Rakušan plánuje setkání s Fialou a Hřibem, chce jednat o spolupráci v opozici

  10:16
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan se chce sejít s lídry koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) Petrem Fialou a Pirátů Zdeňkem Hřibem, aby s nimi jednal o podobě a formě spolupráce v opozici. Uvedl to v reakci na návrh předsedy lidovců Marka Výborného na vytvoření opoziční rady jako platformy opozičních stran, ve které by se radily o společném postupu ve Sněmovně.
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ukončil jednání s prezidentem na Pražském hradě. (5. října 2025)

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ukončil jednání s prezidentem na Pražském hradě. (5. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Zdeněk Hřib (Piráti) odchází z Hradu po povolební schůzce s Petrem Pavlem. (6. října 2025)
Zdeněk Hřib (Piráti) odchází z Hradu po povolební schůzce s Petrem Pavlem. (6....
Zdeněk Hřib (Piráti) odchází z Hradu po povolební schůzce s Petrem Pavlem. (6....
Zdeněk Hřib (Piráti) odchází z Hradu po povolební schůzce s Petrem Pavlem. (6....
Rakušan připomněl, že závěr kampaně před sněmovními volbami Starostové věnovali úsilí získat hlasy, aby bylo ve Sněmovně obsazených 101 míst tak, že by mohla pokračovat stávající vláda spolu s Piráty. Uskupení však získala jen 92 poslanců. „Na spolupráci samozřejmě chceme stavět i v opozici. Jakou podobu a formu bude mít, o tom chceme s partnery v nejbližších dnech jednat. Proto jsem inicioval schůzku s Petrem Fialou a Zdeňkem Hřibem,“ uvedl Rakušan.

Výborný se v neděli po jednání předsednictva lidovců vyslovil pro vznik opoziční rady. Popsal ji jako platformu opozičních stran, které by se jejím prostřednictvím radily o společném postupu ve Sněmovně. Za dobrý nápad to označil Jiří Pospíšil z TOP 09. Naopak Hřib v této souvislosti zmínil poválečnou národní frontu, kterou odmítl.

Lidovci míří do opozice, řekl Výborný. Projekt SPOLU má podle něj dál smysl
