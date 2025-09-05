Rebelové mají kandidátku číslo 1. Kdo za nimi stojí a co chtějí

Politická strana Rebelové je nováčkem ve volbách do Poslanecké sněmovny. Podle informací na webu re3elove.cz ji založili dva kamarádi, „kteří se shodli na tom, že letos vážně není koho volit, a přibrali do party ještě třetího“.

Uskupení Rebelové. | foto: Rebelové

Volebním lídrem je jeden ze zakladatelů uskupení Miloslav Zientek (49), který sám sebe představuje jako IT experta a analytika a je také autorem golfových statistik.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

„Nejsme politici ani aktivisté z povolání – jsme nezávislí, každodenní pracující lidé, kteří se cítí být trochu rebely,“ popisuje web uskupení. Strana nabízí jednoduchý patnáctibodový program, ve kterém řeší tradiční témata jako bydlení, daně, drahé energie nebo rostoucí ceny v supermarketech.

Slibuje také okamžité zrušení nedávno zvýšených poplatku za televizi a rádio. V programu jsou i méně obvyklé body – třeba reforma vězeňství, protože „vězeň si svobodu musí poctivě odpracovat“.

Dalším slibem z programu je účast české reprezentace ve finále MS ve fotbale do roku 2050. Tu má zařídit „přímá podpora trénování dětí a soumrak funkcionářů“.

Uskupení chce radikálně změnit i odměňování politiků, a to podle jejich výsledků. „Odměna bude závislá na skutečném růstu ekonomiky a snižování dluhu.“ Uskupení kandiduje v letošních volbách pouze v pěti krajích – v Praze, středních a jižních Čechách, Libereckém a Moravskoslezském kraji.

Rebelové mají do voleb číslo 1.

Prezentace strany Rebelové na jejích webových stránkách

