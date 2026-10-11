Po volbách jste citoval bývalého senátora Jaroslava Kuberu, že kdo moc slaví, tak už potom nemá o čem vyjednávat. Zapojíte se do vyjednávání koalic?
Od začátku jsem říkal, že budu od našich lidí z jednotlivých měst a míst, především těch větších sídel, chtít slyšet, jak vyjednávání vypadají. Na druhou stranu, nechci být tím, kdo za ně bude něco vyjednávat. Takže moje role bude spíš koordinační. Také jsem si užil poměrně velké mediální pozornosti v různých debatách před volbami, tak jsme v neděli do hodnotících pořadů vyslali naše další výrazné politiky. Takže se i trochu těším, že se na ně budu dívat z pohodlí domova.
Mám pocit, že Pražané jsou poměrně nároční a alergičtí na nějaké sliby a fráze a chtějí konkrétní postup. A to Petr Hlaváček se svým Metropolitním plánem dost reprezentoval.