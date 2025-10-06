Chlad v rozhovoru pro iDNES.cz také poprvé popisuje, kolik ho podpora Motoristů stála a zda bude šedou eminencí strany. „Bez Filipa Turka by se samozřejmě Motoristé do Sněmovny nedostali. A nedostali by se tam, kdybych jim já neposkytl takovou síťovou podporu. Když je v jednu v noci prázdná dálnice, považuji současnou maximální rychlost za zvěrstvo,“ říká.
Doporučoval jste už Filipu Turkovi, o jaká ministerstva by si měli Motoristé říct a co by měl zastávat on sám?
Profesně i kariérně je Filip připravený, že by mohl vykonávat funkci ministra zahraničí. On to studuje a platí to i s ohledem na to, co se za rok jako europoslanec naučil. V Bruselu pochopil, jak funguje celá ta mašinerie. Myslím, že v tuhle chvíli by byl opravdu namístě ministr, který bude ten šílený bruselský stroj atakovat zevnitř s jeho vnitřní znalostí.
Budu mít s Motoristy smlouvu jako influencer. Takže už je mi jasné, co se bude probírat. Richard Chlad, influencer před důchodem, dělá volební kampaň za tolik a tolik.