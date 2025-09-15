Miliardář Chlad nabízí peníze za příspěvky podporující Motoristy. Sporné, míní expert

„Rozhodl jsem se vám dát sto tisíc korun. Tak co ty volby? Šlápneme do toho? Rozhodl jsem se podpořit Filipa Turka a Motoristy. A vás, kompletně celé sítě, do té podpory zapojit. Vytvořte masivní podporu, kterou s radostí odměním. Vytvořte jakýkoliv reel nebo příspěvek, ve kterém označíte náš nový profil a přizvěte nás ke spolupráci,“ vyzývá Chlad na videu, které zveřejnil v neděli večer na Instagramu.
Podle miliardáře a bývalého automobilového závodníka vznikl nápad spontánně při setkání s přáteli a influencery. „Rozhodli jsme se natočit pár klipů na podporu Motoristů a napadlo nás, že zapojíme i veřejnost. Cílem je, aby lidé tvořili vlastní videa nebo spoty, které budou originálně propagovat Motoristy. Nejlepší tvůrci budou po volbách oceněni,“ popisuje Chlad pro iDNES.cz soutěž, kterou nazval „Volby a káry“.
Vyhodnocení prý nebude pouze v rukou samotného podnikatele, ale i jeho kolegů. S kým na projektu spolupracuje, Chlad neupřesnil. V soutěžním příspěvku je ale mimo jiné označena také herečka Alice Bendová.
Hodnotit se má především originalita, dosah a kvalita zpracování příspěvků na sociálních sítích. Výherce může obdržet 25 tisíc korun. Druhé místo bude odměněno 15 tisíci a třetí získá deset tisíc korun.
Politolog: Měli by to započítat do výdajů strany
Podle politologa Milana Školníka je to jen marketingová iniciativa na podporu konkrétní politické značky. „Nicméně by ji měli započítat do volebních výdajů pro účely dohledového úřadu a v rámci transparentnosti voleb,“ tvrdí.
Motoristé se ve volebních průzkumech pravidelně umisťují kolem pětiprocentní hranice vstupu do Poslanecké sněmovny. Podle Školníka tak nikoho příliš nepřekvapí, že zkoušejí „vše možné“. Podle politologa Josefa Mlejnka by právě tato soutěž mohla mít na výsledek hnutí pozitivní vliv.
Výsledná suma, kterou výherci obdrží, se bude odvíjet i od volebních výsledků. „Pokud Motoristé získají ve volbách minimálně deset procent, násobí se odměny dvakrát. Pokud získají alespoň patnáct procent, násobí se výsledná částka čtyřikrát,“ stojí v pravidlech soutěže.
Redakce iDNES.cz oslovila Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, zda to není v rozporu s transparentností voleb. Ten se k případu plánuje vyjádřit v úterý.
Chlad nicméně zdůrazňuje, že iniciativa není přímo stranickou kampaní, ale jeho osobní aktivitou. Hnutí Petra Macinky ostatně vyjadřuje podporu dlouhodobě. Už v loňských volbách do Evropského parlamentu se také veřejně postavil za Filipa Turka, který za Motoristy kandiduje jako jednička ve Středočeském kraji.
„Chtěl bych, abychom jim s Turkem točili pivo“
Chlad také popírá, že je jeho záměrem přitáhnout na stranu Motoristů voliče jiných subjektů. „Jde mi hlavně o to, aby mladí lidé šli volit. Nezáleží mi ani na tom, komu dají svůj hlas. Podle statistik právě generace od 18 do 40 let často volební právo nevyužívá. A to je škoda, protože rozhodují o vlastní budoucnosti,“ vysvětluje Chlad.
Odezva na sociálních sítích podle něj předčila očekávání. „Od prvního večera cítíme obrovskou podporu. Ozývají se nám i lidé, kteří sami tvořit klipy nechtějí, ale chtějí soutěž podpořit třeba cenami nebo službami. Myslím si, že jsme na síti udělali něco, co nikdo zatím neudělal,“ míní.
Výherci budou podle Chlada vyhlášeni po volbách. Plánuje uspořádat setkání ve Všenorech, kde předá ceny a připraví doprovodný program. „Pokud na to vůbec po volbách bude čas, tak bych byl rád, abychom jim tam s panem Turkem točili pivo,“ dodává.