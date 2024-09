První rezignace po fiasku Pirátů. Končí místopředsedkyně Holomčík Leitnerová

„K poslednímu září rezignuji z postu místopředsedkyně Pirátů. Měla jsem jako členka předsednictva v gesci právě volby a kampaně, spojila jsem s nimi svůj mandát a deklarovala, že v případě neúspěchu skončím,“ uvedla dnes Holomčík Leitnerová, která stála v čele krajské kandidátky v Jihomoravském kraji.

„Přijde mi pro mě osobně i stranu důležité slib dodržet a zodpovědnost vyvodit,“ napsala pirátka. Do konce září zůstane v předsednictvu kvůli druhému kolu senátních voleb, které se koná příští týden.

Po změně ve vedení strany volá například lídr jihočeských pirátů Josef Soumar. Obává se, že pokud se nic nestane, strana se do vrcholové politiky těžko vrátí. Piráti propadli v krajských volbách ve všech regionech. Na jihu Čech získali 2,43 procenta a vypadli z krajského zastupitelstva.

„Očekával bych, že hned po krajských volbách někdo ve vedení bouchne pěstí do stolu a odejde. Nemyslím tím pouze předsedu (Ivana Bartoše). Po krajských volbách by mělo rezignovat celé vedení Pirátů. Není důvod na něco čekat. Pokud veřejnosti nedáme nějaký podobný signál, tak jako strana skončíme. Obávám se, že budeme následovat sociální demokracii a zmizíme z politického spektra,“ řekl Soumar.

Volební jednička Pirátů ve Zlínském kraji Hana Ančincová by po debaklu ve volbách očekávala okamžitou rezignaci Ivana Bartoše. „Vzhledem k tomu, že je to ve všech krajích, že to není nějaká anomálie třeba v jednom, ve dvou, že nás to opravdu vymlátilo plošně až na Plzeňský kraj, kde máme tři mandáty, je to šílený neúspěch. Ze stovky jsme šli na tři. Za mě určitě za to může vládní angažmá, vidím tam tu nepovedenou digitalizaci stavebního řízení. Obecně se nám navíc absolutně nedaří komunikovat témata,“ uvedla Ančincová.