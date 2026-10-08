Nezúčastní se tak voleb místního zastupitelstva v obci Černouček na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště.
„Za stávajících podmínek to opravdu nejde. Pokud bychom časem v rámci nějaké evoluce dokázali to, co dokázali Estonci, že bychom tady opravdu volili elektronicky, tak v tom případě si umím představit i dálkovou volbu v komunálních volbách. Jenom říkám, ty zásahy do toho systému vždycky musí být citlivé, aby stále byla zachována důvěra lidí v ten volební systém jako takový,“ řekl Rakušan na tiskové konferenci stínové vlády STAN.
První dáma Eva Pavlová se na svém Instagramu tento týden zkritizovala, že stát sice letos poprvé termín komunálních voleb přímo nařídil, ale zároveň podle Pavlové neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji. Napsala to pár dnů poté, co Kancelář prezidenta republiky oznámila, že se Pavelletošních komunálních voleb nezúčastní kvůli chybě v plánování.
|
Chceme-li účast, vytvořme pro ni podmínky. Pavlová okomentovala termín voleb
„Stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem. Zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice, kde právě pracují, studují nebo tráví čas,“ uvedla Pavlová na Instagramu.
„Já osobně jsem příznivcem toho, aby postupná elektronizace se zachováním všech bezpečnostních parametrů u nás ve volebním systému byla,“ uvedl ve čtvrtek Rakušan.
Upozornil ale, že podpora elektronického hlasování ve volbách nemá většinovou podporu politiků.
|
Macinka přirovnal ženu prezidenta Pavla k sovětskému politikovi Černomyrdinovi
„Včera jsem v jedné televizi absolvoval debatu, kde jsem slyšel tvrdé ne od většiny současných politických stran k elektronizaci volebního systému. Takže je to stejně jako u voleb pro šestnáctileté. Teď pro to nemáme podporu. Přesto považuju za dobré tyhle debaty a úvahy otvírat. A já ji určitě otvírat budu,“ slíbil Rakušan.
Jako jediný v debatě na CNN Prima News nápad první dámy jasně podpořil jen šéf Pirátů Zdeněk Hřib. „Já si dovedu představit, že lidé, kteří jsou na krátkodobém pobytu v zahraničí, volí v komunálních volbách elektronicky,“ řekl Hřib.
Vyjádření dalších politiků byla rezervovaná. Striktně odmítavě se vyjádřil šéf Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka. „Nebudeme podporovat nějaké elektronické volby,“ řekl Macinka. „Prostě paní Pavlová, nevím, tak ona prostě trošku asi jako ten Černomyrdin, taky myslela to asi dobře a dopadlo to jako vždycky, no,“ uvedl šéf Motoristů sobě. Evu Pavlovou přirovnal k bývalému sovětskému a pak ruskému politikovi Viktorovi Černomyrdinovi.
|
Prezident Pavel nepůjde ke komunálním volbám. Zachytili jej na rallye v Maroku
Každý politik by měl jít příkladem, řekl Rakušan. Pavlova chyba mu připadá zbytečná
„Každý politik by měl, co se volební účasti týče, jít příkladem. Já jsem volební právo získal v roce 1996 a od té doby jsem ani jednou žádný typ voleb nevynechal. A to dokonce ani druhé kolo senátních voleb, kam se nedostal žádný můj favorit. Vždycky jsem se snažil vybrat a uplatnit tuto svoji povinnost,“ řekl ve čtvrtek Rakušan.
„Prezidentský výkon prezidenta Pavla nepovažuju za bezchybný, ale považuju ho od dob Václava Havla za nejlepší, který jsme tady měli. Proto mi tahle chyba přijde zbytečná,“ dodal šéf STAN.