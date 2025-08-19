Řehka v kampani STAN? Jeho partnerka poslankyně po dotazech upravila fotky

„Skvělý den na motorkách s mým Karlem Řehkou,“ stojí v jednom z příspěvků poslankyně STAN Michaely Opltové na sociální síti X.
„Sport, kolo, příroda, rodina, láska. Jsem šťastná, když se mi podaří skloubit věci, co jsou pro mě důležité a co mám ráda. Navíc v krásných Jizerkách a s mým Karlem Řehkou,“ napsala v dalším.
Podobných příspěvků měla lídryně Starostů v Plzeňském kraji na svém profilu na sociální síti X více, některé obsahovaly informace o zadavateli a zpracovateli příspěvku, tedy hnutí STAN. Označila tak i snímek, na kterém je s Řehkou.
Tento vodoznak náleží k materiálu, který je součástí politické kampaně. Funkce náčelníka generálního štábu, kterou Karel Řehka od roku 2022 zastává, je přitom ze své podstaty apolitická.
Soukromý život odděluji, tvrdí Opltová
Opltová odmítá, že by fotky s Řehkou byly součástí politické propagace, i když je zveřejnila v době předvolební kampaně.
„Soukromý život důsledně odděluji od výkonu mandátu i od jakékoliv kampaně. Fotografie, na kterých je moje rodina nebo blízcí, neslouží k politické propagaci,“ napsala Opltová redakci iDNES.cz.
Že by se Karel Řehka podílel na politické kampani, popírá i mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. „Náčelník generálního štábu armády České republiky armádní generál Karel Řehka se v politickém dění neangažuje. Posty, které byly doplněné jeho fotografiemi, neměly politický kontext,“ napsala redakci.
Označení zmizelo
Ve volebním zákonu stojí, že volební propagace a agitace musí obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli. Fotky s šéfem armády, které sdílela poslankyně Opltová, zmiňovaly jako zadavatele a zpracovatele hnutí STAN.
Novou partnerkou Řehky je poslankyně STAN Opltová. Střet zájmů odmítají
„Označení některých soukromých příspěvků vodoznakem STAN bylo rozhodnutím mého týmu, který v dobré víře, ale možná příliš široce, interpretoval pravidla pro volební kampaně. Tyto příspěvky neměly žádný politický obsah a v žádném případě nebyly součástí volební kampaně. Po upozornění jsem označení smazala,“ vysvětlila.
Karel Řehka o vztahu s Michaelou Opltovou informoval loni v květnu. „Mám z více věrohodných zdrojů potvrzeno, že se na mě systematicky chystá informační operace s cílem mě veřejně zdiskreditovat a znevěrohodnit. Jsou účelově šířeny různé informace, dezinformace a interpretace, mimo jiné i z mého soukromého života, které nijak nesouvisí s mojí prací,“ zdůvodňoval to tehdy Řehka.