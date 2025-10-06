Chlad: Beze mě by nebyli Motoristé ani Turek. Chce 180 km/h na dálnici v noci

Na finále kampaně Motoristů sobě na Náměstí Republiky dorazil i sponzor Richard Chlad. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Václav Janouš
  20:00
Z motoristů udělal Motoristy. Vytáhl Filipa Turka do povědomí lidí, dodal jim „superkáry“ na různé akce, točil videa, podporoval. Dnes Richard Chlad, bývalý automobilový závodník, podnikatel a miliardář, tvrdí, že mají začít makat – zvýšit rychlost na dálnicích až na 180 kilometrů v hodině v noci a zrušit vyhlášky, kontroly či pravidla, která komplikují řidičům život.

Chlad v rozhovoru pro iDNES.cz také poprvé popisuje, kolik ho podpora Motoristů stála a zda bude šedou eminencí strany. „Bez Filipa Turka by se samozřejmě Motoristé do Sněmovny nedostali. A nedostali by se tam, kdybych jim já neposkytl takovou síťovou podporu. Když je v jednu v noci prázdná dálnice, považuji současnou maximální rychlost za zvěrstvo,“ říká.

Doporučoval jste už Filipu Turkovi, o jaká ministerstva by si měli Motoristé říct a co by měl zastávat on sám?
Profesně i kariérně je Filip připravený, že by mohl vykonávat funkci ministra zahraničí. On to studuje a platí to i s ohledem na to, co se za rok jako europoslanec naučil. V Bruselu pochopil, jak funguje celá ta mašinerie. Myslím, že v tuhle chvíli by byl opravdu namístě ministr, který bude ten šílený bruselský stroj atakovat zevnitř s jeho vnitřní znalostí.

Budu mít s Motoristy smlouvu jako influencer. Takže už je mi jasné, co se bude probírat. Richard Chlad, influencer před důchodem, dělá volební kampaň za tolik a tolik.

Chlad: Beze mě by nebyli Motoristé ani Turek. Chce 180 km/h na dálnici v noci

