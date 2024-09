Povodňové volby byly na hraně, tvrdí Brabec. Rakušan si za jejich konáním stojí

Brabec připustil, že v oblastech nejvíc zasažených povodněmi nebyla volební účast dramaticky nižší než obvykle. Přesto ale pokládá uskutečnění voleb za hraniční rozhodnutí. „Pro nás bylo klíčové, aby byla zaručena regulérnost voleb na těch územích. Není vyloučeno, že budou podány nějaké žaloby, že někdo měl pocit, že přístup neměl,“ upozornil místopředseda největšího opozičního hnutí.

Odpovědnost za rozhodnutí podle něj nese vláda. Brabec se stal jedničkou kampaně poté, co ANO vyloučilo z hnutí obviněného chomutovského primátora Marka Hrabáče.

Podle Rakušana byla situace hraniční, stát ji ale zvládl. „Je to ukázkou toho, že stát, když je to potřeba, umí zafungovat,“ řekl ministr. I proto považuje rozhodnutí o uskutečnění voleb za správné, odklad by podle něj způsobil víc problémů. Rakušan zároveň poděkoval všem pracovníkům ministerstva vnitra, krajských úřadů v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a hasičům za práci, kterou při organizaci hlasování odvedli.

„Každá liška si chválí svůj ohon“

Brabec si neodpustil rýpnutí, že „každá liška si chválí svůj ohon“. Rakušana však podpořil i pardubický hejtman Martin Netolický (SOCDEM), také podle něj bylo správné volby uskutečnit. Připomněl, že na rozhodnutí bylo málo času vzhledem k legislativním lhůtám. Kdyby povodně přišly o týden dřív, byl by podle Netolického odklad voleb snazší.

Moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO) podotkl, že vzhledem k situaci v kraji považuje volební účast za úspěch. Hlasovat v kraji přišlo 30 procent voličů, před čtyřmi roky 32,7 procenta. Zda někdo volby v kraji kvůli situaci po povodních napadne, nechtěl předjímat. Upozornil ale, že v Moravskoslezském kraji se nějaký subjekt pokusil zpochybnit všechny předchozí krajské volby.

To, že se volby uskuteční i přes ničivé povodně, oznámila vláda v pondělí. Odkladu voleb by muselo předcházet vyhlášení nouzového stavu, o ten ale nikdo nepožádal. Na nejhůře zasažených místech vypomáhali s organizací voleb hasiči, místo ve volebních místnostech někteří lidé hlasovali ve speciálním stanu.