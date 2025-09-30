Trojici stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se v minulých parlamentních volbách v Praze dařilo velmi dobře, celkově zde získaly 40 procent. Ve Velké Chuchli měly dokonce téměř 50 procent hlasů. Reportérky iDNES.cz se tam vypravily zjišťovat, zda u místních podpora koalice SPOLU a premiéra.
„Já vám řeknu koho volit nebudu. Komunisty, Japonce, estébáky a ty přiblblý motorkáře,“ vyjmenovává v hospodě u piva třiašedesátiletý Jan. Myslí tím Stačilo!, SPD, ANO a Motoristy.
„A ty bezoký taky ne, ti mají jenom plnou hubu keců,“ dodává. Bezocí jsou v jeho řeči Piráti. „Já to těm jednookým hodím. Protože jsem ještě mladý a z ODS a ze SPOLU jsem rozčarovaný,“ oponuje mu jen o něco mladší kamarád u stolu Roman, který koalici SPOLU volil zřejmě posledně, ale není si úplně jistý.
To Jan svůj hlas SPOLU dá. „Já jsem konzerva, vždycky jsem volil doprava. Mezi námi, není koho moc volit, není moc na výběr. Ať tam bude kdokoliv, stejně bude mít nějaký průšvih. Zatím všichni kradli. Fiala aspoň nedělá ostudu jako třeba Zeman,“ prohlašuje.
V letošním roce vládní koalice favoritem na výhru není. V Chuchli ale nejspíš dopadne zase dobře. Ne proto, že by její tamní voliči s ní byli tak spokojení. Nevidí jinou alternativu.
Chudí milionáři
„Naši občané inklinují k pravicovým stranám,“ potvrzuje starosta Jan Křen (nestr. za ODS). Nabízí se vysvětlení, že je to proto, že tady žijí bohatší lidé. Podle starosty to ale tak jednoduché není.
|
Poslední průzkumy. ANO by s přehledem vyhrálo, do Sněmovny by prošli i Motoristé
„Jsou tu velké majetkové rozdíly, možná největší v Praze. Ano, jsou tady velmi bohatí a vlivní lidé, ale ve sto let staré Malé Chuchli rozhodně nežijí bohatší lidi než v jiných částech města. Samozřejmě, vlastní nemovitosti, které mají dnes velkou hodnotu, ale někteří z nich jsou takzvaní chudí milionáři. Mnoho našich občanů žije ze standardního důchodu nebo normální mzdy,“ popisuje Křen složení obyvatel Velké Chuchle.
Z jediného obchodu v centru Velké Chuchle vychází muž ověšený plátěnými taškami. Představuje se jako Jiří Laburda. Podle něj i v Chuchli jsou lidé, kteří jsou nespokojení s vládou, nadávají na Ukrajince a závidí jim, že jim stát pomáhá.
On je ale se současnou vládou spokojený a bude znovu volit SPOLU. „Mě nezklamali. Řekl bych, že je to taková normální vláda, žádní dementi. Lidi jsou zvyklí, že jim všichni všechno dají a Babiš jim to všechno slíbí. Slibovat ale umí každý. Mně se líbí, že odpovědně přistupují k financím, nerozhazují, dělají dobře zahraniční politiku a podporují Ukrajinu. Kdyby byla válka u nás, taky bychom byli rádi, kdyby nám někdo pomohl,“ říká.
Během čtyř hodin strávených v této městské čtvrti reportérky narazily až na jednu výjimku pouze na místní, kteří plánují volit SPOLU, Starosty a Piráty, nebo se mezi nimi stále rozmýšleli. Případně k volbám jít nechtějí.
„Já už nikomu nevěřím. Vždycky před volbami naslibují hory doly a pak skutek utek. Předtím bylo u vlády ANO, taky to nebylo nic moc, nevedli to dobře. Vůbec nevím, jestli k volbám půjdu,“ popisuje seniorka Iva.
Před čtyřmi lety SPOLU volila, ale přestože se prý s manželem na stáří sami finančně zajistili, vadí jí, že důchody jsou v poměru k dnešním cenám nízké. „Potraviny jsou hrozně drahé. My už teda nic moc nepotřebujeme, ale drahé to je,“ konstatuje seniorka.
|
Ztráta voličského průkazu znamená neúčast ve volbách. Nepomůže ani duplikát
Pokud k volbám půjde, bude to prý jenom proto, aby volila proti hnutí ANO. Mezi voliči v Chuchli zkrátka antibabišovské nálady pořád přetrvávají.
Rozhodnutí na poslední chvíli
Zda bude volit, neví ani Alžběta, žena, kterou reportérky potkaly na procházce se psem Frodem na kopci v nové zástavbě.
„Zvažujeme, že pojedeme na dovolenou. Pokud tady ale budeme, tak volit půjdu, jen zatím nevím koho. Vždycky to zkoumám na poslední chvíli, pro mě to není zas tak důležité. Přemýšlím, koho jsem volila posledně. Možná to byli fialovci. Nebo spíš Piráti? Určitě jsem nevolila ANO,“ přemítá obyvatelka jednoho z výstavních domů v nové zástavbě.
Možná se nakonec přikloní k Fialovi, stejně jako Jan v hospodě to obhajuje tím, že je jí sympatický a nestydí se za něj. Na Pirátech se jí nelíbí, že nezvládli digitalizaci stavebního řízení.
|
Odchod Ukrajinců vyřeší drahé bydlení. Okamura o plánech SPD na vládu s ANO
Koalice SPOLU v těchto volbách ani v Praze už nemá tak silnou pozici. Její představitelé si uvědomují, že přesvědčit voliče opozičních stran se jí nepodaří. O to větší význam pro ně mají voliči, kteří už je v minulosti podpořili, ale nyní váhají, jestli jim hlas znovu dají. Právě na ně se soustředí v závěru kampaně. Zvednout ze židle tyto voliče je pro ně klíčové.
Přímo ve Velké Chuchli ale žádný politický mítink zástupci pražské SPOLU nedělali. Ani předvolební plakáty nebo billboardy tam vidět nejsou. Jako by trojkoalice spoléhala na to, že tam podporu místních mají jistou.
Na jednom billboardu se v horké fázi kampaně ale přece jen tvář Petra Fialy s heslem „Teď jde o Česko“ objevila. Ukázalo se však, že poutač je nelegální. Přitom politici ODS před volbami deklarovali, že nebudou nelegální billboardy v kampani využívat. Starosta Křen hned koalici SPOLU na chybu upozornil, a ta jej po pár hodinách nechala odstranit.
O něco lepšího výsledku než ve Velké Chuchli dosáhlo SPOLU ještě v městské části Praha-Lipence a v Troji, kde získalo 50,6 procenta. V Troji volilo 756 lidí, ve Velké Chuchli přes 1 360 lidí