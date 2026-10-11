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Ještě nedávno bych si to neuměl představit. Rakušan o úspěchu ve volbách

Robert Oppelt
  15:38

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Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan. (10. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Předseda STAN Vít Rakušan je s výsledky komunálních a senátních voleb spokojený. „Teď jsou volby pryč a potřebujeme se tři čtyři dny nadechnout, ale potom znovu jezdit po celé zemi. Znovu se chovat tak, jako bychom v té kampani byli. Dělat besedy,“ popisuje v rozhovoru pro iDNES Premium. Jak budou nyní vypadat povolební jednání Starostů, koho podpoří v senátních volbách a co chystají dál?

Výsledky voleb 2026

Po volbách jste citoval bývalého senátora Jaroslava Kuberu, že kdo moc slaví, tak už potom nemá o čem vyjednávat. Zapojíte se do vyjednávání koalic?
Od začátku jsem říkal, že budu od našich lidí z jednotlivých měst a míst, především těch větších sídel, chtít slyšet, jak vyjednávání vypadají. Na druhou stranu, nechci být tím, kdo za ně bude něco vyjednávat. Takže moje role bude spíš koordinační. Také jsem si užil poměrně velké mediální pozornosti v různých debatách před volbami, tak jsme v neděli do hodnotících pořadů vyslali naše další výrazné politiky. Takže se i trochu těším, že se na ně budu dívat z pohodlí domova.

Mám pocit, že Pražané jsou poměrně nároční a alergičtí na nějaké sliby a fráze a chtějí konkrétní postup. A to Petr Hlaváček se svým Metropolitním plánem dost reprezentoval.

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