se součástí nového složení Poslanecké sněmovny. Od voličů získali 6,8 procenta a vy jste jim přijel osobně pogratulovat. Jste s výsledkem spokojený?
Já to nesledoval. Ale jestli je to tak, jak říkáte, tak je to skvělý. Mám radost.

V některých videích na sociálních sítích jste tvrdil, že očekáváte dvouciferný výsledek. Není to tedy zklamání?
Je to chvalitebné, tedy za dvě. Mohlo to dopadnout lépe, ale i hůře.

Chlad láká na peníze za podporu Motoristů. Sporné, reaguje dohledový úřad

Myslíte, že k úspěchu pomohla i vaše kampaň na sociálních sítích Volby a káry?
Jednoznačně. Odezva byla obrovská. Lidi z branže, influenceři i síťoví mágové mi psali pochvaly. Původní kampaň Motoristů se totiž podle mě trochu okoukala. Tak jsme přišli s nápadem na „strejdu Richarda“ a vznikly z toho ty naše švejkoviny. Měly myšlenku i neuvěřitelný dosah.

Máte přehled, kolik lidí se do soutěže, ve které jste za veřejnou a kreativní podporu Motoristů nabízel finanční odměny, zapojilo?
Na instagramovém profilu, který jsme kvůli tomu založili, je teď přes osm tisíc lidí. To jsou ti, kteří se do toho opravdu zapojili. Je mezi nimi i řada influencerů se statisícovými profily.

Kdy soutěž vyhodnotíte a předáte ceny výhercům?
Teprve nás to čeká. Zatím nebyl čas. Nyní bude spousta práce kolem tvorby nové vlády, takže to chvíli počká. Počítám, že by se to mohlo odehrát v polovině listopadu u mě ve Všenorech.

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Andrej Babiš doma v Průhonicích jedná s Filipem Turkem. (4. října 2025)
Andrej Babiš doma v Průhonicích jedná s Filipem Turkem. (4. října 2025)
Andrej Babiš doma v Průhonicích jedná s Filipem Turkem. (4. října 2025)
341 fotografií

Přál byste si vidět Motoristy ve vládě?
Stoprocentně. To by byl skutečný úspěch celého snažení. Záleží však i na jejich vyjednávacích schopnostech a politické váze.

Jaká by tedy podle vás měla vypadat nová ideální vláda?
Jakákoliv bez stran staré vlády. To by pro mě bylo zadostiučinění. Ale jak říkám, politika je vždy o vyjednávání. Pokud tam ale nebude nikdo ze současné vlády, budu spokojený.

Vyjednávat za Motoristy bude Macinka, Turek a Šťastný. S ANO se sejdou večer

Předseda Motoristů Petr Macinka uvedl, že jednání s vítězným hnutím ANO začne už dnes večer. Co mohou Motoristé nabídnout oproti jiným stranám?
Zkušenost, poctivou práci a obrovský zápal. Na rozdíl od ostatních subjektů nejsou vyhořelí, naopak mají spoustu energie i nápadů. Vrací se k tradičním, pravicovým hodnotám. Hlavně ale nechtějí, aby nás sežral Brusel nebo abychom se dál zaprodávali, jak to dělala dosavadní vláda.

Budete Motoristy podporovat i po volbách?
Pokud mě budou potřebovat, jsem k dispozici.

Takže vaše role ještě úplně nekončí?
Moje role končí. Pokud mě ale osloví, udělám, co bude potřeba. I po volbách zůstávám jejich věrným fanouškem.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

ONLINE: Prezident zatím Babiše nepověřil sestavit vládu, druhého přijal Fialu

Sledujeme online

Prezident Petr Pavel zatím nepověřil předsedu ANO Andreje Babiše sestavením vlády. „Bylo by to předčasné,“ řekl Babiš. Informoval prezidenta o jednání s SPD a Motoristy sobě. Pavel zahájil povolební...

