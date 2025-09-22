Rakušan odmítl přepis schůzky k Dozimetru. Někdo s ním manipuloval, říká

Kvůli kauze hnutí STAN vyloučilo bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka a ve funkci ministra školství také skončil Petr Gazdík. A to kvůli svým úzkým kontaktům s podnikatelem Michalem Redlem, klíčovou osobou obžalovanou v kauze Dozimetr.
„Vůbec nevím, co je v nahrávce, protože jsem viděl přepis a ne žádnou nahrávku. Ten jsem dostal od novinářů, kteří mě s tím konfrontovali. A je to třístránkový přepis a jsou tam věci, který absolutně nesedí a nemohly nikdy sedět,“ řekl Rakušan. Zprávu o údajném přepisu schůzky, který koluje mezi novináři, zveřejnil web Novinky.cz.
„Jsou tam nesmysly. Takže i kdyby to byl přepis nějaké existující nahrávky, tak s tím někdo nějakým způsobem manipuloval, něco trochu doplňoval, něco trochu měnil a podobně,“ zdůraznil v pondělí před novináři ministr vnitra a šéf STAN.
„Řešili jsme, že se žene nebezpečí na STAN“
Rakušan nepopřel, že se na jaře 2022 špičky STAN u něj na vnitru o možných dopadech kauzy Dozimetr bavily.
„To, že se na jaře roku 2022 konaly schůzky nejužšího vedení STAN, kde jsme řešili už na základě toho, co od února vycházelo v médiích, že se na nás žene nebezpečí, ty určitě byly,“ připustil Rakušan.
Netuší, zda si někdo dělal nějakou nahrávku. „Mě by taky zajímalo kdo. Jen řeknu, že se občané nemusí bát. Pracovna ministra vnitra je zcela bezpečná a zabezpečená podle všech norem,“ dodal.
„My jsme prostě řekli, že chceme do čela, my jsme řekli, že máme ambice, že uděláme všechno pro to, aby tady stojednička, o kterou usilujeme, vznikla. Ne, že si budeme vzájemně vykrádat voliče, ale že chceme motivovat dvacet procent nerozhodnutých. A najednou je tady kompro, najednou je tady antikampaň. Za nic z toho, co jsem kdy řekl, se nestydím, a ničeho se nebojím, protože mám čisté svědomí,“ zdůraznil Rakušan.
Informaci jsem měl od novinářky, říká ministr
Z přepisu schůzky vyplývá, že se jí měli účastnit místopředsedové hnutí, tehdejší europoslanec Stanislav Polčák, Věslav Michalik, tehdejší ministr školství Petr Gazdík a dva mediální poradci hnutí Lukáš Novák a Jan Němec. Ten dnes působí jako zástupce ředitele hradního odboru vnitřní politiky. Tehdy byl vedoucím Gazdíkova kabinetu.
Rakušan kategoricky popřel, že by měl jako ministr vnitra v té době jakékoli informace z vyšetřování, na což nemá nárok.
„Tohle já vím od února 2022, kdy jsem seděl s jednou velmi renomovanou českou investigativní novinářkou, a ta mě doslova řekla, co budete dělat, když vám zavřou Hlubučka? V únoru vyšly články, v březnu vyšly články, v dubnu vyšly články. No a co jsem měl jako předseda dělat? Reagoval a sezval jsem svoje tři místopředsedy a ptal jsem se jich na to, co o tom vědí. To je úplně celé. Já se fakt ničeho nebojím,“ uvedl šéf STAN.