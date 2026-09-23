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Recese v komunálních volbách. Asociálové slibují konec gravitace, mimozemšťani bydlení

Matouš Waller
  10:21
Ilustrační koláž vytvořená umělou inteligencí podle názvů uskupení...

Ilustrační koláž vytvořená umělou inteligencí podle názvů uskupení kandidujících v komunálních volbách 9. a 10. října 2026. | foto: Koláž iDNES.cz a ChatGPT

Ilustrační koláž vytvořená umělou inteligencí podle názvů uskupení...
Volební spot seskupení „ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY.“
WONDER WOMEN ZE BZENCE (Bzenec)
Velkoosecký Krtek
11 fotografií
Na seznamech stran a hnutí mezi seriózními jasně vystupují ty o poznání bizarnější. I přes roztodivné názvy nebo sporné body programu myslí alespoň část z nich svou kandidaturu vážně. Svým přístupem se snaží zaujmout voliče, ale také upozorňovat na nejrůznější místní problémy. Co obskurní a recesistická uskupení vůbec chtějí?

Komunální i senátní volby už jsou téměř za rohem a jak je zvykem, bývají mimo jiné zdrojem úsměvných situací. Prošli jsme proto kandidátky ve všech 6 254 obcích v Česku a zaměřili se na ty, které nějakým způsobem vybočují – ať už nezvyklým názvem, programem, jenž má voliče spíše odradit, nebo ty s neortodoxním přístupem.

O zvolení v komunálních volbách dle údajů Českého statistického úřadu usiluje 190 153 kandidátů – tedy přibližně o pět tisíc méně, než před čtyřmi lety – uvedených na 22 552 kandidátních listinách.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Bizarnosti v délkách názvů

Stálicí a pomyslnou jedničkou na našem seznamu je strana Pravý Blok spoluzaložená v polovině devadesátých let disidentem a aktivistou Petrem Cibulkou.

Na původní dvouslovné pojmenování se postupně nabalovala další slova, představující program a základní směřování strany. Dnes tak celý název tvoří plných 226 slov. K tomu je v něm ještě sedmnáct vykřičníků, ale pouze jeden otazník.

Volby 2026

Další zavedenou stranou s atypickým názvem je v českém politickém rybníčku strana Nevolte Urza.cz, za níž stojí anarchokapitalista Martin Urza. Její plný název je citelně kratší (pouhých 31 slov), jak v něm, tak v samotné zkratce však vyzývá voliče, aby právě straně svůj hlas nedali.

Víceslovnost a „všeobsažnost“ názvu však pro aktuální komunální volby nese více kandidátek napříč republikou:

Asociálové vyšli k volbám

Mezi stovkami stran však výrazněji vystupuje pár uskupení, která spíš než na délku vsadila na působivý název. Ten se, stejně jako jejich samotný program, nese v satirickém duchu. Zdaleka ne ve všech případech však jde o recesi.

Recesisté, kteří se voleb neúčastní

Letošních komunálních voleb se už nezúčastní celá řada bizarních či recesistických uskupení – například Balbínova poetická strana pevně spojená s podnikem ve stejnojmenné pražské ulici. Její program k loňským parlamentním volbám sliboval například snížení délky těhotenství na sedm měsíců či důchody ve výši 120 tisíc korun při odchodu do penze v 99 letech.

Mezi dávno zaniklé projekty pak patří Permanentní opozicí za demokracii. Cílem strany, jež vzešla od studentů Matematicko-fyzikální fakulty UK a kandidovala jen jednou ve volbách do federálního parlamentu v roce 1990, bylo jasné setrvání v opozici – a to i v případě vítězství.

V turbulentním roce 1990 vznikla také Strana přátel piva. Za jejím vznikem stáli studenti plzeňské Pedagogické fakulty, kteří tak reagovali na soudobý překotný vznik nových stran. Před zánikem se nicméně celkem pětkrát zúčastnila voleb.

Reliktem divokých let devadesátých byla i strana Viktor Kožený – Občanská federální demokracie. Za jejím založením v roce 2004 stál jmenovec uprchlého finančního podvodníka, který žije na Bahamách. Strana se voleb zúčastnila jen jednou. Po vzniku kandidovala do europarlamentu, ale neuspěla a v roce 2015 zanikla.

Patrně nejskloňovanějším uskupením současnosti je Česká strana asociálů, která v rejstříku politických stran figuruje teprve od letošního ledna. V nadcházejících komunálních volbách se pokusí oslovit voliče hned v 16 obcích a městských částech.

