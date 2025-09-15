Miliardář Chlad nabízí peníze za příspěvky podporující Motoristy. Sporné, míní expert

Tereza Krocová
  15:21
Podnikatel Richard Chlad spustil soutěž, která má podle jeho slov především motivovat mladé lidi k účasti ve volbách. Ve skutečnosti ale iniciativa směřuje především k propagaci Motoristů sobě, které Chlad dlouhodobě podporuje. Výhercům nabízí finanční odměny, výše se odvíjí od jejich volebního výsledku. Podle politologa by to hnutí mělo zahrnout do výdajů na kampaň.
Motoristé sobě představili krajskou strukturu a základní ideová východiska....

Motoristé sobě představili krajskou strukturu a základní ideová východiska. Akce se zúčastnil také miliardář Richard Chlad. (7. prosince 2024) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Motoristé sobě představili krajskou strukturu a základní ideová východiska....
Motoristé se sjeli do pražské Královky na první kongres. Dorazil i miliardář...
Richard Chlad (Praha, 24. ledna 2024)
Motoristé sobě představili krajskou strukturu a základní ideová východiska....
14 fotografií

„Rozhodl jsem se vám dát sto tisíc korun. Tak co ty volby? Šlápneme do toho? Rozhodl jsem se podpořit Filipa Turka a Motoristy. A vás, kompletně celé sítě, do té podpory zapojit. Vytvořte masivní podporu, kterou s radostí odměním. Vytvořte jakýkoliv reel nebo příspěvek, ve kterém označíte náš nový profil a přizvěte nás ke spolupráci,“ vyzývá Chlad na videu, které zveřejnil v neděli večer na Instagramu.

Podle miliardáře a bývalého automobilového závodníka vznikl nápad spontánně při setkání s přáteli a influencery. „Rozhodli jsme se natočit pár klipů na podporu Motoristů a napadlo nás, že zapojíme i veřejnost. Cílem je, aby lidé tvořili vlastní videa nebo spoty, které budou originálně propagovat Motoristy. Nejlepší tvůrci budou po volbách oceněni,“ popisuje Chlad pro iDNES.cz soutěž, kterou nazval „Volby a káry“.

Motoristé loví na seznamce sexuchtivé ženy. Slibují vztah, nejen „oje*ávku“

Vyhodnocení prý nebude pouze v rukou samotného podnikatele, ale i jeho kolegů. S kým na projektu spolupracuje, Chlad neupřesnil. V soutěžním příspěvku je ale mimo jiné označena také herečka Alice Bendová.

Hodnotit se má především originalita, dosah a kvalita zpracování příspěvků na sociálních sítích. Výherce může obdržet 25 tisíc korun. Druhé místo bude odměněno 15 tisíci a třetí získá deset tisíc korun.

Politolog: Měli by to započítat do výdajů strany

Podle politologa Milana Školníka je to jen marketingová iniciativa na podporu konkrétní politické značky. „Nicméně by ji měli započítat do volebních výdajů pro účely dohledového úřadu a v rámci transparentnosti voleb,“ tvrdí.

Motoristé se ve volebních průzkumech pravidelně umisťují kolem pětiprocentní hranice vstupu do Poslanecké sněmovny. Podle Školníka tak nikoho příliš nepřekvapí, že zkoušejí „vše možné“. Podle politologa Josefa Mlejnka by právě tato soutěž mohla mít na výsledek hnutí pozitivní vliv.

Motoristé sobě představili krajskou strukturu a základní ideová východiska....

Výsledná suma, kterou výherci obdrží, se bude odvíjet i od volebních výsledků. „Pokud Motoristé získají ve volbách minimálně deset procent, násobí se odměny dvakrát. Pokud získají alespoň patnáct procent, násobí se výsledná částka čtyřikrát,“ stojí v pravidlech soutěže.

Redakce iDNES.cz oslovila Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, zda to není v rozporu s transparentností voleb. Ten se k případu plánuje vyjádřit v úterý.

Chlad nicméně zdůrazňuje, že iniciativa není přímo stranickou kampaní, ale jeho osobní aktivitou. Hnutí Petra Macinky ostatně vyjadřuje podporu dlouhodobě. Už v loňských volbách do Evropského parlamentu se také veřejně postavil za Filipa Turka, který za Motoristy kandiduje jako jednička ve Středočeském kraji.

„Chtěl bych, abychom jim s Turkem točili pivo“

Chlad také popírá, že je jeho záměrem přitáhnout na stranu Motoristů voliče jiných subjektů. „Jde mi hlavně o to, aby mladí lidé šli volit. Nezáleží mi ani na tom, komu dají svůj hlas. Podle statistik právě generace od 18 do 40 let často volební právo nevyužívá. A to je škoda, protože rozhodují o vlastní budoucnosti,“ vysvětluje Chlad.

