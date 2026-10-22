Co děláme špatně a jak to dělat lépe? Rakušan v dresu cílí na zklamané voliče

Senátní a komunální volby podle Rakušana ukázaly, že kampaň postavená pouze na vymezování se a konceptu „AntiBabiš“ nestačí a nefunguje. „Starostové dlouhodobě staví svůj úspěch na odborné, konstruktivní práci, přímém kontaktu s lidmi v ulicích a reálném zájmu o jejich problémy. V tomto přístupu hodlají pokračovat,“ popsal Rakušan.
„Připravujeme se na souboj o voliče, kteří jsou pomyslným jazýčkem na vahách. Vymezováním a poučováním je nezískáme – získáme je konstruktivním přístupem a přesně mířenou kritikou tam, kde ji i tito voliči vnímají jako oprávněnou,“ vysvětlil.
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Pětina lidí podle průzkumu, který si strana nechal zpracovat, sdílí hodnoty a hledá alternativu. „Tou jako Starostové jsme a budeme jim ji nabízet,“ řekl Rakušan. Starostové zdůrazňují, že jejich nový posun vychází z dat a hloubkových rozhovorů s lidmi přímo v terénu. O zklamané voliče mají zájem.
Starostové přicházejí také se sérií veřejných debat Opozice jinak. „Pozveme naše kritiky s jednou jedinou otázkou: Co děláme podle vás špatně a jak to můžeme dělat lépe? Na zpětné vazbě a jiných názorech nám záleží, protože se chceme posouvat,“ slíbil Rakušan.
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Namísto dřívějších výjezdů a debat po restauracích plánuje setkání s kritiky a zklamanými voliči. První debatu plánují Starostové 4. listopadu v Praze a poté v Brně, Plzni a Olomouci. Kampaň doprovodí také nový vizuál, merch i videoobsah.
V prvním novém videoklipu Rakušan hraje v tělocvičně basketbal. „Máte pravdu. Opozici musíme dělat jinak. Takhle ANO neporazíme,“ říká v něm mimo jiné. Rakušana tak videoklip opět vrací do sportovního prostředí – v lednu 2024 představil videoklip, v němž se ve volejbalové šatně navezl do tehdejšího šéfa ODS a premiéra Fialy.
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Cílem nové kampaně je podle Rakušana veřejnosti dokázat, že jsou jako strana připraveni vládnout v Česku a mít premiéra.
Podle místopředsedy Lukáše Vlčka je pro novou kampaň a úspěch hnutí v příštích volbách zásadní práce s daty. „Investujeme do práce s daty, raději než do obyčejných průzkumů jako ostatní,“ vysvětlil strategii strany. „Chceme mít v šuplíku připravená témata a projekty, které osloví zklamané voliče,“ dodal.
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15. ledna 2024