Česká strana asociálů a jeden z předvolebních slibů | foto: Facebook Česká strana asociálů

Pokud nevíte, co s hlasem, Česká strana asociálů slibuje, že u nich je váš hlas předem ztracený | foto: Facebook Česká strana asociálů

Slibuje jim například zakotvení cen benzínu na 67 korunách, přejmenování všech ulic podle Járy Cimrmana, zavedení kohoutkového piva, oživení dinosaurů, zrušení gravitace, ale třeba i garanci nejlépe zahozeného hlasu. Zároveň se „soustředí na boj proti náboženskému a politickému fanatismu,“ jak stojí ve stanovách strany či „podporuje toleranci vůči lidem s nevyhraněným politickým názorem a lidi s cedníky na hlavách.“

I když svým programem většinu nejspíš nezasáhne, má působení strany přínos – sdružuje mladé se zájmem o politiku a přitahuje pozornost ke komunálním volbám. A že svou roli berou vážně potvrzuje například nedávný příspěvek strany na sociální síti Instagram. Vysvětluje v něm, jak během komunálních voleb hlas odevzdat správně tak, aby nepropadl.

Mimozemšťani chtějí zajistit bydlení

Na politické scéně je však řada dalších stran, které působí na první pohled obskurně, hlavně kvůli zvolenému názvu – ač jejich program už jako politická satira nepůsobí. To je případ původně rakovnického místního hnutí Ano lepší Česko s mimozemšťany a občany motoristy.

Kdo kandiduje v Praze? Přehled kandidátů a lídrů pro komunální i senátní volby 2026

To poprvé zkusilo štěstí ve volbách roku 2024 – jak v evropských, tak v krajských volbách ve Středočeském a Pardubickém kraji. Loňské parlamentní volby vynechalo a namísto toho příznivce vyzvalo, aby svůj hlas věnovali jiným liberálním stranám. Soustředit se hodlá právě na nadcházející komunální volby.

Programově už by se mohlo trefit do vkusu více voličů než asociálové. „Jedním z cílů je upozornit na podlé chování politiků a jejich kmotrů, které často popírá samotné základy lidskosti,“ uvádí hnutí na webových stránkách. Kromě toho usiluje například o dostupnější bydlení, jízdné pro studenty zdarma, rozvoj venkova či zdravotnictví a údržbu infrastruktury.

Satirické strany v historii

Uskupení pracující se satirou zdaleka nejsou trendem posledních let. Jedním z nejznámějších případů je Strana mírného pokroku v mezích zákona. Tu už v roce 1911 založil spisovatel Jaroslav Hašek. Program sliboval například vyjádření výhrad proti zemětřesení v Mexiku, každý volič pak měl za odevzdaný hlas získat kapesní akvárium.

Satira, básničky i kritika

Zvolením neortodoxního názvu se do povědomí voličů pokouší dostat celá řada uskupení. Ti tak například v Mokrých Lazcích na Opavsku najdou kandidátku Chlupy v zipu a přátelé, obyvatelé Prahy budou moci hlas hodit straně Velký křížek pro lítačku za kačku nebo Sdružení Mourek.

Úderným názvem odkazujícím na komiksovou superhrdinku Wonder women se prezentuje uskupení z jihomoravského Bzence. Představuje čistě ženské obsazení – zvrátit se tak pokouší nepoměr na tamní politické scéně – v končícím patnáctičlenném zastupitelstvu jsou pouze dvě ženy. Před čtyřmi lety, kdy uskupení kandidovalo poprvé, však mělo výhradně mužské zastoupení.

Bizarní komunální volby 2026: Nejkratší názvy stran a tajný krtek

Samostatnou kapitolou jsou kandidátky, které do svého názvu vkládají i název obce. Voliči tak budou moci vybírat například na kandidátce hnutí Pro žabiny v brněnských Žabovřeskách, ve středočeské Řitce se pak nabízí kandidátky Řitka srdcem či Aktivní Řitka. Na východě kraje pak láká Velkoosecký krtek s tím, že právě on „kope za vás.“

V Hrobě na Teplicku voliči najdou kandidátku Za Hrob a Hrobice ve Zlínském kraji nabízejí kandidátku Živé Hrobice.

Netypické volby

Ne ve všech obcích v Česku čeká voliče „typické“ hlasování. Hned v 1 842 z nich budou občané dle ČSÚ vybírat nové zastupitele na jediné kandidátní listině. Opačným extrémem je pak ves Kateřinice na Vsetínsku. V ní se sešlo hned třicet kandidátních listin, každá z nich však obsahuje jméno jen jednoho kandidáta.

Hned ve třech obcích pak volby neproběhnou vůbec, protože v nich o zvolení neusiluje nikdo, nebo je počet kandidátů nedostatečný – tak jako ve Slavníči na Vysočině.

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