Novodobí zelení komunisté nám chtějí vzít auta, varoval Turek na srazu

Odezva na sociálních sítích podle něj předčila očekávání. „Od prvního večera cítíme obrovskou podporu. Ozývají se nám i lidé, kteří sami tvořit klipy nechtějí, ale chtějí soutěž podpořit třeba cenami nebo službami. Myslím si, že jsme na síti udělali něco, co nikdo zatím neudělal,“ míní.

Výherci budou podle Chlada vyhlášeni po volbách. Plánuje uspořádat setkání ve Všenorech, kde předá ceny a připraví doprovodný program. „Pokud na to vůbec po volbách bude čas, tak bych byl rád, abychom jim tam s panem Turkem točili pivo,“ dodává.

Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

Nejčtenější

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Hlasy levice nesmí ve volbách zase propadnout, říká lídr Stačilo! a SOCDEM

Málokteré politické uskupení má za sebou takové kotrmelce. Sociální demokracie, SOCDEM, do června 2023 Česká strana sociálně demokratická, měla donedávna vše, co si lze přát. Za předsednictví Miloše...

15. září 2025  15:30

Lupič přepadl seniorku s chodítkem, policie si na něj počkala u ubytovny

Recidivista si v Českých Budějovicích troufá hlavně na seniory, poslední oběti je devadesát let. Seniorce s chodítkem vytáhl z tašky mobil a peněženku. Policisté měli dobrý popis pachatele a zaměřili...

15. září 2025  15:24

Miliardář Chlad nabízí peníze za příspěvky podporující Motoristy. Sporné, míní expert

Podnikatel Richard Chlad spustil soutěž, která má podle jeho slov především motivovat mladé lidi k účasti ve volbách. Ve skutečnosti ale iniciativa směřuje především k propagaci Motoristů sobě, které...

15. září 2025  15:21

Rekord na Emmy. Hvězda Adolescenta se stala nejmladším mužským držitelem ceny

Patnáctiletý britský herec Owen Cooper se stal nejmladším mužským držitelem televizní ceny Emmy. Ocenění za nejlepšího herce ve vedlejší roli získal za výkon v oceňované minisérii Adolescent od...

15. září 2025  15:14

Podívejte se na cokoli. Bělorusové pozvali Američany na manévry s Ruskem

V Bělorusku jsou zástupci americké armády, kteří sledovali společné cvičení běloruských a ruských vojáků. Běloruský ministr obrany Viktar Chrenin Američanům řekl, že se mohou podívat na cokoliv, co...

15. září 2025  12:28,  aktualizováno  15:14

Volby do Poslanecké sněmovny 2025: termín, strany a kandidáti

Českou republiku letos na podzim čekají volby do Poslanecké sněmovny. Konat se budou v pátek 3. a v sobotu 4. října. Přihlásilo se do nich celkem 28 uskupení, o šest více než při minulých volbách...

15. září 2025  15:03

Švédsko se hroutí, děti tam vraždí, utrhl se Orbán. Lži od zoufalce, opáčil premiér

Maďarský premiér Viktor Orbán ostře kritizoval švédskou vládu za její podle něj nedostatečné kroky proti organizovanému zločinu. Orbán napsal, že zatímco švédská vláda poučuje Maďarsku z principů...

15. září 2025

Dvojice usnula při přípravě snídaně, bytovku zaplnil kouř ze spáleného jídla

Hustý dým dnes ráno zaplnil chodbu jednoho z pardubických bytových domů. Kouř se valil z bytu, jehož dva obyvatelé si začali připravovat snídani, jenže mezitím usnuli a jídlo se na sporáku spálilo....

15. září 2025  14:50

Majitel vyhořelé vily i žhář u soudu přiznali pojistný podvod, své manželky ale brání

Krajský soud v Olomouci projednává pojistný podvod za desítky milionů korun. Obžalovaný majitel luxusní vily David Crha se dnes přiznal, že uzavřel na dům v Moravičanech pojistnou smlouvu ve výši 55...

15. září 2025  8:25,  aktualizováno  14:47

Ministerstvo zahraničí ukáže veřejnosti vzácnou pozůstalost po Janu Masarykovi

Busta Jana Masaryka, ceremoniální plášť nebo zcela nový portrét Alice Masarykové. Ministerstvo zahraničních věcí zpřístupní své sbírky veřejnosti. Hlavní pozornost bude upřena na pozůstalost po Janu...

15. září 2025  11:41,  aktualizováno  14:35

V Utahu nastražili bombu pod auto televize informující o Kirkově případu

Úřady v americkém Salt Lake City zatkly dva muže podezřelé z nastražení bomby pod vůz televizní stanice Fox 13. Bomba se našla v pátek v době, kdy se do hlavního města státu Utah sjela média, aby...

15. září 2025  14:21

Komplikace na Pražském okruhu. Nehoda kamionů uzavřela Cholupický tunel

Nehoda dvou nákladních aut a odstraňování jejích následků uzavřela v pondělí odpoledne zhruba na hodinu Cholupický tunel na Pražském okruhu ve směru k dálnici D7. Před 14. hodinou bylo místo nehody...

15. září 2025  14:05,  aktualizováno  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.