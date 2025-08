„Tohle je asi největší prasárna, jakou jsme v politice za posledních třicet pět let zažili,“ ulevil si na Facebooku herec, který v roce 2004 založil také pražské Divadlo Na Jezerce. „Nestoudná komunistka Konečná a všichni její kolaborantští vidláci zbaběle a nečestně poschovávaní za názvem STAČILO se tímto nechutným stranickým poutačem dopouštějí té nejnižší amorální podlosti, jaké je člověk zřejmě schopen,“ napsal Hrušínský.

Petra Rédová, krajská zastupitelka za hnutí Stačilo!, jehož vznik iniciovali komunisté, svou výzvu nejprve zveřejnila na sociálních sítích, pak ji smazala a nyní i hájí před kritiky.

„Pan Hrušínský, který roky slouží jako mediální nástroj vlády, se pohoršuje nad metaforou, které ani nerozumí. A to jen proto, že jsem napsala: Zapalme v sobě Palacha – ne bolestí, ale pravdou. Ne ohněm, ale láskou. Ne obětí, ale činem. Volme proti lži. Tohle není výzva k násilí. To není výsměch Palachovi. To je výzva k tomu, abychom se jako národ zvedli. Ne mlčky trpěli. Nebyli oběťmi, ale jednali,“ tvrdí teď Rédová.

Za covidu tvrdila, že očkováním dostáváme čipy

Petra Rédová k sobě připoutala pozornost v době covidu, když šířila tvrzení, že očkováním jsou do lidí vpravovány čipy. Účastnila se pak i protivládních demonstrací.

Mluvčí Stačilo! a lídr hnutí v Pardubickém kraji Roman Roun iDNES.cz potvrdil, že Rédová bude kandidovat i na podzim ve volbách do Sněmovny v Jihomoravském kraji, kde kandidátku hnutí vede jeho předseda Daniel Sterzik. Jejich soupeři budou i premiér a předseda koalice SPOLU Petr Fiala či šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

Proti tomu, že se Rédová na svém volebním plakátu oháněla Janem Palachem, který se upálil v lednu 1969 na Václavském náměstí v Praze na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti několik měsíců po okupaci Československa po 21. srpnu 1968, se ohradil i třeba šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.

„Komunisti ve STAČILO jsou zločinci a hyeny, kteří zneužívají jeho památku,“ napsal na sociální síti X Jakob.