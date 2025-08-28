Rakušan ve čtvrtek na pražské Štvanici prohlásil, že nejlepší variantou pro Česko je pokračování vlády SPOLU, jeho Starostů a Pirátů, kteří jsou od loňského podzimu v opozici. Hnutí STAN by podle Rakušana mělo moderovat případné spory mezi ODS a právě Piráty.
Ti z vlády odešli poté, co premiér Fiala z kabinetu odvolal jejich tehdejšího předsedu Ivana Bartoše kvůli digitalizaci stavebního řízení.
Chci být premiér, zahájil kampaň Rakušan. Slibuje progresivnější vládu bez Babiše
„Málo jsme vysílali signál lidem, že jsme tady pro všechny nezávisle na tom, koho budou volit,“ vytkl Rakušan vládě, jejímž je prvním vicepremiérem.
Šéf STAN také na sociální síti X zveřejnil video, v němž se staví do pozice alternativy pro voliče, kteří nechtějí ve volbách dát svůj hlas ANO ani SPOLU. „Půjdeme ve stejné sestavě spolu, ale tentokrát po našem. Volte Starosty, dobrou volbu a skutečnou naději na změnu,“ apeluje v něm Rakušan.
Premiér Fiala na slova šéfa Starostů vzápětí reagoval. „Držím STAN palce a zároveň jsem přesvědčen, že voliči demokratických stran nejsou příliš zvědaví na okopávání kotníků. A je jedno, zda v šatně nebo na billboardech,“ uvedl.
Rakušan se s Fialou v úterý sešel na pivu v Malostranské besedě, kde oba politici vyloučili povolební spolupráci s hnutím ANO Andreje Babiše. Přiťukli si také na to, že po volbách chtějí pokračovat ve spolupráci ve vládě.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na schůzku nedorazil. Místo toho na sociální síti X předsedům vládních stran doporučil, aby stejně jako Piráti uspořádali stranická hlasování a vydali závazná prohlášení, že za žádnou cenu nevstoupí do koalice s ANO a s extremisty.
Premiérské ambice
Rakušan se na zahajování horké fáze kampaně netajil velkými ambicemi. Za dobrý výsledek ve volbách bude považovat zisk 15 procent a více. Pokud dostanou od voličů méně než 10 procent, je připraven funkci předsedy hnutí opustit.
Za kampaní Starostů stojí slovenští marketéři Michal Repa a Martin Burgr. V minulosti dopomohli ke zvolení v prezidentských volbách Zuzaně Čaputové a Petru Pavlovi.
Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října.