5. října 2025  5:30,  aktualizováno  10:05

Stát za volby rozdělí asi půl miliardy. Stačilo! bude dostávat 8,6 milionu ročně

Stát letos zaplatí uskupením za hlasy voličů ve sněmovních volbách podle propočtů zhruba 545 milionu korun. Rozdělí si je sedm formací, které získaly nad 1,5 procenta hlasů. Částka bude vyšší než...

5. října 2025  9:54

Z chvostu na vrchol. Babišovi hejtmani se z posledním míst probojovali do Sněmovny

Tři z pěti kandidujících hejtmanů za ANO zaznamenali ve sněmovních volbách velký úspěch. Mandát poslance získali navzdory tomu, že je jejich hnutí umístilo až na samé konce kandidátních listin....

5. října 2025  9:48

Vypadá to slibně, ale Babiš nemá takový vliv, píší v Rusku o českých volbách

Ruská a ukrajinská média si všímají výroků vítěze českých voleb, předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, že Ukrajina není připravena ke členství v Evropské unii. „Praha se odklání od evropské agendy....

5. října 2025  9:44

Mohlo to dopadnout lépe, ale i hůře, hodnotí miliardář Chlad výsledek Motoristů

„Je to za dvě“. Podnikatel Richard Chlad je s výsledkem Motoristů spokojený, přestože očekával dvouciferné číslo. Za úspěchem stojí podle něj i jeho netradiční kampaň Volby a káry, která mobilizovala...

5. října 2025  9:31

Babiš k Pavlovi řídil sám. Napoprvé přijel ke špatným dveřím

Andrej Babiš si při cestě za novou vládou na Hrad za prezidentem Petrem Pavlem řídil auto sám, tak jako často ve volební kampani. Napoprvé zaskočil čekající fotografy, když s autem zamířil tam, kudy...

5. října 2025  9:28

Sterzik po debaklu Stačilo! prosí o peníze na uhlí, elektřinu i hodiny klavíru

Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik, známý jako Vidlák, zveřejnil první příspěvek po volebním neúspěchu. Svým voličům děkuje a zároveň je žádá o finanční pomoc. Otevřeně přiznal, že peníze...

5. října 2025  9:01

Lidé v centru Prahy odmítli koloběžky, hluk, alkohol. U Vltavy budou nonstop WC

Lidé na Praze 1 kromě sněmovních voleb mohli hlasovat také v místním referendu. Prošlo. V centru metropole se tak omezí sdílené koloběžky, prodej alkoholu ve večerkách a vyžádali si, aby podél Vltavy...

5. října 2025  8:59

AZ Energies kvůli neplnění závazků skončila. Dodávala energie pro 2800 odběratelů

Dodavatel energií AZ Energies, který měl zhruba 2800 odběrných míst u elektřiny a plynu, skončil. Podle informací společnosti OTE, operátora trhu s elektřinou a plynem pozbyla AZ Energies možnost...

2. října 2025  21:09,  aktualizováno  5.10 8:38

V Kongu vítězí Balbínova poetická strana, v Estonsku Piráti. Jak volili Češi v zahraničí

V Konžské demokratické republice mohlo volit celkem šest Čechů. Přišli jen dva – a oba si vybrali Balbínovu poetickou stranu. Jak potvrzují dosavadní výsledky parlamentních voleb, ve světě se čeští...

4. října 2025  16:19,  aktualizováno  5.10 8:38

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Zeman se naštval na Babiše: Byla to hrubá neslušnost, už si nepotřebuju s nikým hrát

Exprezident Miloš Zeman se po volbách opět ozval. V Ostravě, kam přijel podpořit hnutí Stačilo!, ostře zkritizoval premiéra Petra Fialu, poblahopřál Andreji Babišovi k „famóznímu“ výsledku a...

4. října 2025,  aktualizováno  5.10 8:38

Turci zrušili koncert Robbieho Wiliamse. Kvůli židovské manželce a dětem čelil útokům

Turecké úřady zrušily z důvodu bezpečnosti koncert britskému zpěvákovi Robbiemu Williamsovi v Istanbulu, kde měl v úterý odehrát svůj poslední koncert v rámci turné Britpop. Stalo se tak poté, co...

5. října 2025  8:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.