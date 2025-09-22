Šéf STAN Rakušan bude rozdávat letáky konkurenční strany, přijal Hřibovu výzvu

Josef Kopecký
  10:50
Šéf hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan přijal výzvu předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba, aby v rámci kontaktní kampaně pomohl roznášet letáky Pirátské strany. Předvolební materiály nejen Pirátů, ale také koalice SPOLU bude rozdávat v pondělí v Praze a pak ještě v pátek v Berouně, kde sám kandiduje jako lídr Starostů.
Hostem pořadu Rozstřel je Vít Rakušan, předseda hnutí STAN.

Hostem pořadu Rozstřel je Vít Rakušan, předseda hnutí STAN. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Hostem pořadu Rozstřel je Vít Rakušan, předseda hnutí STAN.
Hostem pořadu Rozstřel je Vít Rakušan, předseda hnutí STAN.
Hostem pořadu Rozstřel je Vít Rakušan, předseda hnutí STAN.
Hostem pořadu Rozstřel je Vít Rakušan, předseda hnutí STAN.
19 fotografií

Rakušan přijal Hřibovu výzvu v neděli večer ve vysílání České televize, kde se oba předsedové střetli v duelu. „Rád budu roznášet pirátské letáky, abychom tu stojedničku dohromady nakonec dali,“ prohlásil Rakušan.

„Pokud máme mít šanci sestavit vládu demokratických proevropských stran, potřebujeme mobilizovat nerozhodnuté a zklamané voliče. Tihle lidé potřebují naději, že po volbách se naše strany dokážou domluvit na vládě, která bude dobrá pro budoucnost a bezpečnost Česka. My jim tu naději chceme dát nějakým gestem,“ zdůvodnil rozhodnutí šéf STAN.

Klid na debatu u piva neměli, fotili se s lidmi. Hřib za Fialou a Rakušanem nepřišel

Dříve se neúspěšně snažil dostat Hřiba na pivo, kde by měli být tři - ještě společně s premiérem a šéfem ODS Petrem Fialou. Na pivu se ale potkali jen Rakušan s Fialou.

Není třeba dělat gesta, říká Hřib

„Nemusíme chodit na pivo kvůli tomu, abychom mohli uzavřít koalici,“ řekl k tomu v České televizi Hřib. Argumentuje, že Piráti řekli, že nepůjdou do koalice s ANO, a tak není třeba chodit kvůli tomu na pivo a dělat gesta.

Premiér Fiala minulý týden při zahájení závěrečné části kampaně SPOLU řekl, že buď bude premiérem on, nebo Andrej Babiš. A vyzval provládní voliče, aby volili jeho koalici, nikoli tedy Starosty či Piráty.

„Nemusíte SPOLU milovat, nemusíte mít rádi ani mě osobně, ale realita je taková, že pokud se rozmělní hlasy, bude vládu sestavovat Andrej Babiš. A proto vás žádám, abyste přišli k volbám, a také o to, abyste pečlivě rozmysleli, komu dáte svůj hlas - a možná nevolili zcela srdcem, ale volili rozumem,“ vzkázal premiér voličům.

Pokud se země vydá cestou populistů a extremistů, další šance už podle Fialy asi nebude.

Vstoupit do diskuse (30 příspěvků)

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Hlavní líčení v kauze Dozimetr: Redl přiznal pouze drogy, Hlubuček se cítí nevinen

V pondělí začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Před obvodním soudem pro Prahu 9 se obhajuje skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval...

22. září 2025  6:35,  aktualizováno  11:37

Na kudlu v zádech pro Bartoše jsme nezapomněli, říká Pirát Bulíček

Piráti v posledních letech ochutnali hořkou volební medicínu. Před čtyřmi lety je v projektu PirStan na kandidátce sněmovních voleb přeskákali Starostové. Loni to nevyšlo v krajských volbách. Přesto...

22. září 2025  11:35

Politika by neměla být odtržena od každodenní reality občanů, říká lídr Pirátů

Většinu svého profesního života strávil Petr Slanina ve zdravotnictví, sociálních službách nebo školství. Aktuálně pracuje pro izraelskou společnost, která se zabývá pokrokovými způsoby léčby...

22. září 2025  11:12

Nestojíme o sjednocení s Jihokorejci a jaderných zbraní se nevzdáme, řekl Kim

KLDR nestojí o sjednocení s Jižní Koreou ani se nehodlá vzdát svých jaderných zbraní. Uvedl to severokorejský vůdce Kim Čong-un. Kim také prohlásil, že má dobré vzpomínky na amerického prezidenta...

22. září 2025  6:17,  aktualizováno  11:06

VIDEO: První zásah v historii. Ukrajinci na Krymu zničili Rusům obojživelné letouny

Speciální jednotka ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) v pondělí oznámila, že na Krymu zlikvidovala dva ruské letouny Be-12 Čajka. Rusko jich má ve službě jen několik. Jde tak o ránu pro jeho...

22. září 2025  11:04

Otevřeně o menopauze: není to konec, ale nový začátek, říkají odbornice

Návaly horka, pocení, nevysvětlitelné výkyvy nálad, bolesti při sexu nebo dokonce deprese. Vaječníky produkují méně hormonů a ženské tělo se začíná měnit. Řeč je o menopauze, která většinou přichází...

22. září 2025

Advokát vlivných. Redl si v kauze Dozimetr najal právníka, který hájí i Kočnera

Hlavní obžalovaný v kauze Dozimetr Michal Redl si najal slovenského advokáta Michala Mandzáka. V pondělí s ním dorazil na hlavní líčení. Mandzák je známý tím, že na Slovensku zastupuje vlivné...

22. září 2025  10:53

Teplárny v Česku zahájily topnou sezonu, letos o něco později než obvykle

Po výrazném poklesu teplot v tomto týdnu zahajují teplárny v Česku topnou sezonu. První začaly přitápět na západě a severu Čech, ve výše položených horských oblastech a na Vysočině. Další se budou...

22. září 2025  10:52

Šéf STAN Rakušan bude rozdávat letáky konkurenční strany, přijal Hřibovu výzvu

Šéf hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan přijal výzvu předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba, aby v rámci kontaktní kampaně pomohl roznášet letáky Pirátské strany. Předvolební materiály nejen Pirátů, ale ...

22. září 2025  10:50

Po ničivých povodních některé malé firmy stále čekají na pomoc od státu. A nejen ony

Ani včasná varování meteorologů, kteří už s několikadenním předstihem upozorňovali na hrozící povodně, nedokázala obyvatele ani podnikatele připravit na katastrofu, která před rokem zasáhla...

22. září 2025  10:45

Knobloch se v kauze Autostráda dohodl na podmínce, navíc zaplatí 16 milionů

Jednomu z hlavních aktérů kauzy Autostráda a bývalému politikovi ODS Robertu Knoblochovi uložil dnes Okresní soud v Olomouci podmínku sjednanou se státním zástupcem v podobě dohody o vině a trestu....

22. září 2025  9:32,  aktualizováno  10:37

Tak přece. Losa Emila v Rakousku uspali a odvezli k Šumavě, málem vnikl na dálnici

Populární los Emil, který se v posledních týdnech po putování Českem pohyboval po severním Rakousku, byl ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Podle...

22. září 2025  9:52,  aktualizováno  10:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.