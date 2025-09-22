Šéf STAN Rakušan bude rozdávat letáky konkurenční strany, přijal Hřibovu výzvu

Rakušan přijal Hřibovu výzvu v neděli večer ve vysílání České televize, kde se oba předsedové střetli v duelu. „Rád budu roznášet pirátské letáky, abychom tu stojedničku dohromady nakonec dali,“ prohlásil Rakušan.
„Pokud máme mít šanci sestavit vládu demokratických proevropských stran, potřebujeme mobilizovat nerozhodnuté a zklamané voliče. Tihle lidé potřebují naději, že po volbách se naše strany dokážou domluvit na vládě, která bude dobrá pro budoucnost a bezpečnost Česka. My jim tu naději chceme dát nějakým gestem,“ zdůvodnil rozhodnutí šéf STAN.
Klid na debatu u piva neměli, fotili se s lidmi. Hřib za Fialou a Rakušanem nepřišel
Dříve se neúspěšně snažil dostat Hřiba na pivo, kde by měli být tři - ještě společně s premiérem a šéfem ODS Petrem Fialou. Na pivu se ale potkali jen Rakušan s Fialou.
Není třeba dělat gesta, říká Hřib
„Nemusíme chodit na pivo kvůli tomu, abychom mohli uzavřít koalici,“ řekl k tomu v České televizi Hřib. Argumentuje, že Piráti řekli, že nepůjdou do koalice s ANO, a tak není třeba chodit kvůli tomu na pivo a dělat gesta.
Premiér Fiala minulý týden při zahájení závěrečné části kampaně SPOLU řekl, že buď bude premiérem on, nebo Andrej Babiš. A vyzval provládní voliče, aby volili jeho koalici, nikoli tedy Starosty či Piráty.
„Nemusíte SPOLU milovat, nemusíte mít rádi ani mě osobně, ale realita je taková, že pokud se rozmělní hlasy, bude vládu sestavovat Andrej Babiš. A proto vás žádám, abyste přišli k volbám, a také o to, abyste pečlivě rozmysleli, komu dáte svůj hlas - a možná nevolili zcela srdcem, ale volili rozumem,“ vzkázal premiér voličům.
Pokud se země vydá cestou populistů a extremistů, další šance už podle Fialy asi nebude.