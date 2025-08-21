Rakušan svolal schůzku, společně s Fialou a Hřibem chce odmítnout vládu s ANO

  12:56
Předseda Starostů a vicepremiér Vít Rakušan uspořádá v době vrcholící kampaně před sněmovními volbami schůzku, na které chce spolu s předsedy ODS a Pirátů Petrem Fialou a Zdeňkem Hřibem deklarovat, že za žádných okolností nepodpoří vládu s ANO expremiéra Andreje Babiše.
Na síti X Rakušan informoval o tom, že Fiala na jednání kývl, náměstek pražského primátora Hřib ho podmínil i debatou o záležitostech týkajících se metropole. Schůzka se podle Rakušana uskuteční.

Piráti koaliční vládu Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a STAN opustili loni na podzim po odvolání tehdejšího předsedy strany Ivana Bartoše z kabinetu kvůli chybám v digitalizaci stavebního řízení.

Aby demokratické strany daly voličům naději, že může vzniknout kabinet bez ANO, musí se podle Rakušana veřejně shodnout, že vládu s tímto hnutím nepodpoří, ani do ní nevstoupí, a to za žádných okolností.

„Říkáme jasně, že jedinou alternativou k vládě ANO je vláda na stejném půdorysu, jako byla ta předchozí, a to je něco, co musíme říct společně všichni tři,“ popsal důvody pozvání k setkání. Termín jednání zatím nepadl.

Volby se uskuteční za šest týdnů. Hnutí ANO průzkumy veřejného mínění dávají nejvyšší šance na vítězství, a to s velkým náskokem před Spolu. Strany na půdorysu původní vládní koalice by podle průzkumů nyní potřebných 101 mandátů pro podporu vlády nezískaly. Všechny prohlašují, že s Babišovým hnutím spolupracovat nebudou.

