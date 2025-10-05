Mohlo to dopadnout lépe, ale i hůře, hodnotí miliardář Chlad výsledek Motoristů

Motoristé uspěli. Stanou se součástí nového složení Poslanecké sněmovny. Od voličů získali 6,8 procenta a vy jste jim přijel osobně pogratulovat. Jste s výsledkem spokojený?
Já to nesledoval. Ale jestli je to tak, jak říkáte, tak je to skvělý. Mám radost.
V některých videích na sociálních sítích jste tvrdil, že očekáváte dvouciferný výsledek. Není to tedy zklamání?
Je to chvalitebné, tedy za dvě. Mohlo to dopadnout lépe, ale i hůře.
Myslíte, že k úspěchu pomohla i vaše kampaň na sociálních sítích Volby a káry?
Jednoznačně. Odezva byla obrovská. Lidi z branže, influenceři i síťoví mágové mi psali pochvaly. Původní kampaň Motoristů se totiž podle mě trochu okoukala. Tak jsme přišli s nápadem na „strejdu Richarda“ a vznikly z toho ty naše švejkoviny. Měly myšlenku i neuvěřitelný dosah.
Máte přehled, kolik lidí se do soutěže, ve které jste za veřejnou a kreativní podporu Motoristů nabízel finanční odměny, zapojilo?
Na instagramovém profilu, který jsme kvůli tomu založili, je teď přes osm tisíc lidí. To jsou ti, kteří se do toho opravdu zapojili. Je mezi nimi i řada influencerů se statisícovými profily.
Kdy soutěž vyhodnotíte a předáte ceny výhercům?
Teprve nás to čeká. Zatím nebyl čas. Nyní bude spousta práce kolem tvorby nové vlády, takže to chvíli počká. Počítám, že by se to mohlo odehrát v polovině listopadu u mě ve Všenorech.
Přál byste si vidět Motoristy ve vládě?
Stoprocentně. To by byl skutečný úspěch celého snažení. Záleží však i na jejich vyjednávacích schopnostech a politické váze.
Jaká by tedy podle vás měla vypadat nová ideální vláda?
Jakákoliv bez stran staré vlády. To by pro mě bylo zadostiučinění. Ale jak říkám, politika je vždy o vyjednávání. Pokud tam ale nebude nikdo ze současné vlády, budu spokojený.
Předseda Motoristů Petr Macinka uvedl, že jednání s vítězným hnutím ANO začne už dnes večer. Co mohou Motoristé nabídnout oproti jiným stranám?
Zkušenost, poctivou práci a obrovský zápal. Na rozdíl od ostatních subjektů nejsou vyhořelí, naopak mají spoustu energie i nápadů. Vrací se k tradičním, pravicovým hodnotám. Hlavně ale nechtějí, aby nás sežral Brusel nebo abychom se dál zaprodávali, jak to dělala dosavadní vláda.
Budete Motoristy podporovat i po volbách?
Pokud mě budou potřebovat, jsem k dispozici.
Takže vaše role ještě úplně nekončí?
Moje role končí. Pokud mě ale osloví, udělám, co bude potřeba. I po volbách zůstávám jejich věrným fanouškem.